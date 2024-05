České dráhy: Výroční zpráva už pouze online, symbolem té letošní je píšťalka

07.05.2024 16:08 | Tisková zpráva

Výroční zpráva Skupiny ČD v tištěné podobě je od letošního roku minulostí. České dráhy zveřejňují hospodaření za uplynulý rok tradičně na jaře, tentokrát to bylo 25. dubna. Loňský rok se přitom zapsal svým ziskem do historie Skupiny jako rekordní. A do historie se zapíše také tím, že výroční zpráva už nešla do tisku, jako tomu dosud bylo zvykem, ale je dostupná pouze online. Symbolem této novinky se stala píšťalka, vytištěná na 3D tiskárně.