Hřib (Piráti): Po vzoru první slavnostní jízdy v roce 1974 vyrazí z Kačerova historická souprava

07.05.2024 18:09 | Tisková zpráva

Ve čtvrtek 9. května 2024 tomu bude přesně 50 let, kdy slavnostně vyjela první vlaková souprava pražského metra. U této příležitosti se v Praze koná celá řada zajímavých akcí. Tou nejbližší jsou jízdy historických souprav ve státní svátek 8. května na lince C. Historické vlaky budou jezdit od 9 do 16 hodin z Kačerova do Letňan a zpět, většina souprav však skončí ve stanici Florenc či jiné bližší stanici.