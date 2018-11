VÍME PRVNÍ Bývalý fotbalový boss měl domovní prohlídku

Prokešova domovní prohlídka měla mít souvislost se středečním zásahem celníků ve společnosti Škoda Transportation. „Můžeme potvrdit, že v areálech společností patřících do skupiny Škoda Transportation zasahovaly složky Celní správy. Z informací, které zatím máme k dispozici, vyplývá, že řízení se týká některých obchodních vztahů společnosti uzavřených v roce 2014," řekla ČTK mluvčí strojírenské skupiny Škoda Transportation Lubomíra Černá k zásahu. Společnost podle Černé s Celní správou spolupracuje.

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 5451 lidí

„Nebudeme potvrzovat ani subjekty, ani obsah úkonů, které se právě provádějí. Co vám potvrdíme, je to, že úkony ve věci provádí celní správa," řekla Lenka Bradáčová za pražské vrchní státní zastupitelství. To celou kauzu dozoruje.

Michala Prokeše jsme zmínili v uplynulých dnech několikrát, jednalo se zejména o jeho transakce na platební kartě STESu. Články o tomto tématu naleznete níže.

Psali jsme: Michal Prokeš: Veškeré položky byly řádné zúčtovány a žádná z nich nebyla rozporována Čtyři dny v životě fotbalového bosse: Sluneční brýle za 12.625, boty za 16.450, k tomu 34 tisíc hotově z bankomatu a jídlo za 13.223 korun Oběd v Praze za 55 tisíc, sushi v Brně za 13.740 anebo 407 tisíc vybraných v hotovosti za pár měsíců. Odhalili jsme skandální chování fotbalového bosse. Máme výpis platební karty Česko je rasistické, plakala Romka do kamery britského reportéra. Jenže politik ze severu nám prozradil, jak to ve skutečnosti s reportáží bylo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový