Pod Pekarovou se prý kýve židle

Oznámení o konci ministryně pro vědu a výzkum přišlo z čistého nebe, byť opozice tento krok nijak nezpochybňovala hlavně z důvodů, že Helena Langšádlová byla během výkonu své funkce prakticky neviditelná a v médiích se objevovala minimálně.

Začíná však pomalou vyplouvat na povrch, že nejenže nešlo o žádnou dobrovolnou rezignaci, ale konec Langšádlové si na sílu prosadila čistě šéfka TOP 09. Podle informací redakce se může reálně pod Pekarovou rozkývat židle. Dokonce ji k rezignaci na post předsedkyně měla vyzvat jedna z krajských organizací TOP 09. Straně se zatím daří držet tyto pohyby pod pokličkou.

Že se něco takového děje, potvrzuje pro ParlamentníListy.cz i renomovaný politolog Lukáš Valeš. „Helena Langšádlová do TOP 09 přišla s Miroslavem Kalouskem z KDU-ČSL a patřila k zakládajícím členům. Má díky tomu podobný příběh s Miroslavem Kalouskem a patří ke konzervativnějšímu křídlu ve straně. Dává smysl, že se TOP 09 odhodlala k jejímu odstranění z vlády, protože se stále opakují, ať už pravdivé či chimérické, zvěsti o tom, že Miroslav Kalousek přijde s projektem další strany. Zdá se, že paní předsedkyně se cítila býti ohrožena na základě některých hlasů z regionů, pražského nebo středočeského, a pro zastrašení svých oponentů provedla tuhle čistku,“ míní Valeš.

„V osobě Heleny Langšádlové zařízla [Pekarová] posledního mohykána z Kalouskovy party, který ve straně zbyl. Jenomže to udělala tím nejméně šťastným způsobem a neměla připraveného nikoho, kdo by Langšádlovou okamžitě ve vládě nahradil. Celé to nedávalo smysl, protože to přišlo jako blesk z čistého nebe a prosadilo se to v předsednictvu strany na sílu a tento krok tam nevyvolával nadšení. Pekarová do toho ale šla tvrdě, ale zpackala to natolik, že si podřízla stoličku sama pod sebou. Teď se nehraje ani tak o nového ministra, to je nyní to poslední, ale hraje se o budoucnost TOP 09, kterou osobně vidím velmi chmurně, a samozřejmě o budoucnost Markéty Pekarové Adamové,“ říká pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Komentátor Petr Holec si není jistý, zda se Markéta Pekarová Adamová rozhodla „rituálně“ zbavit Heleny Langšádlové kvůli strachu z toho, že by mohla spolupracovat s Miroslavem Kalouskem. „Kdyby ji totiž chtěla držet od Kalouska dál, tak jí tenhle zbytečný a zločinně přeplacený džob spíš nechá, aby si mohla v klidu kupovat kabelky a nemusela řešit existenční problémy. Ale možná si sama všimla ničivého ‚potenciálu‘ Langšádlové a ke Kalouskovi ji za trest zlomyslně poslala, těžko říct,“ zamýšlí se.

„Přiznejme si, že TOP 09 je vymírající sekta ‚extrémistů‘ neschopnosti a nenávisti, jak ukazuje nejen ministr Vlastimil Válek nebo Ondřej Kolář. Jinak, říká se, že ryba smrdí od hlavy, a platí to i v případě TOP 09. Kdyby její šéfka chtěla něco udělat pro záchranu vlastní partaje, tak okamžitě odvolá sama sebe, protože je setrvale nejméně populární partajní lídryní s očividným intelektuálním deficitem. To ale ne, místo sebe radši ukončí Langšádlovou, o jejíž existenci věděli jen v TOP 09. Načež ještě rituálně reputačně zničí Pavla Tuleju, jejího vybraného nástupce. Díky němu teď celý národ ví, jaký poťouchlík u nás může vést vysokou školu. Pravda je, že Pekarovou Adamovou drží ve funkci jen koalice Spolu a její lídr Petr Fiala, který ji nechává být pijavicí ODS. Bez téhle stále viditelnější deformace voleb Pekarová Adamová okamžitě končí. A s ní zřejmě celá TOP 09,“ dodává Holec pro ParlamentníListy.cz.

