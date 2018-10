Oběd v Praze za 55 tisíc, sushi v Brně za 13.740 anebo 407 tisíc vybraných v hotovosti za pár měsíců. Odhalili jsme skandální chování fotbalového bosse. Máme výpis platební karty

Anketa Máte rádi Jarka Nohavicu? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 6583 lidí

Naše redakce získala několikaleté výpisy kreditní karty, kterou dnes už bývalý ředitel sportovně-technického oddělení FAČRu Prokeš používal. A jelikož byl v tomto ohledu velice aktivní, jedná se o několik desítek stran. Autenticitu materiálů nám potvrdil také zdroj z FAČRu, který pod zachováním anonymity připustil, že se může jednat o zpronevěru. „Nevěřil jsem vlastním očím,“ přiznal naší redakci.

V dopise, o kterém jsme psali v úvodu, na adresu Prokeše signatáři píší, že právě díky tomuto muži se podařilo pro mládežnické reprezentace získávat nejlepší evropské soupeře a současně se prý podařilo propojit projekt regionálních a klubových akademií. Většina z podepsaných také požaduje garance, že Prokešem rozjeté projekty budou i nadále pokračovat.

Michala Prokeše ve funkci nahradil Jiří Kotrba, který slíbil, že na jeho práci naváže.

ParlamentníListy.cz nabízí výpisy z platební karty, kterou měl užívat fotbalový funkcionář Michal Prokeš. Například La Finestra in Cucina v centru Prahy je oblíbené místo, kde se často ukazuje v podroušeném stavu Jaroslav Tvrdík, jak nás upozornilo hned několik svědků a hostů.

A co reakce FAČRu? „S Michalem Prokešem jsme se nedohodli na ekonomických podmínkách jeho další spolupráce, konkrétně požadoval plat 250 tisíc měsíčně, které jsme nemohli absolutně akceptovat. Dalším důvodem ukončení spolupráce s panem Prokešem bylo i jeho porušení interních předpisů v nakládání s firemními prostředky (kreditní karta STES). I o tomto všichni členové STO věděli. Vedení FAČR odmítá podléhat v tomto směru jakémukoliv mediálnímu nátlaku ze strany svých zaměstnanců. Pokud se chce někdo zabývat místo práce pro český fotbal pletichami a interním personálním bojem na půdě asociace, je s ním vedení FAČR připraveno okamžitě ukončit spolupráci“.

Psali jsme: Z odposlechů Pelty a exnáměstkyně Kratochvílové: Co když někdo zveřejní ty naše SMS...

Na této citaci je podstatná jedna nenápadná zmínka: „porušení interních předpisů v nakládání s firemními prostředky (kreditní karta STES)“. A právě toto „nakládání“ mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Obecně lze říci, že Prokeš pouštěl ekonomickou žilou českého fotbalu jako málokdo, dopřával si opulentní hostiny, doplňky, nakupoval dary, vybíral stovky tisíc v hotovosti a ubytování bylo obvykle v těch nejluxusnějších resortech. To všechno samozřejmě z peněz českého fotbalu.

ParlamentníListy.cz prošly Prokešovy výdaje od ledna do poloviny srpna letošního roku. Za tuto dobu utratil z výše zmiňované karty celkem jedna celá dva milionu korun. Konkrétně v restauracích nechal přes tři sta dvacet tisíc, za ubytování přes sedmdesát dva tisíc, z bankomatů vybral neuvěřitelných čtyři sta sedm tisíc, za benzín a jízdenky Prokeš utratil téměř dvacet tisíc korun, výlety do ciziny ho stály přes tři sta šedesát tisíc korun (do položky cizina jsme započítali útraty v restauracích, hotely a dárky dohromady). Za další položky, jako je alkohol a jiné dárky, potom utratil třicet jedna tisíc korun.

Ještě konkrétněji?

6. srpna 2018 mu banka zaúčtovala výběr z bankomatu v částce deset tisíc korun, nákup v HUDY sportu za osm a půl tisíce, oběd v golf resortu ve Vysokém Újezdu za téměř dva tisíce a hotel U Martina za jeden a půl tisíce. 21. května pak bylo Prokešovi z účtu odečteno za výběr z bankomatu ve výši dvaceti tisíc korun, jídlo v golfovém klubu v Pyšelech za více než dva tisíce korun, banka taktéž odečetla za hotel Besední dům ve Valticích přes dva tisíce, za jídlo v oblíbeném Wine Food Marketu přes tisíc tři sta a za jídlo ve Valtické rychtě pak přes tři sta korun. Nicméně například 21. února zaplatil v Kantýně Praha přes osmnáct tisíc, ještě více ten samý měsíc, 8. 2. 2018, nechal v pražském SASAZU přes třicet osm tisíc. Proti útratě v Ambiente Brasilero 29. ledna je však i tato částka nízká. Návštěva této restaurace stála český fotbal bez dvou set korun téměř 55.000.

ParlamentníListy.cz v souvislosti s inkriminovanou kreditkou obdržely i zprávu Revizní a kontrolní komise FAČRu, která se celým skandálem s nepřiměřeným plýtváním peněz zaobírá. Dodejme v té souvislosti i skutečnost, že kreditní karta je vedená u Komerční banky a jejím držitelem je STES: marketingový partner FAČRu, který zabezpečuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu ve sdělovacích prostředcích.

Náš další zdroj z FAČRu rovněž uvedl, co se za celým problémem exředitele Prokeše skrývá. „Jeho odchod je důsledek boje o ekonomickou moc v českém fotbale. Prokeše si do fotbalu přivedl bývalý předseda Miroslav Pelta. Podle toho, co se tady říká, je to „kozel zahradníkem“, který na svých předchozích působeních po sobě nechal hlavně dluhy (dluží prý majiteli Dukly Pauknerovi, Peltovi), neslavný byl i jeho odchod ze Slavie nebo ze společnosti Albresa,“ sdělil náš dobře informovaný zdroj. Poslední kapkou, která rozhodla o jeho odchodu z FAČR (a STES), byly podle tohoto insidera účetně nedoložené výdaje na služební kartě ve výši zhruba 3 milionů, z toho téměř jeden milion byly výběry v hotovosti, velkou část ostatních útrat představovaly zahraniční výlety na golf, luxusní restaurace a další.

Psali jsme: Erik Best: Tvrdík? Je zajímavé, že...

„Prokeš se sice v médiích prezentoval zejména v souvislosti s rozvojem fotbalových akademií, ale reálně u sebe koncentroval především ekonomické zájmy (přes vliv na nároďáky jednotlivých kategorií, výběr hráčů do nich a současně i spolupráci s vybranými hráčskými agenty). Na základě toho, co u Prokeše zjistili, si FAČR nechá prakticky okamžitě udělat interní kontrolu Revizní a kontrolní komise na hospodaření Regionálních fotbalových akademií,“ uzavřel.

Naše redakce v souvislosti s těmito zjištěními oslovila ve čtvrtek vedení FAČRu i STESu. Jejich reakce do vydání materiálu bohužel nedorazila. Neozval se ani tiskový mluvčí.

Autora článku můžete kontaktovat na emailu T.Novy@ParlamentniListy.cz

autor: Tomáš A. Nový