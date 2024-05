Vladimír Ustyanovič: Zákon není právo

reklama

ODS Petra Fialy musí být na tohoto svého člena hrdá. Novotný je v takzvané podmínce, tak jsem zvědav, jaké budou další kroky naší soudní instance. Ve více případech byl na základě trestních oznámení rozhodnutím naší justice spíše postrašen, než potrestán. Tak se nechme překvapit, nebo spíše nepřekvapit. Premiér Fiala a prezident Pavel, ač jsou jim dobře známy excesy Novotného, se s ním rádi fotí a vyjadřují si vzájemnou úctu.

Bohužel tady platí pravidlo, vrána k vráně sedá. Jen poznámku, tento reprezentant strany ODS není nevyloučitelný z ideologického důvodu, což předseda Fiala předvedl na příkladu Václava Klause mladšího. Je to přirozený postup ve stranách, kde je ideologie nadřazena nad jakoukoliv odbornost.

Ministr vnitra Víta Rakušan prohlásil v nedělní partii, že vyšetřování střelby na filozofické fakultě spěje ke zdárnému konci. Karel Havlíček apeloval, že veřejnost a pozůstalí by měli mít povědomí, co přesně se v inkriminovaný den stalo. S tím musím nesouhlasit, protože informace, které se objevují, odpovídají utajování skutečností, které nebyly vysvětleny. Například telefon pachatele byl zachycen v Pařížské ulici ve 14:38, ale podle svědků studentů byl střelec na filozofické fakultě už ve 14:00 hodin. Mohu spekulovat, to dal někomu svůj telefon? Ale v tu chvíli by se nejednalo o osamělého střelce. Proč nebyly zveřejněny dopisy, které údajný pachatel zanechal v místě svého bydliště? Proč se skrývají fakta?

Další známá kauza, která rezonovala v médiích, byla kauza Vrbětice, prezentovaná ministrem vnitra jako vyřešená. Podívejme se na nejen právní rozpory jeho prohlášení, ale také na určité technické záležitosti. Není možné, aby z hlediska trestního práva bylo zjištěno, že došlo ke spáchání trestného činu, a aby bylo zjištěno, že trestný čin spáchal konkrétní člověk, pachatel či pachatelé, a stíhání bylo odloženo. Toto by bylo možné pouze v případě, že by pachatel zemřel. Jinak je nezbytné vést trestní stíhání proti uprchlému. V tu chvíli uprchlý dostane obhájce a ten má právo nahlédnout do trestního spisu a prozkoumat všechny důkazy.

Pokud Rakušan tvrdí, že vina byla prokázána spolehlivě, říká věc, která je v rozporu s platným českým trestním právem. Protože vinu může konstatovat pouze soud, ne policie. Mělo by běžet trestní řízení a neběží. Mohu se domnívat, že nechtějí ukázat důkazy, protože věc se mohla udát jinak. Mimo jiné, majitelé muničních skladů ve Vrběticích, kteří jsou z malého města severní Moravy, ví přesně, jak má vypadat muniční sklady včetně parametrů. Slovy pyrotechnika, takto by sklady vypadat neměly.

Žádný výbuch nezpůsobí, že by se vypařily tisíce pěchotních zbraní. Policie pracovala s podezřením, že pěchotní zbraně někdo odvezl. Muniční sklady jsou stavěny tak, že exploze jednoho dílčího skladu nemůže způsobit takovou katastrofu. Dále musí mít výbuchové stropy, musí být umístěny v závalech, takže to nebyl normální výbuch, spekuluje pyrotechnik MK. Tento výbuch byl odborně připraven. Proto já dodávám, jednou z původních vyšetřovacích verzí byl i pojistný podvod, který se neprokázal.

Mohu spekulovat, že součástí těchto výbuchů mohly být zpravodajské hry mocností. Ve zprávě už není ani zmínka o tzv. Bulharské stopě, která byla také diskutována. Jak nedávno vzpomněl exprezident Zeman kauzu Ricin, kterou iniciovala BIS a mladý Kolář, který se údajně skrýval ve sklepě a byla mu přidělena ochranka. Většina chápajících lidí ví, že to byl nesmysl, ale myslím si, že to byla zkouška, jak navodit u občanů České republiky rusofobii.

Další významnou zpravodajskou hru, která byla rozehraná pravděpodobně zámořskou ligou, můžeme nazvat novičok. Jedná se o nejúčinnější nervově paralytický jed a setkání s ním je odpovídající setkání s mambou černou. Proto se vznáší pochybnosti, čím a kým byli otráveni Skripalovi, kteří tuto otravu přežili, a čím a kým byl otráven Alexej Navalnyj, když mu novičok dali údajně do trenýrek. Poslední otázkou je, komu tyto kauzy prospívají. A také proč tolik lidí muselo zemřít.

Závěr. Poslední desetiletí jsme svědky duchovní epidemie, která hubí lidské hodnoty, vycházející z křesťanského desatera. Ty jsou protikladem evropských pseudohodnot, které jsou prázdnou floskulí. Jediný boj, který má smysl, je boj za mír všude, kde planou válečné konflikty. Věřím, že se přání Ukrajinců a také mých příbuzných a přátel, žijících na Ukrajině, brzy splní. Je to prosté. Kdyby se zastavily boje ihned, jako mávnutím kouzelného proutku, tak by to drtivá většina občanů přivítala, protože žít pod zkorumpovaným režimem Zelenského vede k většímu a většímu zoufalství lidu Ukrajiny.

