Poslední šance Ukrajiny před porážkou. Co zapadlo v návrhu USA

Mírový plán je označován jako „proruský“, mě ovšem překvapilo, že Rusům nepřiznává neobsazené části Záporožské a Chersonské oblasti a oni s tím přesto souhlasí. Je to posun?
Špatně čtete. Rusové souhlasí s mírovým plánem, ale tvrdí, že je nutné ho detailně prodiskutovat. Vědí, že není definitivní. Těch 28 bodů obsahuje víc zrádných míst…
Západ si doposud není ochoten uvědomit a akceptovat, že Ukrajina má poslední šanci před totální porážkou a nevyhnutelnou kapitulací. Jinak přijde o svou státnost, celá se stane ruskou kořistí a podmínky její existence ani budoucí ziskovost nebude spoluurčovat Trump, ale jen a pouze Putin.
Například limit 600 000 vojáků je nesmyslný, protože Ukrajina před válkou měla 280 tisíc mužů. 150–200 tisíc vojáků je až dost, protože je v nastalém míru bude muset někdo živit a šatit. Kdo: Evropská unie? Někdo jim bude muset rozkazovat. Kdo? Jaké zadání by měla takováto armáda a jí nadřízené ministerstvo obrany, resp. války, jak to americké správně přejmenoval Trump? Před kým se bude Ukrajina bránit po své porážce? Před vítězem? Před bývalými spojenci a podporovateli? Jaký bude účel takové ozbrojené složky? Jaké zbraně jsou na plnění zadání potřebné? Přečtěte si Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE, v česku zákon 94/2003 Sb. m. s.), vypovězenou Ruskem v roce 2015 jako reakce na rozšiřování NATO na východ. A uvědomte si, že jednání začalo v roce 1987 a smlouva vstoupila v platnost až v roce 1992…
Nesmyslná je i hrozba „legitimního“ útoku na Rusko v případě ruské „agrese“. Co všechno je agrese? Je agresí postřílet cizince či Ukrajince při nelegálním přechodu označených hranic na ruském území? Je agresí eliminovat vojensky obranné struktury vzniklé mimo rámec mírové smlouvy?
Formulace o agresi by mohla vést k pokračujícímu terorismu, k proměně války na partyzánskou se spoluúčastí či pod instruktáží Západu a v případě obrany Ruska k „legitimním“ útokům NATO na Rusko. Zvláštní klauzule v dokumentu fakticky umožňuje kolektivnímu Západu zahájit koordinovanou vojenskou reakci v případě „porušení smlouvy“ Ruskem. O porušení smlouvy Ukrajinou se tam nic nepíše... Smlouva musí být vyvážená na obě strany. Rusko není poraženo. Rusko bude v každém případě vítězem. Ten, kdo je dnes „uzbrojen“, jsou USA. Nemají peníze na modernizaci obrany. „Golden Dome“ je propagandistický sen. Veřejný dluh USA v roce 2024 činil přibližně 99,1 % HDP. USA stojí před státním bankrotem. Trump ví, že defaultu se musí vyhnout a státní výdaje minimalizovat. NATO bude muset existovat bez masivních investic USA, nebo musí zaniknout. Evropské země nemají rozpočty na samostatnou obranu Evropy bez Spojených států. Podívejte se na státní rozpočty, stav zbraní a armád. Pro boj v africké stepi dobrý… Ale pro boj s Ruskem zásadně nedostatečné. Chybějí zdroje surovin, energie, továrny. Představte si, že TNT pro celé NATO včetně USA vyrábí jedna jediná továrna v Polsku. Bezdýmý střelný prach tři továrny v Evropě. Kyselinu pikrovou jedna. Hutnictví je v troskách jako „špinavá“ výroba. „Zelená“ ocel je zelený nesmysl.
Představa Británie jako jednoho z hlavních účastníků zpravodajské, diplomatické, vojenské i ekonomické podpory Zelenského Ukrajiny, že nyní nastěhuje ke Kyjevu své vojáky, je nesmyslná. To už by mohla Ukrajina rovnou vstoupit do NATO.
Smlouva musí řešit ukrajinské provokace. Ukrajinský či cizí ozbrojenec zadržený na ruském území (včetně obsazených regionů pod správou Ruska) nebude uznán za příslušníka armády, na kterou se vztahují Ženevské konvence, a bude moci být na místě zastřelen jako terorista.
Musí se řešit i možná odveta či aktivní protiopatření. Jako v Gaze. Vystřelíte raketu, zlikvidujeme leteckým nebo raketovým útokem odpalovací místo spolu se širokým okolím. Bez slitování. Žádné diplomatické nóty, žádné kecy. Ozbrojená odveta. Jedině tak může fungovat cordone sanitaire.
Musí se řešit záruka svobodného pohybu ruských inspekcí a jejich ozbrojeného doprovodu při namátkových kontrolách dodržování dohod. Stejně jako je tomu u kontroly dodržování dohod jaderných. Musí se udělat vstupní inspekce všech vojenských objektů a inventarizace vybavení armády. Dodnes nikdo neví, jestli Ukrajina neschovala nějaké z 6 000 taktických hlavic, které odevzdávala při dělení SSSR. To byl totiž první motiv pro překročení hranic. Ruská armáda vyrazila do jaderných skladišť a do charkovského jaderného výzkumáku poté, co se nechal Zelenskyj na mnichovské bezpečnostní konferenci 2022 slyšet, že Ukrajina bude usilovat o navrácení jaderného statutu. Všichni ztuhli.
Musí být jasný maximální počet stíhačů ukrajinského letectva a jejich vybavení. Typy a množství dronů, povinnost jejich identifikace IFF odpovídači (je po válce…). Množství a typy radarů a odpališť PVO, maximální počet raket krátkého doletu (pokud vůbec nějaké), absence raket středního doletu, jejich vývoje a výroby. Cokoliv vzlétne bez IFF, bude sestřeleno.
Jak by si Ukrajinci, kterým se plán nelíbí, vlastně představovali další vývoj podle svých představ? Že se stane zázrak a oni získají celý Donbas a všechno další území?
To se neptejte mě, ale Zelenského, Macrona, Starmera a dalších, kteří stále blouzní.
Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, za to dostane záruky: když Rusové znovu zaútočí, dohoda padá a NATO může zasáhnout proti Rusku a obnovit všechny sankce. Je to dostatečné?
Ukrajina nevstoupí do NATO a nedostane nic. Není subjektem dohody, ale objektem. Může se to někomu nelíbit, ale to je realita. Ukončení podpory znamená porážku. Doslova.
Američané naznačují, že když toto Ukrajinci nevezmou, končí s nimi.
Prozatím 354. výhrůžka. Všichni dosud investovali až příliš mnoho. Jsem prozatím skeptik. Kdyby Trump chtěl, vypne Five Eyes, začne balit v Rumunsku a v pobaltských zemích. Sbalí se i v Německu a v Itálii. Ponechá si pouze leteckou základnu pro strategické bombardéry a sklad bomb v Turecku. Pak bych věřil, že to myslí vážně. Studená válka skončila. Dnes už není potřeba taktických jaderných hlavic v Evropě. Smlouva INF o raketách středního a krátkého doletu (dolet mezi 500 a 5 500 km) uzavřená mezi USA a Sovětským svazem z roku 1987 je dnes nesmyslná, stejně zanikla v roce 2019. Ronald Reagan i Michail Gorbačov jsou v hrobě. Pro překvapivý jaderný útok stačí na obou stranách ponorky a hypersonické střely. Pro druhou vlnu těžké rakety odpalované ze sil. Pro třetí vlnu budou stačit klacky. Vrátíme se do pravěku.
Evropa protestuje...
Nedivím se. Trump jí zase jednou ukázal, že se s Bruselem nemá na čem domlouvat, o čem bavit. Jsou velmoci a pak jsou země, které si na velmoci hrají.
Zelenskyj začíná připravovat svůj „lid“ na to, že to přijme. Co bude dál?
Pokud všichni kývnou na politický rámec 28 bodů a nehodí do toho vidle „Johnsonovým“ optimismem, nastane několik kol technického dohadování a ladění „za pochodu“. Rusko dočistí stávající kotle, v zimě prolomí ukrajinskou obranu, překročí Dněpr a obsadí západní břeh. Pak se vydá k Oděse. Obsadí levý břeh Dněstru a Podněstří. To je podle mého názoru logická koncovka. Pak se škrtnou body o „svobodné plavbě po Dněpru“ a opuštění Kosy, zpřísní se pohraniční ujednání a smlouva se podepíše. EU bude řvát. Ale nikdo ji nebude poslouchat.
Taky vás napadlo, že to nejdůležitější v rámci plánu předjednaného mezi USA a Ruskem je v pojmu „znovuzačlenění Ruska do světové ekonomiky“ a zrušení sankcí? Chystá se velký byznys mezi Trumpem a Ruskem?
Ano. Aljašský summit naznačil, o co půjde. O celou Arktidu a Dálný východ. Možná i o tunel pod Beringovou úžinou. Rusko má půdu a může mít funkční zemědělství, má energii a veškeré energetické technologie včetně množivých reaktorů a zásoby paliva na sto let, má suroviny včetně vzácných zemin. Má obrovskou, ale prázdnou zemi. Nemá v rezervě dostatek vyspělých technologií pro všechny obory a hlavně nemá dost lidí. Rusko pomalu, ale jistě vymírá. V roce 1992 mělo 148 milionů obyvatel. Loni 143,6 milionu. Plodnost je 1,41 porodu na jednu ženu (2023). Většina se stěhuje do velkých aglomerací jako Moskva, která má třináct milionů obyvatel. Dálný východ má čtyři obyvatele na kilometr čtvereční... Slovanští Rusové jsou staří a vymírající, muslimové jsou mladí a mnohodětní. Za posledních patnáct let počet muslimských obyvatel Ruska stoupl o 40 %. USA jsou vyprahlé jak Mohavská poušť, ale mají technologie. Čína, Indie a Mongolsko mají lidi. I vysoce kvalifikované.
Sankce ukázaly, že připuštění cizinců ze Západu bude muset být opatrné s odevzdáním technologického know-how. Bez strategických kurvítek. Aby se znovu na jeho technologiích daly stavět dlouhodobé plány. Nesmí už dojít jako v případě plynových čerpadel Siemens k omezení dodávek náhradních dílů, servisu a oprav. Nesmí dojít k embargům. Jinak se obchod s Ruskem neuskuteční. Kritická infrastruktura bude muset být plně ruská, pod ruskou kontrolou. Tohle bude ta hlavní strategická dohoda, kterou hlavní hráči budou muset uzavřít. Už nikdy žádné sankce. Protože protiruská hysterie podkopala důvěru v politickou neutralitu zahraničního obchodu. Pravidla WTO jsou v troskách. Nyní bude muset docházet ke sdílení všech technologií, které budou součástí společných investic. Do posledního šroubku a posledního listu technické dokumentace. Stejně, jak to praktikovaly Rusko a Indie v případě hypersonických střel Brahmos či Rusko a Čína v případě motorů kosmických raket, hydroplánů a stíhaček.
Tomuto tématu jsem se věnoval před rokem (v listopadu 2024) v souvislosti s možnou hranicí obsazení ukrajinského území, za kterou Putin už nebude mít zájem a nebude chtít zajít. Trump obětuje Ukrajinu, aby vyhrál v Rusku. Bez boje. Analýza (nyní přístupná pouze pro předplatitele) uvádí pravděpodobnou poválečnou hranici na základě řady map hospodářského zeměpisu. Pravidla míru určují vítězové. Zelenskyj je poražený. Obecně platí, že i v době nedostatku není potravinový byznys tak ekonomicky zajímavý, aby se za něj umíralo. Na rozdíl od surovinové základny a zpracování železa a dalších kovů. Přece jen i toto století je stále ještě „doba železná“, nikoliv bramborová. Přirozenou přírodní hranicí je Dněpr. Pro armády ještě i dnes prakticky nepozorovaně nepřekročitelný bez masivní dělostřelecké a výsadkové přípravy, která zničí moment překvapení. Dobře bránitelný. Životně důležitý jako lodní dopravní tepna pro nákladní dopravu. Životně důležitý jako zdroj vody – pro zemědělství i pro výrobu elektřiny. Nutný i jako zdroj vody k chlazení jaderných reaktorů. Nutný i pro průmysl. Vodní elektrárna Kremenčuk o výkonu 633 MW, Kamjanske o výkonu 352 MW, DněproGES o výkonu 1 569 MW, Kachovka o výkonu 351 MW musí proto zůstat pod kontrolou Ruska. Poškození se dají opravit. Řeka se ale nedá přesměrovat… Stejně tak ruské musejí být Cherson, Mykolajiv a nakonec námořní přístav Oděsa. Způsob, jak mít pod kontrolou klíčové energetické průmyslové zdroje, dovoz i vývoz Ukrajiny. Tím pádem i přístup Ukrajiny na evropský trh.
Paradoxní je, že možná budoucí hranice de facto kopíruje většinové vítězství Janukovyče z roku 2004. Mohli jsme si všichni ušetřit 21 let konfliktů, peníze i statisíce mrtvých, kdyby se už tehdy Ukrajina rozdělila.
Teď podpora NATO Ukrajině končí a a Evropa s tím nic neudělá. To jsem předvídal v únoru 2025. Už tehdy bylo jasné, že Ukrajina do NATO nevstoupí a její podoba nebude obnovena v hranicích před rokem 2014.
Pakliže se plán naplní, Ukrajina bude moci vstoupit do EU.
Vy ji chcete? Já ne. Kdo ji bude živit?
HDP Ukrajiny v roce 2024 se odhaduje na přibližně 17 787 dolarů (PPP) na obyvatele. Nominální HDP na obyvatele je odhadováno na pouhých 6 380 dolarů. Inflace: 12,00 %. Nezaměstnanost: 14,67 %. Pravda může být daleko horší. Ve válce se lže všem.
HDP EU 2023 PPP dosáhlo přibližně 54 300 dolarů na obyvatele, ovšem celkové zadlužení vládních institucí v EU vzrostlo na 81,0 % HDP. Služby přitom tvoří dominantní část HDP EU (74 %). Průmysl až ten zbytek.
Takže… Kdo bude živit 40milionovou zemi s třetinovým HDP? Kdo obětuje veškeré kohezní fondy? Kdo na to půjčí peníze? Z čí kapsy to půjde? Co společná zemědělská politika? Obětují se Francie a Polsko? Co německý průmysl? Skončí ve prospěch ukrajinského, který bude mít levnou energii a levnou pracovní sílu do té míry, že mu Evropa nebude moci konkurovat? Kdo pak bude živit stávajícím sociálním systémem zhýčkané Němce? Půjdou se pást?
Ne, nevěřím, že se najdou blázni, kteří pro to zvednou ruku. Něco jiného je slibovat (slibem nezarmoutíš), něco jiného je sliby plnit ze své kapsy.
Trochu legračně plán předpokládá, že do té doby dostane Ukrajina přístup na evropský trh. Ani jedno asi nechceme?
Dokud umírají, musejí mít naději. Musejí snít o ráji. A o pannách v něm, jako muslimové. Rozčarování přijde s definitivními podmínkami míru, které se budou v tu chvíli rovnat vlastizradě.
Evropa bude potřebovat ukrajinské zemědělství, ale ne teď. Až se „globálně oteplí“ tak, že v Česku budeme pěstovat fíky a pomeranče. Pak nás bude živit polské, ukrajinské a ruské zemědělství.
