Temné podezření kolem Zemana a Babiše. Koluje skandální text

Podle jeho slov vše důležité, co se teď odehrává v zákulisí vysoké politiky, se točí kolem kauzy Čapí hnízdo. „A jsem přesvědčen, že mezi Strakovou akademií a Hradem v těchto dnech kvůli tomu ‚poletuje‘ spousta politických podnikatelů a kupčí jako o život. Protože i politika je byznys,“ dodal Kmenta se slovy, že zboží, o které by v tomto obchodu mohlo jít, se jmenuje abolice čili prezidentovo rozhodnutí o nepřípustnosti trestního stíhání.

„S trochou nadsázky volám: vraťte do služby plukovníka Roberta Šlachtu. Pokud by totiž teď specializovaný policejní útvar odposlouchával někoho z okolí premiéra Andreje Babiše či prezidenta Miloše Zemana, měl by ÚOOZ (nyní NCOZ) úplné žně. Luxusní kabelky či politické trafiky pro poslance ODS z dob vlády Petra Nečase by přitom bledly závistí,“ domnívá se ve svém příspěvku Kmenta.

„Andrej Babiš stojí před nejtěžší volbou svého života. Má se oddat justici, aby se případ padesátimilionového dotačního podvodu řešil podle nashromážděných důkazů u soudu? (K tomu po pátku otevřelo cestu rozhodnutí Sněmovny, která Babiše a jeho pravou rukou Jaroslava Faltýnka vydala ke stíhání.) Nebo má svůj osud svěřit do rukou prezidenta a jeho poradců a vyžebrat si u nich abolici?“ zeptal se Kmenta. A odpověděl si, že jedině abolice může vyřešit všechny Babišovy problémy a nastolit klid jak v politice, tak i u něj doma v rodině.

„Potřebnou pohodu by Babiš neměl, ani kdyby nebyl vydán Sněmovnou ke stíhání. Sice by z kauzy vyklouzl a spolu s ním ještě šéf poslanců ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Ale co ostatní? Hlavně Babišova žena Monika, její bratr Martin Herodes a také – nezapomínejme – obě Babišovy dospělé děti? Ti všichni – plus čtyři další pracovníci z koncernu Agrofert 2 jsou v kauze Čapího hnízda stíháni za účastenství na dotačním podvodu,“ dodal Kmenta se slovy, že ze všeho dění je patrné, že Babiš má v kauze Čapí hnízdo i osobní a rodinné problémy.

„Je otázka, nakolik ho to oslabuje. Jak může plnohodnotně vykonávat tak náročnou a zodpovědnou funkci premiéra, když musí řešit s armádou právníků své soukromé potíže – své stíhání a stíhání čtyřech rodinných příslušníků?“ ptá se Kmenta. Podle jeho slov by v případě normálních okolností takovou situaci jeho vlastní strana nepřipustila. „Strana Andreje Babiše není schopna ani minimální sebereflexe, natož odvahy přeříznout pupeční šňůru od svého stvořitele,“ zmínil jasně novinář.

„Babiš připomíná postřeleného divočáka, který kulhá a utíká ‚ode zdi ke zdi‘. Jako premiér (bez důvěry) v tom evidentně plave a v křeči a pod tlakem pak nechává dojít situaci tak daleko, že je odkázán na pomoc svého skomírajícího dinosaura Miloše Zemana. Ten už ale není schopen sám bez pomoci svého okolí nikam dojít, natož aby měl pod kontrolou úřad prezidenta jako takového. A vše nechává na svých poradcích. Prim v zákulisí Hradu tak hrají dva klíčoví spolupracovníci: šéfporadce Martin Nejedlý a kancléř Vratislav Mynář,“ vypráví dále Kmenta a pouští se do teorií.

„Ve čtvrtek 11. ledna 2018, den před zahájením prvního kola prezidentských voleb, vystoupil Andrej Babiš na tiskové konferenci a oznámil, že on sám bude volit Miloše Zemana. Avšak zdůraznil, že se jedná jen o jeho názor, nikoli o postoj hnutí ANO 2011,“ poukázal Kmenta také na schůzku s kancléřem Vratislavem Mynářem, která vystoupení Babiše předcházela.

„Ta schůzka se Zemanovými spolupracovníky je ale zřejmě nejdůležitější detail a taky klíč k pochopení celé situace. Babiš totiž přišel z této schůzky podle mých zdrojů rozčarovaný. ‚Jako by se v něm vařila krev. Byl z té schůzky s Mynářem a Nejedlým hodně rozladěný,‘ řekl mi zdroj z Babišova okolí,“ vypráví Kmenta s tím, že nad schůzkou je hustá mlha.

„12. a 13. ledna 2018 proběhly volby a výsledky ukázaly, že Zeman nemá znovuzvolení vůbec jisté. Zemanův vyzyvatel Jiří Drahoš, který skončil na druhém místě, začal prezidentovi dýchat na záda. To znejistělo Zemana a evidentně i Babiše. Andrej Babiš krátce po skončení prvního kola, v sobotu 13. ledna 2018, doporučil Zemanovi, aby se zbavil některých svých poradců. Druhý den v neděli 14. ledna pak upřesnil, že Zemanovi škodí zejména Nejedlý a Mynář. Nemyslím si, že to Babišovi jen tak ujelo. Byl to jasný signál odeslaný Zemanovi, že další kolo jednání s Mynářem a Nejedlým, na kterém by se doladily podmínky další Babišovy podpory Zemanovi před druhým kolem, už nebude. Jako by Babiš zvedl varovný prst. Proč? To je otázka, která zůstává bez odpovědi. Mohu se jen domnívat, že Babiš odmítl podmínky, které si ve věci podpory Zemana určují poradci z Hradu,“ popsal dále Kmenta.

O pár dní později pak už svá slova Babiš mírníl. „Babiš zcela nepochybně nezměnil během tří dnů svůj kritický (a zřejmě i oprávněný) názor na Mynáře a Nejedlého. Jen teď politikaří a snaží se se Zemanem nějak vyjít a možná se s ním i na něčem důležitém dohodnout. Pokud byla ve hře abolice a teď už nikoli, není jisté. Možná se ještě v následujících dnech dočkáme neuvěřitelných veletočů a změn stanovisek a prohlášení jednotlivých aktérů. Pokud k nim dojde, možná přijdou i odpovědi na všechny tyto otázky,“ dodal Kmenta.

„A teď obecně: Jakou cenu má abolice? Sto milionů, nebo miliardu? Nebo by mohlo jít jen o protislužbu? V tomto konkrétním případě si umím představit, že abolice by se mohla směnit za významnou podporu celé strany ANO 2011 pro Miloše Zemana v druhém kole prezidentských voleb. Připomeňme si, že před prvním kolem podpořil Zemana jen Babiš osobně, a to by mu ve druhém kole zjevně nemuselo stačit. Zeman potřebuje všechny hlasy voličů ANO 2011, nejen jeho části. Zeman potřebuje všech 1,5 milionu hlasů strany ANO 2011 z říjnových voleb do Sněmovny. Ledabylé prohlášení Babiše, že on bude volit Zemana, je málo. Ale doporučení celé strany ANO 2011, aby Zemana volili všichni jejich podporovatelé, by mohlo mít jinou váhu. Takový byznys si umím představit. 1,5 milionu ‚aňáckých‘ voličů za jednu abolici? Je to politika nejhrubšího zrna. Ale vzhledem k tomu, v jakém bahnu se politika v éře Babiše a Zemana nalézá, mi to přijde odpovídající současným poměrům,“ uzavřel novinář.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky