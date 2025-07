Fiala dal z vaší kapsy 18 250 korun na Ukrajince. Biliony dají na Green Deal. A vy se divíte? Ševčík o tom, proč chybí peníze

Fialova vláda bude na podzim skládat účty ve volbách. My ale můžeme udělat krátké hodnocení už teď. V čem naší zemi vláda prospěla, a v čem jí uškodila?

Fialova vláda naší zemi jako celku určitě vůbec v ničem neprospěla, spíš jí v mnohém uškodila. Ano, mohou být nepočetné skupiny obyvatel, kterým pomohla, které si třeba přivydělaly na bitcoinové aféře či na zmanipulovaných veřejných zakázkách, které realizovali například stánkaři v rámci Dozimetru. Jinak, běžnému občanovi, který pracuje a snaží se uživit, tak vláda určitě neprospěla a nepomohla. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 18309 lidí

Od roku 2022 do června 2025 vláda vytvořila neuvěřitelný deficit v celkové výši přesahující jeden bilion a 100 miliard korun. Tato vláda neskutečným způsobem poškodila obyvatelstvo, znehodnotila úspory lidí o více než 30 %. Za této vlády se zvýšila celková cenová hladina o více než třetinu.

Fialova vláda zavedla další zvýšení daní, i když slibovala, že tomu tak nebude. Během této vlády došlo k bezprecedentnímu poklesu reálných mezd v devíti čtvrtletích po sobě. To v žádném historickém období po roce 1945 nebylo. Dokládají to například i údaje OECD, podle nichž došlo k výraznému propadu ve vztahu reálných mezd mezi roky 2021 a koncem roku 2024, když propad byl nejvyšší ze všech zemí OECD, a to o více než 11 %. Žádná jiná země již neměla tak vysoký propad reálných mezd přesahující 10 %. Naopak, například v Maďarsku během tohoto období reálné mzdy rostly o více než 10 %.

Tato vláda ČR pokračovala v nesmyslné politice v mnoha oblastech, ať už to byly veřejné finance, energetika, školství, zdravotnictví či například i zahraniční politika. Ta je úplně směšná a jsme mnohým partnerům ve světě spíše pro smích.

Za vlády Patra Fialy vzrostla celková byrokratizace, vzrostl počet zaměstnanců státu, byla přijata nesmyslná legislativa kolem DPP (dohody o provedení práce), tristně dopadá tzv. digitalizace, fiaskem končí tzv. konsolidační balíček. Úsměv na tváři, vlastně spíše škleb, vyvolává takzvaná důchodová reforma, která poškozuje celé skupiny budoucích potenciálních důchodců. Navíc v období velmi vysoké inflace vláda neprovedla řádnou valorizaci důchodů.

Vláda oslabila vnitřní bezpečnost tím, že přijala Evropskou komisí naoktrojovaný tzv. migrační pakt, kdy se zavázala za nepřijatého migranta vyplatit až 500 000 Kč ročně. To nás může stát až 10 miliard korun ročně. A pak, proč že není na valorizace důchodů.

V rámci předsednictví v Radě Evropské unie přijala tato nešťastná a vůči Eurosojuzu zakomplexovaná vláda závazky, v rámci šíleností Evropské komise a dalších eurosojuzních institucí, souvisejících s největším centralizačním plánem po druhé světové válce, tak ho nazval německý ekonom Hans Werner Sinn – a to v prosazování Green Dealu. Ano, v roce 2022 byla dojednána konečná podoba balíčku „Fit for 55“, který prosazuje dekarbonizaci ekonomiky, jež nemá opodstatnění pro střední Evropu, respektive pro celou Evropu. Pozor, u nás se spotřebovává cca 40 % elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách. Dále, zakazuje prodeje automobilů se spalovacím motorem po roce 2035, schválila nový systém povolenek ETS 2, který v podstatě od roku 2027 postihne a enormně finančně zatíží nejenom firmy, ale také domácnosti a jednotlivce.

Zelený nesmysl způsobuje vážné problémy už delší dobu, a to nejen u nás, ale třeba i v Německu. Nesmyslnost politiky Green Dealu nás stojí příšerné množství peněz. Víme, že pro ČR budou vynucené náklady jenom do roku 2030 řádově 560 miliard korun ročně. Každý rok, zdůrazňuji. A celkově se dá říct, že to bude stát až bilion eur ročně pro celou Evropskou unii. To je 25 až 26 biliónů korun ročně. Kolik z toho zůstane za nehty různých eurosojuzových politiků a úředníků? Je zřejmé, že celý tento plán je jedním z největších světových podvodů v historii hospodářství za poslední století.

Mohl bych pokračovat výčtem dalších fatálních pochybení této hrůzovlády, ale to by už bylo spíše na monografii než na odpovědi v rámci rozhovoru.

Na závěr k této otázce musím konstatovat, že tato vláda vlastně naší zemi v ničem neprospěla. Zavázala ji k plnění dalších nesmyslných úkolů, které jsme dostali ze strany Eurosojuzu, a bohužel vláda přispěla k tomu, že životní úroveň našich občanů se nezlepšila a že čím dál víc občanů spadá do kategorie chudoby.

A ještě perlička na závěr k Fialově (ukrajinské) vládě. Institut pro světovou ekonomiku z německého Kielu uveřejnil statistiku pomoci Ukrajině v přepočtu na obyvatele. Fialova vláda podle těchto údajů rozdala 8,05 miliardy eur, což je 198 miliard Kč. V přepočtu na obyvatele včetně nemluvňat je to 18 250 Kč na osobu. A víte, kolik dali němečtí váleční štváči? V přepočtu jenom 10 806, to je o 69 % méně. A pak proč není na školství, na zdravotnictví, na valorizaci důchodů a na další položky. Občané, proberte se.

Jste ekonom a vysokoškolský pedagog s více než čtyřicetiletou praxí. Jak hodnotíte práci konkrétně resortů financí a školství?

Musím konstatovat, že resort financí mě velmi zklamal. Ale ještě více mě zklamal resort školství – neprovedl žádné nutné změny, které se týkají především oblasti inkluze, respektive jejího zrušení, což je v této podobě nezbytné. Naopak prohloubil používání různých ideologických neziskových institucí, které zasahují do vzdělávání na základních a středních školách, prosazuje i v rámci dotační politiky tyto postupy i na vysokých školách. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 53% Zklamal mě 31% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10875 lidí

V oblasti školství nedošlo k naplnění slibu pro vysoké školy, nedošlo k naplnění slibu ve změně financování vědy tak, aby věda přinášela výsledky pro hospodářství. Dochází dále k tomu, že jsou za vědecké úkoly považovány nesmyslné projekty, které organizuje vedle ministerstva školství například Grantová agentura ČR.

Musí nastat změna. Neměly by být vypisovány programy, které slouží ideologicky pro odůvodnění Green Dealu, kdy dochází ke zbytečnému vyhazování peněz. A přitom peníze, které by byly potřeba pro zaplacení zaměstnanců, jak na základních školách, tak na středních školách, ale i na vysokých školách, tak potom chybějí.

Resort financí neprovedl žádnou konsolidaci veřejných rozpočtů; naopak prohloubil deficity a došlo k historicky nejrychlejšímu a nejvyššímu zadlužení české ekonomiky v rámci veřejných financí.

Musím konstatovat, že to je nejhorší vláda a zároveň skoro nejhorší ministr školství, i když byl vyměněn po pár měsících fungování pana Gazdíka (ten tomu aspoň trochu rozuměl). A nutno podotknout, že na ministerstvu financí v podstatě došlo až k neuvěřitelným situacím, včetně posledních afér spojených s bitcoinem.

Musím také zdůraznit, že na obou ministerstvech je řada velmi kvalitních zaměstnanců, které nechci házet do stejného pytle s ministry.

Na podzim se postavíte v Jihomoravském kraji v přímém volebním souboji Petru Fialovi. On tam vede kandidátku Spolu, vy SPD. Vaše výroky na adresu premiéra proti vám byly použity, když jste byl odvoláván z funkce děkana fakulty VŠE. Upravil byste s odstupem času svá slova?

Ano, byl jsem odvolán za pár výroků, které jsem pronesl ve svém volném čase mimo půdu VŠE. Proto je to až absurdní. Jeden z těch výroků byl reakcí na označení premiérem Fialou více než 100 tisíc demonstrantů, kteří protestovali na Václavském náměstí proti nesmyslným opatřením vlády a Eurosojuzu v souvislosti s energetickou krizí, tak on nás nazval proruskými trolly. Na toto jeho označení, které mimochodem zpochybnili i jeho političtí podporovatelé, včetně odvolaného Dona Pabla a například jihočeského hejtmana, tak na tento výrok jsem zareagoval tím, že je hňup. Hňup není vulgární slovo, hňup u nás na Moravě představuje hloupého člověka. Mimochodem, například profesor Keller to komentoval tím, že jsem prozradil státní tajemství.

A pravdou je, že další výrok (taky ve volném čase mimo zaměstnání) jsem použil o jedné europoslankyni, že je to blondýna z Kuřimi. A o paní ministryni Jourové, že se chová jako joudová. O Jourové se o dva roky později po tomto mém označení vyjádřil Elon Musk, že „Jourová je učiněné zlo“. A to, co předvádí europoslankyně Nerudová, tak k tomu opravdu nelze nic jiného říct, že to označení blondýna z Kuřimi je velmi přívětivé, ale nepřiléhavé, protože by měla být označena daleko hůře. To, co jsem řekl v roce 2022 o panu premiéru Fialovi, za tím si naprosto stojím, protože jeho eskapády od nutelly počínaje až po prohlášení, že když bude dál premiérem, tak za pět roků doženeme v platech Německo, případně další vyjádření včetně těch k bitcoinové aféře, tak to si myslím, že to označení naprosto sedí a je navíc velmi jemné.

Nutno podotknout, že i ten, kdo mě odvolával, to jest rektor Petr Dvořák na Vysoké škole ekonomické, tak v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že důvodem pro mé odvolání je, že jsem se nevhodně vyjádřil o této vládě a o jejím premiérovi. Pokud byste se ptali, jestli bych upravil s odstupem času svá slova, nemám na nich co měnit.

Naopak, byl jsem velmi slušný v hodnocení prakticky všech uvedených osob, za které mě z politických důvodů pan rektor odvolal. Každý ze čtenářů si může udělat úsudek sám, jestli jsem nebyl i ve světle pozdějšího vývoje až moc slušný.

Náš dosavadní ekonomický model počítal s poměrně levnou prací, s kvalitní pracovní silou, s velkou orientací na průmysl a na Německo. Je tento model už mrtvý?

Tento model dožívá, není ještě úplně mrtvý. Relativně levná pracovní síla ve srovnání s jinými zeměmi, jako je třeba Rakousko nebo Německo, by mohla být zatím určitou předností. Musím konstatovat, že u některých profesí nám pracovní síla pocházející z České republiky chybí a musí být nahrazována zahraničními dělníky. To, že jsme byli nejprůmyslovější zemí Evropy, respektive Evropské unie, tak to se mění u nás i v Německu. Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 18% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14020 lidí

Bohužel velká část průmyslové výroby byla přesouvána do zahraničí a dneska se nám to částečně i vymstívá.

Český automobilový průmysl je v německých rukou. Ocelárny jsou nuceny kupovat nové pece na elektřinu. Zelení slibují „zelenou transformaci“. Přežije ji však český průmysl?

Ano, bohužel, náš automobilový průmysl je v německých rukou již delší dobu. Bylo to spojené s Pithartovou snahou zprivatizovat Škodu Mladou Boleslav do rukou Volkswagenu. Nutno podotknout, celá průmyslová odvětví jsou v současnosti postižena nesmyslně vysokými cenami elektrické energie. To souvisí se špatnými opatřeními ze strany vlády v rámci hospodářské politiky.

Lze konstatovat, že český průmysl hyne na úbytě a bude záležet na šikovnosti manažerů, zda si s tím budou vědět rady. Část průmyslu je v zahraničních rukou. Ať už z konkurenčních důvodů, nebo z důvodu drahých energií v ČR, může být výroba likvidována nebo přesouvána do zahraničí. Pokud bude realizována beze změn takzvaná „zelená transformace“, tak to většinu našeho průmyslu zlikviduje.

Ze všech stran se sune představa, že mladí lidé mají dominantně pocit, že jejich budoucnost bude horší než jejich rodičů. Zní to i z liberálních médií. Máme tuto tezi přijímat?

Bohužel, budoucnost našich dětí, vnuků a pravnuků je teď ve hvězdách. Ledaže se vymaníme z područí skoro již totalitního Eurosojuzu. Bude záležet na nich samotných. Jak se budou schopni srovnat, případně poprat, s umělou inteligencí. Zdali bude pokračovat vymývání mozků prostřednictvím sociálních sítí, zdali budou raději žít reálný život místo toho, že by svůj život žili virtuálně právě přes sociální sítě. Je otázkou, jak se budou vyvíjet sociální kontakty.

Ano, troufnu si říci, že – vzhledem k tomu, že mám za sebou už celou řadu desítek let života a došel jsem z velmi chudého prostředí až do prostředí, kde se mně daří docela dobře a nějaké zkušenosti mám – že do budoucna to nebude mít mladá generace lehké. Bohužel část mladé generace nepochopila, proč dochází ke stagnaci životní úrovně. Ano, je to dáno centralizací rozhodování v zájmu lobbistických skupin, v zájmu různých cizích mocenských struktur, jejichž zájmy převažují nad zájmy našeho obyvatelstva.

Velmi mě mrzí, že u velké části mladé generace dochází k popírání vlasteneckého přístupu, k popírání toho, že opatření, která se dělají na úrovni států, by měla být ve prospěch našich občanů – a ne ve prospěch cizích občanů, cizích zájmů, cizích rozvědek. Takže tato teze je opravdu na světě a je otázkou, jak se s ní stávající a další mladé generace poperou.

Za rok a půl začnou platit emisní povolenky pro domácnosti. Ekonom Lukáš Kovanda je označil za nejničivější časovanou bombu pro příští vládu. Vedle zdražení pohonných hmot o 15 až 18 korun za litr se máme připravit i na dražší vytápění. Co má příští vláda v takové situaci udělat?

Propočet Lukáše Kovandy nemusí být úplně přesný, může to být částka trochu odlišná, nicméně v zásadě dojde k dalšímu zdražování energii, a tím i k dalšímu zdražování zboží a služeb. To vše je způsobeno mimo jiné naprosto nesmyslnou politikou Green Dealu. Co má příští vláda v takové situaci udělat? Samozřejmě usilovat o to, aby byl zrušen Green Deal. Má dát občanům možnost, aby se vyjádřili, zdali chtějí žít v takové Evropské unii, kterou nám tady připravili lobbistické skupiny, především pod vedením německých a francouzských politiků, kteří ve svém zájmu chtěli ovládnout ekonomicky ostatní země Evropské unie. Zaplať pánbůh se jim to zatím úplně nepovedlo. A ukazuje se, že například Green Deal škodí i samotnému německému průmyslu, samotné německé ekonomice, a že obdobně je to i u Francie. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22929 lidí

Příští vláda ČR by měla jednoznačně usilovat o zrušení Green Dealu, všech dekarbonizačních politik, a navrátit se k běžnému fungování zdravého selského rozumu. Znamená to zrušení emisních povolenek a na základě tohoto by následovaly další kroky. Nesmyslnost a negativní dopady Green Dealu, sice pozdě a jenom částečně, pochopila i tato hrozná česká vláda a vlastně nedůrazně ustupuje i od prosazování grýndýlovské politiky do běžného života občanů. Rozhodování o nových opatřeních tato vláda nechala až na konec svého vládnutí, případně na další vládu. A ta se pak musí k tomu postavit racionálně a prostě říct, že takhle to dál nejde.

Piráti navrhli, že by se domácnostem růst životních nákladů kompenzoval tak, že by se jim polovina peněz vrátila skrze dotaci. Jaký to je nápad?

Tento nápad je z marxisticko-leninské říše. Samozřejmě vůbec neuvažují o zdrojích, ale já se nedivím, když tam mají takové ekonomické poradce jako je například neúspěšný bývalý ekonomický poradce u odvolaného ministra Bartoše, a kandidát Pirátů do Poslanecké sněmovny. Ano, to jsou nápady opravdu z říše komunistického režimu, ale ani ten náš bývalý režim to tak nedělal. Prosím, zapamatujme si, jak se Piráti prohlašovali za téměř génie v oblasti digitalizace – a podívejte se, co se s jejich politikou v oblasti digitalizace stalo.

Je to jedna z největších ostud Fialovy vlády. Piráti se chtějí zachránit tím, že teď nespolupracují s vládou, ale celou dobu ji podporovali.

Platí zjednodušeně, že kdo navrhne zrušení emisních povolenek, ten vyhraje volby?

Já to říkám od samého vzniku emisních povolenek, že to je totální nesmysl. Myslím si, že celé skupině ekonomů kolem SPD, ale i dalším vědeckým kapacitám je jasné, že emisní povolenky ničemu nepomohly a že pouze zatěžují ekonomiku naprosto nesmyslným způsobem. Slouží pouze vybraným zájmovým skupinám, protože z emisních povolenek se v podstatě stal spekulační cenný papír. Takže ničemu emisní povolenky v oblasti životního prostředí neprospívají. Naopak, z dlouhodobějšího hlediska škodí téměř všem.

Ještě pár blackoutů jako zažilo Španělsko, Portugalsko, Itálie a teď Praha a okolí, a konečně se snad politikové probudí. A že ČEPS neznal příčinu výpadku – no jasně, je to debilita Green Dealu.