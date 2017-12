Karol Hrádela: Ochrana osobních údajů má sloužit k ochraně soukromí a ne k ochromení podnikání

Tak nevím, co si mám myslet o takovýchto kursech (viz zde). Účastnil jsem se studia organizovaného EU a Radou evropy k ochraně osobních údajů, letos jako jeden z 6 občanů ČR složil i v jeho rámci organizovanou příslušnou zkoušku zaměřenou na GDPR /Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) /, ale že se bude ohledně GDPR organizovat takové šílenství, to by mne skutečně nenapadlo. Chápu, že se osobní údaje musí chránit, že každý má nárok na své soukromí, ale organizovat tolik a tak drahých kursů? Ochrana osobních údajů má sloužit k ochraně soukromí a ne k ochromení podnikání zejména u drobných podnikatelů.

Psali jsme: Pavel Vinkler: GDPR by mělo zvýšit ochranu osobních dat občanů a spotřebitelů, zvednout úroveň tuzemského podnikatelského prostředí prostřednictvím zodpovědného zacházení s osobními údaji GDPR: Obce mohou mít problém kvůli neférovým nabídkám některých firem Senátor Valenta: Dopis ministru průmyslu a obchodu k nařízení EU o zavedení GRPD Hospodářská komora: Eurokomisařka Jourová slíbila podnikatelům podporu při zavádění GDPR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV