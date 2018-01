STAN: Vláda trestně stíhaného premiéra naši důvěru nezíská

Starostové jsou spokojení s výsledkem prvního kola prezidentských voleb. „Jiří Drahoš získal v součtu s Pavlem Fischerem, Michalem Horáčkem, Mirkem Topolánkem, Markem Hilšerem a Vratislavem Kulhánkem o milion hlasů víc než Miloš Zeman a Petr Hannig. To dává velkou naději na změnu.

Při první volbě prezidenta Miloš Zeman několikrát v kampani prokazatelně lhal a neštítil se snížit k nejodpudivějším praktikám, aby se dostal k moci. Podle serveru Demagog.cz, který hodnotil výroky kandidátů v debatách, má už teď Zeman na účtě 11 nepravd. Což je s podivem, protože jediných debat, kterých se Zeman účastnil, byly ty, kde mu moderátor poklonkoval,“ říká místopředseda STAN Vít Rakušan.

O víkendu se také konaly doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku, kde vyhrál kandidát STAN. „Náš starosta Vrchlabí Jan Sobotka získal ve druhém kole dvakrát tolik hlasů, co protikandidát, který ani nevěděl, do jaké komory parlamentu vlastně chce. Voliči nejsou hloupí a vybrali si kompetentního člověka se zkušenostmi z lokální politiky. Jan Sobotka vstoupil do našeho senátního klubu, který tak nyní čítá 12 členů, je třetí největší,“ dodává Rakušan.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



