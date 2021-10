Ujeté. To mám u chlupatého z*dku. Známý doktor se lekl, když slyšel o Pirátech. Hamáček tomu nepřidal

reklama

Nynější nárůst pozitivních případů nákazy koronavirem Voleman očekával: „Jde o pravidelný, očekávaný podzimní výkyv směrem nahoru. Jestli někdo očekával, že to bude jinak, byl mimo, mě to nepřekvapuje,“ řekl lékař k poslednímu vývoji situace.

Právě očkování vidí jako způsob, jak covid-19 dostat pod kontrolu. Současná opaření, kdy například probíhají kontroly v restauracích, vítá: „Zavádí se, co Německo zavedlo už loni, není to nic neobvyklého. Řada zemí, které jsou pro nás vzorem, Francie nebo Německo, zavedla podobná opatření už před řadou měsíců, u nás se o nich jen mluví. Očkování je logické, nic jiného než očkování neexistuje, pokud nechceme další vlny. Nemám s tím problém," sdělil pro ParlamentníListy.cz Miloš Voleman.

Státy, které byly v očkování premianty, Izrael nebo Velká Británie, ale přesto čelí další vlně nákazy, nevidí důvod, proč v očkování nepokračovat. „Je otázka, čím očkovali a samozřejmě další věc je, že očkování zjevně nebude dlouhodobé. To znamená, že účinnost očkování s delší dobou klesá. Je to jednoduché, pokud naočkovali hodně lidí před osmi měsíci, je logické, že se nyní bude vir rozšiřovat. Británie má hodně nemocných mezi očkovanými, ale musíme si uvědomit, že tam převládala vakcína AstraZeneca. Já bych to nepaušalizoval. Spousta věcí, které si zasluhují výzkum a další zkoumání, se děje za pochodu a za pochodu se získávají nová data,“ tvrdí lékař fakultní nemocnice.

Vedlejší účinky vakcinace Voleman považuje za bagatelní záležitost. „To jsou panické zprávy. Samozřejmě každá vakcína má nějaké vedlejší účinky, ale to je bagatelní záležitost,“ řekl.

Lékař: Lidé se k očkování motivovat nedají

Nápad s povinným očkováním všech pracujících, který zmínil odcházející ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nepovažuje Voleman za efektivní.

„Mě jsou u chlupatého zadku nápady Jana Hamáčka. Udělat se to může, ale když se to zavede, dodržování a kontrola bude tak komplikovaná, že složitost, kterou to způsobí, nevyváží samotný efekt. Stejně nebude existovat relevantní kontrola nařízení. Opatření musejí být účinná a vymahatelná a kontrolovatelná. Pokud zavedete opatření, které nemůžete vymáhat a kontrolovat, jen se zbytečně čeří voda a zbytečně se vyplýtvá námaha jinam, než na smysluplnou věc, která může fungovat,“ shrnul Miloš Voleman a podotkl, že některé nápady ministrů považuje za „úplně ujeté“.

Jak tedy podle něj motivovat Čechy? „Lidi nemůžete motivovat. Buď se chovají zodpovědně a inteligentně, aby pochopili, jaký je způsob ochrany proti infekci – nebo ne, a pak nic nenaděláte, aby se očkovat nechali. Spíše bude stačit, že se přestanou proplácet PCR testy, což by lidi mohlo motivovat k očkování finančně,“ zmínil Voleman.

Na otázku redakce PL, zda neproplácení testů způsobí nižší účast na testování obyvatelstva, odvětil: „Testy budou potřeba, pokud lidi budou chtít dělat, co dělali nyní – tedy pro určité aktivity. Mění se pouze to, kdo testy financuje. Nebudou hrazeny z veřejného pojištění, ale potřeba testu se nezmění. Buď zaplatí, nebo se nechají očkovat,“ řekl Voleman.

Na dotaz, co říká na kritiku ohledně nátlaku na neočkované omezováním, odpověděl, že mu také vadí spousta věcí, s nimiž nic nenadělá.

Voleman: V Poslanecké sněmovně je spousta diagnóz

V přístupu ke koronaviru od nově formující se vlády ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů žádnou změnu neočekává. Překvapit by prý mohli pozitivně, pokud by se situace dramaticky nezhoršila.

„Představa, že by zdravotnictví řídili někteří lidé od Pirátů, je téměř z ‚vánoční můry‘,“ řekl lékař. Za nereálné považuje také výroky kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který prohlásil, že nadstandardní péče v nemocnici nebude pro všechny, a že čekat v čekárně šest hodin na ošetření je normální. „O nadstandardech se mluví dlouho. Zásadní problém je, jak chcete definovat nadstandard, když není definován standard. To není možné udělat jednoduchým způsobem, to si myslí jen pomatenci, kteří o reálné medicíně nevědí vůbec nic. Doktor Válek je politik, dávno není lékař a jeho vyjádření tomu odpovídají,“ sdělil Miloš Voleman.

K prohlášení o šestihodinovém čekání uvedl, že Válek mluví z pozice člověka, který šest hodin nikdy čekat nebude. „Možná, že kdybychom si řekli – dobře, až bude Válek pacient, bude čekat šest hodin v čekárně a může si to zkusit na vlastní tělo, možná změní názor. Je to člověk privilegovaný a jak se říká, káže vodu, pije víno. To dělá většina těchto lidí v politice. Osobně si myslím, že většina potřebuje psychiatrické a psychologické vyšetření a našla by se spousta diagnóz, které počínají písmenem S. Psychopatů a sociopatů je v Poslanecké sněmovně větší část. Kdyby prošli důkladným psychologickým a psychiatrickým vyšetřením, to bychom se diagnózám divili,“ zhodnotil lékař Voleman.

V nemocnici jsme provoz neomezili

Jako už pravidelně, shrnul také současné dění ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde se atmosféra s první vlnou koronaviru nedá srovnat.

„U nás v nemocnici běžel plánovaný provoz bez omezení, neměli jsme ani vyhlášený zákaz návštěv. Dvě lůžková oddělení máme pro pacienty s akutním covidem a co vím, tak na ARO měli jednoho pacienta ve velmi těžkém stavu, ani ne padesátiletého. Situace zatím chod nemocnice a běžné činnosti výrazně nenarušovala. Dá se předpokládat, že se situace zhoršovat bude, když počty nakažených stoupají. Zatím je hospitalizovaných a v těžkém průběhu nemoci méně pacientů než v předešlé vlně, což je možná logicky dané tím, že řada lidí už očkovaných je a řada lidí nemoc prodělala. Pak průběh nemoci přeci jen už nemusí být tak těžký,“ vysvětlil Voleman.

Za podstatný považuje právě počet těžkých případů – počet nakažených už nevnímá jako rozhodující číslo. „Pokud budeme mít hodně nakažených a těžkých případů málo, nezatíží to zdravotnictví a neomezí ostatní činnost a obory nemocnice. Je to jako s rýmou; když dostane celý národ rýmu, je to sice nepříjemné, ale vlastně se nic neděje. Covid je horší než chřipka, ale zdá se, že situace v letošním podzimu nebude tak závažná, jako byla loni na podzim a potom,“ podotkl Miloš Voleman.

