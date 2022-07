Tohle musí Evropané zastavit! Robejšek burcuje občany celé EU. Chystá se to

reklama

Robejšek v úvodu svého komentáře na serveru Aktuálně.cz upozorňuje, že aktuálně kleslo euro na hodnotu 0,96 dolaru, což je nejnižší kurz od spuštění eura do finančního oběhu v roce 2002. „V roce 2008 euro posílilo až na 1,4721 dolaru. A od té doby to s ním jde z kopce,“ píše Robejšek s tím, že tento pád předvídal.

Na počátku plánu společné evropské měnové unie stáli francouzský prezident Giscard d’Estaing a německý kancléř Helmut Schmidt. Ti v 70. letech přišli s myšlenkou společné měny, která by urychlila sjednocení kontinentu a vytvořila z Evropy velmoc.

„Oba státníci vycházeli z ekonomicky správného předpokladu, že členové měnové unie musejí dělat solidní finanční politiku. Dotlačit je k tomu měla nezávislá centrální banka tím, že by tiskla jen takové množství bankovek, které by odpovídalo výkonnosti ekonomik. Všechny země by se pak rozvíjely srovnatelným tempem pod dohledem evropského ministra financí, který by koordinoval jejich rozpočty. Tento hlavní účetní EU měl být i prvním členem vznikající celoevropské vlády,“ vysvětluje Robejšek s tím, že nesolidně hospodařící země by byly ponechány svému osudu a brzy se musely poučit a začít spořit.

Právě tahle idealistická myšlenka ale byla podle Robejška vždy kamenem úrazu, což shrnul už v roce 2002 po zavedení eurobankovek. „Hospodářsky zaostalí členové měnové unie nebudou schopni vyvážet ani své předražené a druhořadé zboží, ani své levné pracovní síly, a proto se budou snažit vymanit se ze svěrací kazajky eura tím, že budou požadovat další finanční pomoc anebo poruší maastrichtská dluhová kritéria,“ předvídal tehdy Robejšek.

Euro prý totiž dlouhodobě slouží k záchraně špatných vlád před platební neschopností. „Ty se totiž po léta drží u moci jen díky tomu, že omamují národy milodary štědrého sociálního státu. Ale protože vládnou špatně, tak si na to musejí neustále půjčovat. Evropská centrální banka se stala tiskárnou miliard eur financující rozhazovačnou politiku členských zemí,“ vysvětluje Robejšek.

Jako vrcholný příklad slouží situace v Řecku, které přes neustálé půjčování zbankrotovalo, ale dluh mu byl fakticky odpuštěn. „Teď je na řadě Itálie se zadlužením ve výši 2 700 miliard eur, tj. 135 procent ročního hospodářského výkonu země. To je úplně jiný kalibr než Řecko a odepsat italské dluhy by znamenalo odepsat i společnou měnu,“ varuje ekonom.

„Padesát let od vizionářského rozhodnutí Schmidta a Giscarda o heroickém vzepětí Evropy ke světové velmoci a dvacet let po zavedení eura zapadl sen o evropské světové měně silnější než dolar na dno propasti mezi horami kompromisů, nesplněných plánů, zákulisních triků a porušených dohod.



Německému kancléři a francouzskému prezidentovi šlo o dosažení ekonomického rozkvětu a politického sjednocení Evropanů do Spojených států evropských. Jejich nástupcům jde již jen a jen o udržení moci,“ opakuje Robejšek, proč idealistická myšlenka krachla.

Euro se nyní doslova vypařuje před očima a brzy s ním bude konec, protože Evropská centrální banka prý připravuje zrušení hotovosti. „Když jim v tom Evropané nezabrání, tak vládnoucí oligarchie smažou stopy svého selhání a posílí utlačovatelskou moc vrchnosti. Proč? Euro existující jen jako magnetická šmouha v mraku dat by nepatřilo lidem, ale státu, který by jim mohl uložit daně v libovolné výši, rozhodovat o tom, co a kdy smějí kupovat, a těm, kteří by se proti tomu postavili, peníze prostě zabavit,“ varuje Robejšek a opakuje, že je zapomenut sen Giscarda a Schmidta o sjednocené Evropě blahobytných států.

„Místo toho dnes členské země sjednocuje hospodářský úpadek. Pryč je vize hrdých Spojených států evropských, spolku příkladných demokracií. Vládci, kteří již nemají na to uplácet občany konzumem, mění kurz a začínají je utiskovat. Chtějí Evropě vládnout ve jménu ekologické askeze a státem naordinovaného zdraví. Ještě je čas tomu zabránit. Ale když to občané brzy nepochopí, tak se s eurem nebo bez něj ocitnou pod vládou anonymních technokratů,“ apeluje nakonec Robejšek, že současná Evropská unie a její hlavní mocnosti směřují k diktatuře technokratů.

