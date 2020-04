Z toho se Orbán sesype: Markéta Pekarová Adamová ho chce vylučovat

reklama

Jak se očekávalo, 30. 3. maďarský parlament schválil zákon, který posiluje pravomoci premiéra v koronavirové krizi, takže může vládnout pomocí dekretů. 137 poslanců bylo pro, 53 proti. Podle BBC slíbil Viktor Orbán užívat nové pravomoci umírněně a rozumně. Jak již bylo zmíněno, v zákoně není stanoveno, kdy výjimečné pravomoci premiéra skončí. Jak britská televize uvádí, lídr opozičního Jobbiku uvedl, že zákon dává do karantény celou maďarskou demokracii, a petici proti němu podepsalo 100 tisíc lidí. Nemluvě o protestech lidskoprávních organizací a žurnalistů.

V Čechách už vývoj v Maďarsku komentovala strana TOP 09. „Maďarská demokracie chřadne už roky a dnešní rozhodnutí tamního parlamentu je pro nás všechny varováním a připomínkou toho, co může nastat, když v parlamentu získá příliš velkou moc jedna strana,“ varuje TOP 09. „Postupné ochočení veřejnoprávních médií, zkrocení justice, útoky na neziskové organizace i nepohodlné novináře a nakonec situace, kdy parlament předá svoji moc vládě na neurčito. Maďarskou cestou se nesmíme vydat!“ varuje.

Do TOP 09 si ovšem rýpl europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátů, protože Orbánův Fidész a TOP 09 jsou v europarlamentu stále ve stejné frakci, i když má Fidész pozastavené členství.

Vzhledem ke kritice z mnoha stran se maďarská vláda rozhodla vysvětlit, co zákon skutečně znamená a naopak neznamená, na svých stránkách. Podle preambule dovoluje podniknout všechna nouzová opatření proti šíření koronaviru.

„Zaprvé, podpora dvoutřetinové většiny parlamentu umožňuje vládě v případě potřeby jít za hranice zákona o krizovém vedení; zadruhé by zákon potvrdil dosud přijaté vládní příkazy; a konečně by zmocnil vládu k prodloužení předpisů a různých opatření až do konce stavu nouze – nebo přesněji stavu ohrožení, jak je uvedeno v ústavě,“ vysvětluje maďarská vláda.

Zákon prý nedává Orbánovi neomezenou moc, protože i ve stavu nouze se vláda stále musí řídit ústavou, nemůže být omezen výkon pravomocí ústavního soudu a vláda nesmí omezovat základní práva. Že stav nouze není časově omezen, vysvětlil premiér Orbán tak, že parlament si může kdykoliv pravomoci vzít zpět, pokud tak uzná za vhodné. „Nepotřebuji časové omezení. Můžete si je převzít zpátky zítra, pokud se vám to bude zdát správné,“ pravil premiér v maďarském parlamentu.

Námitky, že Orbán tak rozpouští parlament, vyvracel jeden z právních expertů otázkou, že když má premiér dvoutřetinovou většinu, tak proč by rozpouštěl parlament. Zákon prý také neomezuje a neohrožuje práci novinářů, pasáže v zákoně se podle webu týkají přímo šíření falešných zpráv, které by podryly úsilí boje proti koronaviru a platí jen ve stavu ohrožení. „Týká se to záměrného rozšiřování nebezpečných lživých informací,“ píše se na webu maďarské vlády.

A jak web podotýká, podle průzkumů prý 90 % Maďarů říká, že mimořádná zákonná opatření mají být rozšířena. 60 % je údajně toho názoru, že mají trvat po celou dobu pandemie.

„Liberální média a Twitter se této legislativy chytily se vší vervou, ale většina jejich zpráv je založená buď na nedostatečných informacích, nebo přímo na zaujatosti. Vláda mezitím bojuje s neznámým nepřítelem a naší prioritou je chránit naše lidi a uděláme všechno v našich silách, abychom zploštili křivku, zpomalili šíření a zachraňovali životy,“ prohlásila maďarská vláda na závěr.

V TOP 09 však došlo k novému vývoji a předsednictvo přijalo jednomyslné usnesení, že bude podporovat vyloučení Orbánovy strany Fidész z Evropské lidové strany. „Poslední kroky maďarského premiéra jsou v přímém rozporu s hodnotami, které EPP v Evropě zastává a prosazuje,“ napsal Kalousek na Twitteru.

Předsednictvo @TOP09cz přijalo jednomyslně usnesení, že bude podporovat vyloučení strany Fidész V. Orbána z Evropské lidové strany (@EPP_CZ). Poslední kroky maďarského premiéra jsou v přímém rozporu s hodnotami, které EPP v Evropě zastává a prosazuje. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 2, 2020

„Kroky maďarské vlády udělaly z Maďarska autoritářskou zemi. TOP 09 vždy bude stát na straně demokracie a práva. Na předsednictvu jsme se proto usnesli, že chceme, aby byl Orbánův Fidesz vyloučen z frakce EPP,“ napsala na Twitteru Adamová, předsedkyně TOP 09.

Kroky maďarské vlády udělaly z Maďarska autoritářskou zemi. @TOP09cz vždy bude stát na straně demokracie a práva. Na předsednictvu jsme se proto usnesli, že chceme, aby byl Orbánův Fidesz vyloučen z frakce EPP. — Markéta Adamová (@market_a) April 2, 2020

Proti vývoji v Maďarsku se postavilo několik zemí. Konkrétně jde o vlády Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska, Španělska a Švédska. „V této bezprecedentní situaci je legitimní, aby členské státy přijaly mimořádná opatření na ochranu svých občanů a překonání krize. Jsme však hluboce znepokojeni rizikem porušování zásad právního státu, demokracie a základních práv vyplývajících z přijetí určitých mimořádných opatření,“ psalo se v dokumentu.

Celý dokument ZDE:

Nouzová opatření by prý měla být omezena na to, co je nezbytně nutné, a měla by být přiměřená a dočasná. Dále by měla podléhat přezkumu, zda dodržují závazky mezinárodního práva a neměly by prý omezovat svobodu projevu ani svobodu tisku.

„Musíme společně překonat tuto krizi a společně prosazovat naše evropské zásady a hodnoty na této cestě. Podporujeme proto iniciativu Evropské komise ke sledování nouzových opatření a jejich uplatňování s cílem zajistit, aby byly dodržovány základní hodnoty Unie, a vyzýváme Radu pro obecné záležitosti, aby se touto otázkou případně zabývala,“ končil dokument.

Veřejnost však zarazil připravovaný zákon, upozornil na něj zahraniční reportér České televize Jakub Szántó na Twitteru. Sdílel tweet Petra Obrovského, jenž psal o tom, že maďarský vicepremiér Zsolt Semjén předložil do parlamentu novelu, která by zakazovala úřední změnu pohlaví. Stalo se tak na mezinárodní den transgender viditelnosti. Szántó to okomentoval slovy, že maďarská vláda ničí vše, co je v rozporu s jejím nacionalisticko-ultrakatolickým viděním světa. „Sledujeme v přímém přenosu dekonstrukci svobodné demokracie ve střední Evropě. A v maďarských městech vylidněných pandemií se nemůže projevit vůle zbytků normální populace,“ zakončil.

Maďarská vláda nelení a ničí vše, co je v rozporu s její nacionalisticko-ultrakatolickým viděním světa. Sledujeme v přímém přenosu dekonstruci svobodné demokracie ve Střední Evropě. A v maďarských městech vylidněných pandemií se nemůže projevit vůle zbytků normální populace. https://t.co/FFypuCYxbT — Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 2, 2020

Podle serveru PinkNews, což je prý nejčtenější médium určené pro LGBT+ komunitu, Zsolt Semjén předložil nový zákon, který, pokud by prošel, by nahradil dosavadní pojem „pohlaví“ pojmem „pohlaví při narození“ ve všech právních dokumentech. To se má nově definovat jako „biologické pohlaví určené primárními pohlavními charakteristikami a chromozomy“.

Efekt má být podle PinkNews ten, že maďarští občané nebudou moct úředně změnit své pohlaví. To má prý značit výrazný pokles práv ve východní Evropě. V posledních letech se Orbán odmítl připojit ke svým evropským sousedům a podpořit práva LGBT+ a odmítl ratifikovat Istanbulskou úmluvu za její definici genderu jako sociálního konstruktu.

PinkNews ještě dodaly, že zákon byl předložen na Transgender Day of Visibility, což je den, jehož účelem je zviditelnit trans* a nebinární komunitu.

