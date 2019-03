Strach z migrace a nemocí, málo peněz, zničená krajina, cikáni... Z malé obce, kterou navštívil Zeman. Toto trápí místní

REPORTÁŽ Nejdříve to vypadalo, že na setkání s hlavou státu bude v obci Milhostov na Chebsku nedaleko Františkových Lázní ochranka a organizátoři v převaze. Po poledni se však začali trousit místní, pak přijeli zájemci z blízkého i vzdáleného okolí a nakonec bylo z pár desítek přítomných několik stovek. A bylo to občas rozverné setkání, zvláště pak, když jedna ze starších žen sedících v první řadě vytkla prezidentovi, že si neustále dává při sezení nohu přes nohu, a tím se mu pak prý ještě hůře chodí.

„Těšíme se, že prezidenta uvidíme poprvé ‚živě‘. Fandíme mu. Je potřeba, že jezdí i do malých obcí,“ říká svátečně oblečená paní. „Je prostě lidovej,“ říká muž a jeho žena dodává: „Nerozděluje společnost, říká svůj názor.“ To jsou slova manželů Tropkových.

„Je hrozně chytrý člověk, a proto pomůže mnoha lidem i naší zemi. Je to opravdu člověk, který pomáhá. Ať mu zdraví slouží!“ přeje hlavě státu Marie Petrů, která pamatovala a viděla v kraji na návštěvě jak generála Svobodu, tak Václava Klause. Ale Miloš Zeman je podle ní „jednička“.

Senát vyhladovět, zničit, vymazat!

Zemanovec, který vznesl dotaz na Senát a nahrál na smeč prezidentovi, který pronesl výbušnou větu o vyhladovění Senátu, se pro ParlamentníListy.cz ze široka rozhovořil: „Se Senátem je problém peněz, jak rozhazuje a nepracuje, jak by měl, neguje kdeco. My už jsme kdysi navrhovali zeštíhlení Poslanecké sněmovny na polovinu a také Senát,“ vzpomíná na aktivity dřívější SPOZ její činovník. „Podívejte se, co států funguje i bez senátu. A ten náš, o kterém se hovoří jako o pojistce, tak je to spíše vymýšleč problémů. On funguje zcela jinak, než se říká jako pojistka demokracie. Funguje jako negativum všeho možného.“

Setkání s občany obce Milhostov

Komunisté! Vše odpuštěno…

Miroslav Procházka, předseda Zemanovců v Karlovarském kraji, si servítky nebere: „Celý život jsem byl apolitický,“ svěřuje se, „až když jsem zjistil, jak je republika rozprodávaná a rozkrádaná, tak jsem říkal – zkusím se nějak aktivně proti tomu postavit. Přemýšlel jsem, komu z politiků a politických stran věřím. A já jsem objevil jenom toho Miloše Zemana, na kterém jsem viděl tu největší názorovou čistotu. Jako jsem byl kdysi protikomunistický bojovník, tak se dnes komunistům omlouvám. Co dokázali pro lidi kdysi udělat! Vezměte si zdravotnictví, školy, vše bylo zdarma, recept za korunu, žádné dluhy. Kdyby nás tehdy komunisté zadlužili tak jako současné garnitury, tak jsme ty toaletní papíry a banány mohli mít pozlacené,“ rozhovořil se pan Procházka.

„Já jsem prostě věřil Milošovi, a tak jsem vstoupil do strany SPO. A tady také působím. Je fakt, že jsme pro sluníčkáře slouhové Zemana, takže nás sepsuli, že před předcházejícími parlamentními volbami měli 11 či 12 procent a pak nás tepali v televizi a šlo to den ode dne o procento dolů, takže jsme skončili na 1,55. Kdybych prostě nebyl Zemanovec – a to nejsem takzvaný převlékač kabátů, tak dnes bych skutečně fandil těm kdysi nenáviděným komunistům.“

Připraven do nejmenších detailů

Pavel Červenický, starosta obce čítající 320 obyvatel, pochválil brilantní přípravu Miloše Zemana: „Věděl jsem, že pan prezident chodí na veškeré schůzky, brífinky či setkání perfektně připravený. A že se připraví i na naši obec, to bylo jasné. Nechtěl jsem se proto příliš zabývat historií obce, kterou si on nastudoval. Byl tak dobře připravený, že mně připomněl, že jsem ve výčtu zapomněl na místní smíšený obchod, který tu máme. A on o něm věděl. Prostě to svědčí o tom, že je vždy perfektně připraven,“ hodnotí spokojeně starosta. Rozděluje prezident společnost? „Určitě ne! Tady je velice oblíbený. 90,5 procenta ve druhém kole prezidentských voleb, to je obrovský výsledek, úplně nejlepší v kraji, takže lidi jej tu mají opravdu velice rádi,“ chlubí se starosta.

„My máme totiž Zemana rádi!“ Nestydí se za své city po akci manželé Tropkovi. „Nejsme místní, ale rádi jsme sem přijeli…“

Psali jsme: Zeman prý chystá nové bydlení: Postaví si dům v Lánech, píše server Čaputová? „Budeme vás střílet, píše nám hoch od Sorose“. VIDEO o volbách na Slovensku Šimon Pánek: Ruský medvěd natahuje tlapy. Ekonomicky se uzdravil a zase chce vliv Advokát Sokol k pašeračce Tereze: Špatné zprávy. Nebude moc chytrá. Je mi jí líto? Takových máme plné kriminály

Stavební řízení i lékárny

„Co se říkalo o těch stavebních povoleních, když se developerům, těm hajzlům z ciziny, neodpoví ve stavebním řízení do 60 dnů, tak začnou stavět. A nebude to načerno, takže bacha!“ upozorňuje na možné úskalí další přítomný besedy. Tady není v souladu s prezidentem, který horuje pro návrh, že když se ve lhůtě stavební řízení neprojedná, bude se na něj pohlížet tak, že proběhlo bez připomínek a problémů. „Ta změna není dobrá. Tam by měla být ještě nějaká záruka, že ti cizí nemohou si jen tak přijít k ritu,“ varuje se zdviženým prstem Oldřich Holý.

A hned ještě dodává k jiné oblasti: „Už jsem se nestihl zeptat, jak je to s pomocí lékárnám, protože stát prý dá nějakých 46 milionů na obce, aby tam udrželi lékárny. My jezdíme do Skalné patnáct kilometrů. Jestliže dají celkem 40 milionů, tak kraje dostanou každý nějakých 500 000 korun a co to je! Za to nemohou zřídit lékárnu. Obce nájmy dávají zdarma, jenže nejsou lékárníci!“

Na setkání s prezidentem. Foto: Václav Fiala

Asfalt vodu neudrží

Paní Marta Vrbová, která předala prezidentu Zemanovi fotografii z jeho předcházející návštěvy regionu a přibalila mu k tomu ještě slivovici, si ale posteskne: „Byla jsem třikrát za paní hejtmankou, a nic nevyřešila. Chtěla jsem pomoci ohledně bydlení. Oni vás všichni vyslechnou, slíbí, ale skutek utek. Nic, ach jo. Bojím se nemocí, když se migruje, tak se přenesou. Ti lidi jezdí vlaky, autobusy, vším možným, přenáší se to dotekem. To je hrozné, žádná karanténa, nic. Spalničky, tuberkulóza. Tubera, černý kašel, nic tady nebylo – a už je to tu zas! To sem chodí z Ukrajiny. A z Polska sem chodí takové svinstvo, to jídlo. Před tím vejce, teď maso, vždyť je to katastrofa! Pak se divíme, že máme tolik rakoviny. Lidi padají jak mouchy. Na ornou půdu dávají asfalt. Pak je sucho. Asfalt vodu neudrží. Dříve byly louky, pole, ty to zadržely. Na asfaltu nic neporoste, z toho se nenajíme,“ sype jeden problém za druhým.

Není jeden metr

„Takové akce jsou stejně jen kecy, a nic se nestane,“ postěžovala si skepticky, smířená s osudem. „Moje dcera bere 11 000 korun a je jí 55 let. Propustili ji v padesáti a na Úřadu práce v Chebu jí řekli, že můžeme žít z mého důchodu, který mám 6 000 korun a k tomu bezlepkovou dietu. Ale když tam přišli cikáni, tak ti dostali. To ani naše maminky a ženské neví, že mají plenky a co já vím ještě zadarmo. V Chebu u jatek, takový barák zruinovali. Proč tam nejsou? Oni je stěhovali do paneláků, do sídliště. Proč je tam v tom, co dělali, nenechali? Nebo ať jdou na Slovensko. Vždyť je vrátili i z Kanady, protože nechtějí dělat,“ konstatuje pamětnice.

(Ne)chtěná minerálka

A na závěr našeho improvizovaného neplánovaného setkání zavzpomíná: „Tady byly samé prameny, františkolázeňský Excelsior, Štěpánka. Pořád zde ještě vyvěrá, ale teče do bláta. A byla tu stáčírna. Teď to podmáčí park. Františkovy Lázně měly svoje zahradnictví, tam se pěstovala zelenina. A v okolí byly brambory, nádherný! Teď je všechno pryč, všechno se doveze. A bude draho víc a víc…“

Psali jsme: Na blití? Mrtvolo Topolánku! smál se Zeman a probral Turecko, Češku v Pákistánu či slovenské volby Doktor Hnízdil: Zemana je mi líto. Babiš je nešťastný. Trump je narušený „Do p*dele, má rád Zemana, a co?“ Odborníci se včera naštvali Zeman na náměstí v Aši: Na Rusko nemáme tolik bolestných vzpomínek jako Polsko. I když okupace v roce 1968 bolestná vzpomínka je



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala