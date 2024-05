Nový život Česka. Zdravá společnost. Karel Janeček rozjel velkou akci

reklama

Smyslem projektu Archa 21 je touha po „zdravé a probuzené společnosti“, která sdílí hodnoty svobody, laskavosti, spravedlivosti, spolupráce a dokáže čelit nadcházejícím krizím. Misí takzvané posádky Archy 21 je „posvítit na příčiny společenské krize a sdílet nadějné cesty k uzdravování a hlubšímu probouzení“. Posádka se hodlá poučit z minulosti, a hlavně z doby pandemie koronaviru, aby další generace neopakovaly stejné chyby. „Chceme nabídnout inspirace a příležitosti pro cestu k sobě,“ píše se na webových stránkách projektu Archa 21.

Kapitánem posádky je mecenáš, matematik a společenský reformátor Karel Janeček a navigátorem Archy 21 je publicista Petr Bouška. Do projektu jsou pak zapojeni i umělci, jako například zpěvačka Bára Basiková a herec a zpěvák Viktor Dyk. Dále se účastní i ekonomka Markéta Šichtařová či novinář a dokumentarista Ondřej Vaculík i filozofka Anna Hogenová.

Na Kampě Janeček řekl více o tom, co přesně odhalila pandemie koronaviru. „To, co covid odhalil, byla úplně totální nepřipravenost, úplná šílenost společnosti. A také to, jak ty struktury nefungují, nebo respektive fungují špatně, jak manipulují lidi, přinášejí strach,“ řekl kapitán Janeček. „No a to bylo ale veliké poznání, a já jsem přesvědčen, že my se musíme z tohoto poznání naučit, že musíme udělat reflexi toho, co se stalo. A to je vlastně ta primární motivace, proč vznikl tento projekt Archy 21. století – pro děti, pro naše děti – a to je, že my musíme ochránit svoje děti.“

Představené občanské volání s názvem S odvahou k proměně je věnováno dětem 21. století a vyjadřuje naději i víru ve vzkvétající společnost, která žije odvážně, svobodně a radostně. Děti této budoucnosti jsou vedeny hodnotami jako odvaha, svoboda, zdraví, harmonie, odpovědnost, spravedlnost, radost, laskavost, soběstačnost, sounáležitost, síla a péče o Zemi.

Text reflektuje minulost, ve které společnost žila ve strachu, závislosti na státu a povrchnosti, ale ukazuje i cestu k pozitivní změně. Zvláště zdůrazňuje období pandemie jako dobu, kdy se projevily největší slabosti společnosti a politiků. Nicméně vyzývá k odvážnému přijetí výzev, k učení se z krizí a k aktivnímu budování lepší budoucnosti.

„Byli jsme příliš závislí na státu a v područí politiků a byrokracie. Podléhali jsme jednostranným informacím a manipulacím médií a reklamy. Nedostatkem odvahy a občanskou pasivitou jsme dál posilovali vliv mocných. Byli jsme zmítaní ekonomickými a politickými zájmy. Věřili jsme ekonomickému růstu a vlastní spotřebě jako smyslu života. Přihlíželi jsme tomu, jak se světové bohatství koncentruje v rukou nejmocnějších lidí světa na úkor zbytku společnosti. Stále víc jsme upadali do virtuálního světa a závislosti na médiích i komunikačních technologiích. Zaslepeně a bezohledně jsme ničili život na Zemi a brali dětem budoucnost. Hádali jsme se a stále víc jsme se rozdělovali. Nebyli jsme šťastní,“ popisuje občanské volání dětem 21. století, jak vypadala společnost v „minulosti“.

Dobu pandemie text popisuje následovně: „Mnozí lidé podlehli strachu a vládnímu nátlaku. Politici, ‚oficiální‘ odborníci a média strašili a manipulovali lidi. Vlády pošlapávaly zákony, diskriminovaly některé občany, braly jim ústavní práva a vydávaly chaotická a bláznivá nařízení.“

Tato „minulost“, kterou děti odnesly vážně narušeným duševním zdravím, ačkoliv – jak text zdůrazňuje – pro ně onemocnění COVID-19 závažné riziko nepředstavovalo. Děti se jednoduše staly „obětí strachu dospělých“.

V „budoucnosti“ se už žije jinak. „Dnes jsme jiní a jinde. Máme motivaci, odvahu, vůli a sílu měnit sebe i své okolí. Víme, že krize přicházejí a odcházejí, ale důležitý je náš potenciál, postoj, záměr a vůle jej uskutečnit. Bereme krize jako výzvu,“ píše se v Arše 21.

Společnost 21. století by měla být odvážná, schopná samostatného rozhodování a ochotná se postavit výzvám. Důležitou součástí je také svoboda, která by měla být bráněna a ctěna. Zdraví, jak fyzické, tak duševní, je klíčem k celkovému blahu. Tento text také podporuje myšlenku spravedlnosti, sounáležitosti a péče o planetu Zemi.

Občanské volání Archy 21 tak vyzývá lidi, aby se spojili, sdíleli své zkušenosti a nápady, a společně pracovali na vytváření lepšího a smysluplnějšího života pro budoucí generace.

