„Stará k*ndo, řekl Maláčové. Páchl. Policie se schovala.“ Paní z vrátnice KSČM o konfliktu s aktivistou

Jak jsme již informovali, včerejší tisková konference Stačilo! se neobešla bez incidentu. Ten způsobil Vojtěch Pšenák, asistent nechvalně proslulého youtubera Mikaela Oganesjana, který s parte pro Sociální demokracii pronásledoval předsedkyni Janu Maláčovou. U vrátnice budovy KSČM pak došlo ke střetnutí, kdy Pšenáka za slova „ty drž hubu!“ směrem k vrátné vyhodil tiskový mluvčí KSČM a kandidát Stačilo! Roman Roun. Za výkřiků „co si to dovolujete?!“, které zřejmě pocházejí od Oganesjana. Video, které Pšenák zveřejnil, je sestříhané velice nakrátko.

Psali jsme: „Drž h***!“ Aktivista od Oganesjana s kamerou pronásledoval Maláčovou. Skončilo to chvaty

Pšenák k tomu na sociálních sítích napsal, že ho napadly „bolševický kurvy“.

Co se stane, když se chcete @JMalacova zeptat osobně, protože vás blokuje?



Ano, uteče do sídla KSČM, kde vás napadnou bolševický kurvy. pic.twitter.com/KRr8vrxP18 — Pérák (@prazskyperak) July 21, 2025

K incidentu se vyjádřil také Roman Roun, který Pšenáka vyhazoval. Poznamenal, že influencer verbálně vulgárně napadl zaměstnankyni v budově. „A já jsem na to reagoval tak, že jsem ho chytil za flígr a vyvedl jsem ho z budovy. Protože jsem přesvědčen o tom, že přesně takhle má reagovat každý chlap, který vidí, že je žena napadena,“ uvedl. Za nesmyslné označil překroucení incidentu ze strany některých médií, že lídr Stačilo! v Pardubickém kraji „napadl chudáka influencera“. „To video je vypovídající, vidíte, co se tam stalo. A já budu vždy takto reagovat, pokud uvidím, že lidé tohoto charakteru, ať je to Oganesjan nebo Pšenák, se takto chovají k ženám,“ prohlásil.

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3618 lidí

Roun neví, co bude Výborný dělat, až tito lidé nebo jim podobní zaútočí třeba nožem. „Nebo až dojdeme do situace, kdy se bude střílet jako na Slovensku. Chceme tohle? Toto opravdu chtějí provládní politici? Asi ano, když podporují Oganesjana, když podporují Pšenáka, smějí se tomu, že útočí na ženy, místo toho, aby se žen zastávali.“

Politik poděkoval za pdoporu těch, kdo mu poslali děkovné a podpůrné vzkazy. A na závěr ještě doporučil nevěřit médiím. „Nešlo o napadení žádného mladého pána. Šlo o napadení člověka, který verbálně a velmi vulgárně zaútočil na ženu,“ zdůraznil.

ParlamentníListy.cz získaly svědectví Ivany K., která pracuje na vrátnici v sídle KSČM a během celého incidentu byla přímo na místě. Podle jejích slov se aktivista Pšenák dožadoval vstupu do budovy už před tiskovou konferencí. Následně se vrátil po jejím skončení, když se dožadoval konfrontace s Janou Maláčovou. Následně sprostě nadával jak samotné vrátné, tak šéfce SOCDEM.

„Nešlo o jeden incident, byly dva. První byl hodinu a půl před tiskovou konferencí, která se konala o ulici vedle. Šlo o tytéž lidi, kteří přišli později. Toho pána (aktivistu Pšenáka, pozn. red.) jsem odmítla do soukromých prostor pustit, protože neměl souhlas majitele. Nesmí tam jen tak vejít a natáčet tam. Slušně jsem mu říkala, ať si zajistí povolení. Odmítal odejít, takže to dospělo až tam, že jsem musela zvyšovat hlas a vyhodila jsem ho. Pamatuji si, že nehezky páchl. Bylo to něco strašného, to vám tedy řeknu. Volala jsem policii, která přijela až po tři čtvrtě hodině, když už tam nikdo nebyl. Policisté řekli, že jedou až z Jesenice, že pražská nemá čas. Už tohle se mi vůbec nelíbilo,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz vrátná ze sídla KSČM v Praze.

Podle jejích slov se aktivisté vrátili po skončení tiskové konference. „Šla sem pěšky paní Maláčová se svými lidmi, za nimi policisté a za policisty šel ten pan Pšenák a policisté ho nechali to všechno dělat. Zůstali schovaní za vraty a vyběhli až v situaci, kdy toho Pšenáka pan Roun vynášel ven. Doslova ho vynesl,“ říká Ivana K.

„Na tom zveřejněném videu to není vidět, ale ten člověk (Pšenák, pozn. red.) na mě nejen sprostě štěkal, ale také do mě vrazil. V reakci na to jsem mu jednu do ramene plácla. Nikdo do mě strkat nebude. Jsem docela smutná z toho, jak to média prezentují. Na veřejně prezentovaných záběrech není zdaleka všechno. Když přicházela paní Maláčová se svou skupinou, šla jsem jim otevřít, aby mohli vejít do budovy a nemuseli čelit těmto lidem nebo nějakému střetu. Otevírám vrátka a slyším pana Pšenáka, kterému paní Maláčová slušně řekla, že mu děkuje, a on jí na to říká: já vám neděkuju, vy rudá píčo, stará kundo. To je, co? Na to jsem zareagovala a začala křičet, co si to dovoluje,“ svědčí o průběhu celého incidentu vrátná Ivana K.

Sociolog Petr Hampl pro ParlamentníListy.cz hovoří o degeneraci politické scény. „Na té věci je zajímavé mimo jiné to, že na obou stranách se jedná spíše o komické postavy než o někoho, kdo by mohl být brán vážně jako nositel politických názorů. Do stejné skupiny by mohl být zařazen i třeba Pavel Novotný. Ukazuje to, jak nesmírně degeneruje politická scéna, a to napříč spektrem. Ministryně spravedlnosti předvádějící lascivní tanec, budoucí ministryně financí jako hranolka… A zdá se, že oni sami nejsou schopni rozlišit své myšlenky, ideály a plány od vyloženě komických výstupů. I v rámci liberálního tábora vidíme obrovský posun. Před generací by bylo Stačilo! zastrašováno bojůvkami Antify nebo nějakou neonacistickou bojůvkou, dnes je obtěžuje druhořadý komik,“ míní.

„Co se týče vládních médií, dovolím si citovat ze svého předvčerejšího e-mailu pro předplatitele: „Co tedy víme o liberální morálce. Především to, že není založena na univerzálně platných pravidlech. V liberální morálce neexistuje něco ve smyslu ‚posmívat se dětem politického soupeře je nesprávné‘. Liberální morálka zná místo toho pravidlo ‚posmívat se dětem Danuše Nerudové je nesprávné‘. Kromě toho existuje pravidlo ‚posmívat se dětem Andreje Babiše je správné‘. Nemůžeme to nazvat dvojím metrem, protože obě ta pravidla platí pro všechny. Nikdo se nesmí smát dětem Danuše Nerudové. Každý se smí smát dětem Andreje Babiše. Totéž platí ve všech oblastech života. Politický proces proti Andreji Babišovi je správný. Politický proces proti Petru Fialovi by byl nesprávný. Česká televize má právo rozšiřovat nepravdivé údaje. Parlamentní listy nemají právo rozšiřovat nepravdivé údaje,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Hampl.

Novinář Ivan Smetana a jeho KTV Live zachytila celý incident s vulgárním Pšenákem na video.