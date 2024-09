Ubližuje dětem, varuje Šichtařová před inkluzí. Školství se propadá na dno EU

12.09.2024 16:00 | Monitoring

Zrušme inkluzi, ubližuje handicapovaným i talentovaným dětem. S tímto tvrzením vystoupila ekonomka a nyní i politička Markéta Šichtařová v pořadu Co na to vaše peněženka. Souhlasil s ní i další známý ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj naše školství zaostává za evropským a to evropské zase za světovým. To potvrdila i analýza Hospodářské komory.