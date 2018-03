Petr Dufek: ČNB poodkryje karty, nicméně zůstane u slov

Hlavní tuzemskou událostí tohoto zkráceného týdne bude nepochybně dnešní zasedání bankovní rady ČNB. Sice se od něj nečeká žádná změna měnové politiky, nicméně mohlo by opět trochu odkrýt, jak to do budoucna myslí centrální banka s růstem úrokových sazeb.

Není to tak dávno, co někteří centrální bankéři hovořili o dalším zvyšování sazeb ještě v letošním roce, nicméně rozpoložení bankovní rady se zdá být v posledních týdnech stále více holubičí. Nakonec by to bylo v souladu s dosud platnou prognózou, která s rychlým růstem úrokových sazeb počítá až v příštím roce. Z prognózy totiž vyplývá, že by se až do prvního čtvrtletí roku 2019 neměla dvoutýdenní repo sazby vůbec měnit. Pak by během roku 2019 mělo následovat velmi razantní zvyšování této hlavní sazby ČNB na více než 2 %.

Neznamená to však, že zvyšování úrokových sazeb ještě v letošním roce není ve hře. A existují proto minimálně dva důvody. Tím prvním je kurz koruny, který vůbec nemusí posilovat tak rychle, jak ČNB předpokládá. Už během druhého čtvrtletí by si totiž měla koruna připsat vůči euru dalších padesát haléřů. Tím by se zpřísnily měnové podmínky v ČR přes kurz a ČNB i proto spoléhá, že nakonec nebude muset dělat se sazbami nic. Otázkou je, zda se ovšem koruna dostane opět do hledáčku zahraničních investorů a spekulantů, aby jí k takovému zisku rychle pomohli. Stát by se to třeba i mohlo, pokud by ECB “odpískala” konec QE, respektive by oznámila další prodloužení své nekonvenční politiky do dalšího roku. Jako pravděpodobné se to ovšem zatím (naštěstí – tedy z pohledu odpovědnějších zemí) nejeví.

Druhým důvodem, který by ČNB mohl přimět reagovat ještě v letošním roce, je vývoj mezd. Stále větší napětí na trhu práce vede ke zrychlování mzdového růstu, který nakonec může být vyšší než ČNB očekávané 7,4 %. A pokud bychom měli nalézt pro jistotu ještě jeden další důvod, tak by to byla vyšší než očekávaná inflace v příštím roce. Těžko si představit, že po aktuálním rychlém propadu inflace pod cíl by se v přehřívající se ekonomice udržela inflace i nadále pod dvěma procenty. I proto předpokládáme, že se ještě ve druhé polovině letošního roku jednoho zvýšení úrokových sazeb ČNB dočkáme.

Dnešek sice nebude o činech, ale o to více o slovech, která budou z ČNB znít. Mohou napovědět, zda se ještě vůbec v bankovní radě ozývá nějaký ten alespoň jestřábí hlas či nikoliv.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV