František Dostál: Hoj ty Štědrý večere, ty už jsi tu zase?

Takhle by lidé mohli být k sobě častěji vlídní, poskytli sedadlo v dopravním prostředku staršímu člověku, v činžáku by se alespoň občas pozdravili, do záhonu u domu neházeli odpadky... To je jen něco málo příkladů, ale co naplat, o svátečním večeru bývají stejně nejkrásnější rozzářená dětská kukadla, jestliže pod stromečkem objeví i malý nečekaný dáreček. Všude nemívají na několika měsíční pobyty na Floridě. A pak den příchodu Ježíška na svět, každý člověk, opakuji naprosto každý, by si měl uvědomit, že vedle něho na zemském povrchu žijí i jiní lidé. Není rovněž hezký zážitek z pohlazení vánočního kapříka, byť ten se pohybuje třeba už ve vaně?



Kapr a chlapec, foto: František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

autor: PV