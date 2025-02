Oleksandr Dubinskyj, ukrajinský poslanec a podle svých slov „politický vězeň režimu Volodymyra Zelenského“, vydal prostřednictvím sociální sítě X a videoprojevu naléhavé vyjádření, v němž obviňuje ukrajinskou vládu z autoritářských praktik a žádá o pomoc prezidenta USA Donalda Trumpa. Dubinskyj, který se označuje za vůdce protisorosovské iniciativy na Ukrajině a zastánce Trumpovy politiky, strávil posledních 15 měsíců ve vězení, kde byl podle svých slov držen na základě vykonstruovaných obvinění.

„Ukrajina se proměnila v diktaturu,“ prohlásil Dubinskyj ve svém příspěvku na síti X. „Dnes jsou stovky lidí uvězněny nikoli za zločiny, ale za své politické názory. Jsou zatýkáni, označováni za ruské agenty, mučeni, vězněni na základě vykonstruovaných podnětů a odsuzováni podle předem připravených rozsudků.“ Dubinskyj dále uvedl, že nezávislé soudy byly na Ukrajině zrušeny, média potlačena a volby zrušeny. „Nezávislé soudy byly rozebrány, média potlačena a volby zrušeny,“ sdělil poslanec.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2648 lidí

Dubinskyj ve svých vyjádřeních opakovaně zdůrazňuje, že ukrajinská vláda pod vedením Zelenského systematicky potlačuje politickou opozici a používá násilné metody k dosažení svých cílů. „Dnes jsou stovky lidí na Ukrajině uvězněny nikoli za zákonem stanovné trestné činy, ale výhradně za své politické názory. Jejich jediná vina spočívá v tom, že mluví pravdu, kritizují Zelenského administrativu a volají po ukončení války,“ řekl ve videu.

Jedním z nejzávažnějších obvinění, které Dubinskyj vznesl, je existence tajných věznic provozovaných ukrajinskou bezpečnostní službou SBU. „Na Ukrajině fungují tajná vězeňská zařízení SBU, kde jsou lidé nezákonně zadržováni a mučeni, aby poskytli požadovaná svědectví,“ uvedl. Dodal, že Organizace spojených národů již dokumentovala existenci jednoho takového „koncentračního tábora“ v Kyjevě, kde je od března 2022 drženo přibližně 300 lidí včetně amerických občanů. „Toto vězení bylo spravováno přímo v hlavním sídle SBU,“ dodal Dubinskyj s odkazem na zprávu OSN.

Mezi vězni byl podle Dubinského i americký bloger Gonzalo Lira, který byl zadržen SBU a strávil v tajném vězení několik dní, než zemřel v prosinci 2023 v charkovském vězení po bití a mučení. „Sám jsem byl ve vězení dvakrát bit a mučen, s požadavky, abych se přiznal k neexistujícím vazbám na ruskou rozvědku,“ uvedl Dubinskyj. Podle něj je skutečným cílem těchto praktik vytvořit falešný narativ o „ruské stopě“ v Trumpově kampani, aby se ospravedlnilo selhání operace „dopisu 51 zpravodajských důstojníků“ vedené Antony Blinkenem.

„Ukrajina se stala nástrojem politických manipulací, jejichž cílem je zasahovat do vnitřních záležitostí USA,“ prohlásil Dubinskyj. „Zelenskyj jedná v zájmu globalistických elit, struktur George Sorose a organizací financovaných USAID, které ničí demokracii a potlačují veškerou opozici.“

Navzdory svému věznění Dubinskyj tvrdí, že se nevzdává. Podal žalobu k Nejvyššímu soudu Ukrajiny, v níž požaduje vypsání prezidentských voleb v souladu s ústavou. „Oficiálně jsem oznámil svou kandidaturu na prezidenta Ukrajiny jako zástupce strany míru a plně podporuji plán Donalda Trumpa na ukončení války,“ řekl.

Ve svém videoprojevu Dubinskyj vyzval Trumpa, aby se zasadil o osvobození politických vězňů na Ukrajině. „Poskytl jsem Spojeným státům seznam politických vězňů. Musíme bojovat za jejich svobodu. Jejich osud je testem principů svobody a lidských práv,“ uzavřel

I made a statement to Donald Trump, the only world leader capable of restoring justice and returning democracy to Ukraine.

Ukraine has turned into a dictatorship.

Today, hundreds of people are imprisoned not for crimes, but for their political beliefs. They are arrested,… pic.twitter.com/8631xRObJA