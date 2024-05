„Lháři novináři.“ Hádka s důchodkyní. Lídr Argentiny, co přijede do ČR

07.05.2024 7:22 | Analýza

Argentinský prezident Javier Milei, který navštíví Česko, drží svůj radikální kurz a odmítá, že by na to dopláceli obyčejní lidé. Ještě v únoru tamní inflace přesáhla 276 procent. V Česku roční míra inflace ve stejné době činila 8,2 procenta. V chudobě žije asi 18,5 milionu Argentinců, 40 procent národa. V Česku je to asi 1 milion lidí, deset procent populace. Milei však naznačuje, že to nemůže být tak zlé. Novináře označil za „sériové lháře“. Se španělskou vládou je Milei na kordy. Španělský ministr dopravy Oscar Puente naznačil, že argentinský prezident užíval drogy.