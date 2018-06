Petice proti záměru pokácet 93 stromů na Jiráskově náměstí v Plzni

V nejbližší době má být rozhodnuto o záměru pokácet 93 ze 136 stromů na Jiráskově náměstí v Plzni v rámci jeho plánované obnovy. Zčásti se jedná o stromy, které jsou součástí významného krajinného prvku č. 8508 a chráněny jako cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického. Počet stromů, který má být pokácen, byl veřejnosti sdělen dne 17. 5. 2018 při představení dopracované studie k obnově náměstí. Námitky proti rozsahu kácení stromů, které ústně vznesli občané při předchozích setkáních veřejnosti se zástupci ÚMO Plzeň 2 a architekty, tak zjevně nebyly vyslyšeny.

My, níže podepsaní, protestujeme proti rozsahu kácení a nesouhlasíme ani s vydáváním jakýchkoli rozhodnutí a povolení za tímto účelem. Zároveň nesouhlasíme s postupem ÚMO Plzeň 2, který při zadávání požadavků na architektonické návrhy na obnovu náměstí automaticky počítal s významným zásahem do uvedeného krajinného prvku či přímo jeho zrušením bez toho, aby proběhla veřejná diskuse a zjistilo se, zda na takovém zásahu mají zájem i obyvatelé. Nesouhlasíme ani s kácením vzrostlého kaštanu v ulici Plzenecká a ostatních stromů, s jejichž kácením vítězný projekt počítá.

Tyto stromy zde plní mnoho významných funkcí - pomáhají snižovat hluk, imise škodlivin i přímé působení větru, pomáhají udržovat zdravé mikroklima, náměstí ochlazují, poskytují stín, útočiště živočichům, tvoří kyslík a v neposlední řadě jsou jako celek esteticky krásné. Součástí plánu obnovy náměstí je i výsadba nových stromů, ovšem trvalo by desítky let, než by nová výsadba plně nahradila funkci současných stromů. Pokácení 93 stromů by tak na mnoho let výrazně zhoršilo životní prostředí všech obyvatel náměstí i jeho uživatelů.

I v souvislosti s pokračujícím nárůstem teplot v posledních letech je plánovaný zásah do stávající zeleně naprosto nepřiměřený.

Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby nebylo vyhověno záměru kácení 93 stromů na Jiráskově náměstí v Plzni v rámci jeho obnovy, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Děkujeme.

Petici můžete podepsat ZDE.

