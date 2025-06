„Přeju vám smrt.“ Novotný před vězením. Vzkaz voličům ANO

Soud v květnu poslal Novotného na tři měsíce do vězení kvůli opakovanému porušování podmíněného trestu. Novotný si od té doby připsal třeba obvinění z kyberšikany nebo autonehodu na dálnici D4, přičemž vyšlo najevo, že už více než rok nemá platný řidičský průkaz.

Novotný také vyhlásil, že ve skutečnosti bude ve vězení jen pár týdnů a poté bude znovu kandidovat na starostu. „Já kecám, že musím rezignovat na všechny funkce, to je blbost. Já musím jenom na starostu rezignovat, takže zůstanu zastupitelem, půjčím to na chvíli ségře nebo kámošovi a za dva měsíce jsem zpátky zase starosta, ale nikomu to neříkejte,“ sdělil s tím, že vězení ještě ve volbách marketingově prodá.

V novém příspěvku na TikToku Novotný glorifikoval ODS a premiéra Petra Fialu, a naopak se tvrdě opřel do hnutí ANO a jeho voličů.

„Máme tajnej průzkum, kterej říká, že 30 % z těch, který se hlásej k Babišovi, to dělaj jenom proto, že hází klacky pod nohy Fialovi. A já chci jen říct, že kdo volí Babiše nebo nemá rád pana profesora Fialu, tak to je nevzdělanej tupej plebs, jsou to podlidi, občané druhé kategorie a póvl, kterej by vůbec neměl mít volební právo,“ prohlásil Novotný nevybíravě.

Lidé by prý měli děkovat Petru Fialovi, Praze a Ukrajincům, že se zbytek republiky má dobře. „Já si myslim, že Praha by vůbec neměla živit třeba Moravskoslezský kraj. Ukrajinci vám vydělávaj na důchody, vy zmrdi nevděčný. Vy byste měli denně na kolenou klečet a děkovat panu profesoru Fialovi za to, jak se máte dobře, vy zmrdi zkurvený,“ vyjevil Novotný doslova.

„Přeju vám všem smrt, nebo aspoň aby se vám zlámaly ruce, abyste nemohli jít k těm volbám. Protože jste prasata, který stříkaj sperma do držky Český republice. Ať žije Petr Fiala a ať žije ODS, vy špíny,“ dodal s širokým úsměvem.

