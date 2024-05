S eurem do první ligy? Spíš do třetí! Šichtařová roztrhala to, co měl Pavel „v projevu“

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Prezident Petr Pavel to popletl, když v souvislosti s eurem mluvil o tom, že je nutné ho přijmout, aby Česko hrálo v Evropě první ligu. Ovšem to bychom vstoupili do skupiny zemí, které na rozdíl od nás neplní kritéria, tedy vykazují horší hospodářské výsledky, tedy bychom sestoupili z druhé do třetí ligy. „O výhodách a nevýhodách přijetí eura můžeme na úrovni odborně ekonomicky diskutovat a jsem k takové věcné odborné diskusi připravená; politické prohlášení, že je nutné euro přijmout, však k diskusí není, protože je lží,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Už jsme o euru mluvili tolikrát. Ale co naplat, když s jeho zavedením znovu přišel Petr Pavel. Na konferenci k 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie, která se v úterý konala na Pražském hradě, prohlásil, že Česká republika by měla přijmout euro, aby hrála v Evropě tzv. první ligu. V novoročním projevu vyzval k diskusi o přijetí eura, teď už mluví o nutnosti přijetí společné evropské měny. Čím si lze vysvětlit, že tolik šlape na pedál, a proč podobnou iniciativu nevyvíjeli už jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus?

Miloš Zeman i Václav Klaus byli pragmatici a ekonomové, proto věděli, že přijetí eura by pro zemi bylo ničivé. Proto je ani nenapadlo po euru volat. Současný prezident ekonom není, monetární ekonomii nerozumí, a ohledně eura říká, co je mu do projevu napsáno. Povšimněte si, jak je „argumentace“ ohledně přijetí eura „zajímavá“, rozumějme hloupá: Zastánci eura často zkoušejí argumentovat tím, že prý již budeme plnit Maastrichtská kritéria, a proto tedy můžeme přijmout euro. Tito lidé si ovšem ještě nepovšimli, že Maastrichtská kritéria nyní neplní ani eurozóna jako celek! Takže celá eurozóna se ekonomicky rozsypala natolik, že není schopna plnit svá vlastní pravidla, která byla zavedena proto, aby ji držela pohromadě. Co to znamená? Že bychom měli (podle zastánců eura) vstoupit do skupiny zemí, které na rozdíl od nás neplní kritéria, tedy vykazují horší hospodářské výsledky, tedy bychom sestoupili z druhé do třetí ligy…

O výhodách a nevýhodách přijetí eura můžeme na úrovni odborně ekonomicky diskutovat a jsem k takové věcné odborné diskusi připravená; politické prohlášení, že je nutné euro přijmout, však k diskusí není, protože je lží.

Pětikoaliční vláda se neustále ohání nutností boje proti dezinformacím, ale před eurovolbami obsadila koalice Spolu doménu s klíčovým heslem kampaně hnutí ANO a přes ni šíří vymyšlené citáty. Premiér Petr Fiala si to pochvaluje a vysmívá se ANO, že udělalo chybu, že si doménu včas nezaregistrovalo. Má být předseda vlády opravdu pyšný na to, jak nejsilnější opoziční stranu volební tým Spolu doběhl a i zostudil?

Já bych si troufla oponovat, že Spolu hnutí ANO nezostudilo; zostudilo samo sebe, jelikož jeho počínání je velmi dětinské. Vlastně se nabízí otázka, kdo tu tedy šíří dezinformace? Když dezinformaci definujeme tak, že se jedná o nepravdivou informaci, která je ZÁMĚRNĚ a vědomě šířena za účelem oklamání lidí, pak drtivá většina těch, kdo jsou dnes i označováni za dezinformátory, jimi ve skutečnosti nejsou, buď proto, že šíří pravdy, nebo proto, že nepravdy šíří nezáměrně. Naopak koalice Spolu tu definici dezinformace splňuje velmi dobře.

Uprostřed týdne zemřel spoluzakladatel ODS Miroslav Macek. Rád četl ParlamentníListy.cz, a to, co ho zaujalo, citoval ve svých pravidelných glosách. To se týkalo i vašich vyjádření. Naposledy 5. března. Věděla jste o tom?





Ach, netušila jsem, že jsem pana Macka zaujala natolik, že citoval moje slova… Přiznám se, že mě to nyní celkem dojalo. Miroslav Macek byl jeden z posledních skutečných pravičáků z devadesátých let. S ním pomalu odchází stará garda, která byla u transformace české ekonomiky ze socialistické na tržní. Teď je na nás, mladších, abychom se nenechali zlomit k rezignaci tím, že vidíme všude kolem postupující indoktrinaci, a abychom byli připraveni ve správnou chvíli znovu ekonomiku a nastavení společnosti opravit.

Myslíte, že váš pohled na „covidismus“ sdílejí kromě už zesnulého spoluzakladatele ODS i nynější stranické špičky občanských demokratů?



Samozřejmě, že nesdílejí. Vždyť současná vláda činí právě to, vůči čemu jsem se v té citaci vymezovala, tedy: Vystrašit lidi, pak názory těch, kteří se nenechali zastrašit, dehonestovat a označit za dezolátské, utužit regulaci a převzít ještě větší kontrolu nad společností. Ostatně, co myslíte, že je prezidentovo volání po euru jiného, než pokus převzít ještě větší kontrolu? Vždyť zavedení eura znamená zavedení CBDC (digitální peníze centrálních bank), což je právě nástroj ke kontrole lidí!

Česká ekonomika roste již dva kvartály za sebou. Podle čerstvých dat Českého statistického úřadu se v prvních třech měsících letošního roku zvýšil HDP meziročně o 0,4 % a mezičtvrtletně o 0,5 %. Index důvěry spotřebitelů v ekonomiku se v dubnu zvýšil již počtvrté v řadě a dostal se nad svůj dlouhodobý průměr 100 bodů. Je něco, co by optimismus ohledně nejbližšího vývoje naší ekonomiky mohlo zchladit?

Tak já bych růst o 0,4 procenta snad ani jako růst nenazývala, spíš je to stagnace. Navíc značná část tohoto „růstu“ je dána vládními výdaji, které se sice statisticky vzato do růstu započítávají, ale ekonomické logice to odporuje a měly by se spíš od růstu odečítat, protože tyto vládní výdaje znamenají, že stát projídá peníze, které soukromý sektor mohl rozumně investovat. Kdybychom tedy od růstu odečetli tyto vládní výdaje, patrně bychom už o růstu hovořit ani nemohli.

Považujete za dobrý nápad návrh ministra práce Mariana Jurečky v novele zákoníku práce, aby v době letních prázdnin mohly pracovat i 14leté děti, což by zaměstnavatelům umožnilo vykrývat letní výpadky pracovní síly?

Proč by pracovat nemohly? Je dobře, že se děti mohou učit, že peníze se nerozdávají v bankomatech, ale že se musí vydělat. Ministra Jurečku chválím výjimečně. Toto je jeden z mála zdravých nápadů.

Ministrem pro vědu, výzkum a inovace měl být v pondělí jmenován Pavel Tuleja, prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity v Opavě a její bývalý rektor, ale nakonec se této možnosti vzdal. Škoda, jinak by už třetinu vlády tvořili vysokoškolští či středoškolští pedagogové. Kdo z té dosavadní pětky vládních pedagogů Fiala, Rakušan, Baxa, Výborný a Bek je ve své funkci podle vás nejplatnější?

Prosím, nechtějte po mně odpověď na tuto otázku. Už nějakou dobu nad ní marně přemýšlím, a nějak se nemohu rozhodnout, kdo z nich je ve funkci nejméně zbytečný.

