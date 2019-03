Adamec (ODS): Z návrhu vypadl alternativní pohon na propan butan

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně,

mně se chce říct, konečně je to tady. Konečně přicházíme k tomu, že nebudeme muset používat ty klasické papírové dálniční známky, ale že budeme moct platit prostě poplatek za použití dálniční sítě elektronickým způsobem. Je úplně jedno jak, jestli mobilem, z internetu nebo nějakým takovýmto elektronickým způsobem. Já musím říct, že to je naprosto v pořádku. My tento návrh podpoříme, aby prošel do druhého čtení, ale já si myslím, že je potřeba tady říct ještě několik věcí, abychom si v tom udělali úplně jasno. Mě trochu mrzí, že pan ministr tady dneska nemohl být přítomen. Tím samozřejmě tady nechci snižovat význam paní ministryně Dostálové, ba naopak. Jsem rád, že to za něj vzala. Ale musím říct, že mně by se líbilo úplně, aby to fungovalo tak, že policisté na dálnici vůbec nikoho zastavovat nebudou. Protože ta elektronická známka se načte na základě poznávací značky a de facto mohlo by to fungovat stejně, jako fungují průběžné radary, že vám bude prostě chodit složenka domů a budete platit. Ale tady je řada dalších problémů z hlediska kontroly, které je potřeba vyřešit, protože když se podíváte třeba na osvobození od zpoplatnění držitele ZTP nebo ZTP/P, že vlastně může mít až tři auta, a že je důležité, aby ten člověk s tím postižením v tom autě seděl, nebo ho řídil. Jinak se provozovatele to osvobození netýká. Tak tady podle mne bez zastavení toho automobilu a fyzické kontroly se to takto aplikovat nedá. Samozřejmě dá se to aplikovat u automobilů, které jsou na alternativní pohony, ať je to elektřina, nebo ať je to CNG nebo vodík, protože tam je to jasné. To auto, nebo automobil je registrován na státní poznávací značku a s tou už je známo, jaký pohon u toho auta je. Takže já bych to viděl tak, že by se měla usnadnit práce kontrolním orgánům, že by nebyl nutný způsob kontroly fyzickou kontrolou přímo na dálnici. Mimochodem, když se podíváte, co se dneska na dálnici kontroluje, jaké další povinnosti se snažíme navalit třeba na řidiče kamionů a de facto, když si vezmete možnosti dopravní policie nebo celníků, kteří také mohou kontrolovat dálniční kupony, tak si myslím, že naše snažení by mělo směřovat k tomu, aby tyto kontroly probíhaly bez lidské přítomnosti, aby na základě kamerového snímku bylo jasné, zda se řidič dopustil přestupku tím, že neměl vlastně zaplacenou dálniční známku. Samozřejmě papírové známky se budou kontrolovat pořád stejně, ale tam také není důvod k zastavování. Oni dneska mají optické přístroje, aby přečetli známku na předním skle a poznali, jestli je to opravdu originál, nebo není, nebo jestli ta známka tam nějak divně drží. Ale já vidím, že o tomhle bychom si měli ještě popovídat, protože pro mne je velmi důležité, aby s digitalizací této činnosti zároveň došlo k odstranění lidského faktoru. Aby vůbec policisté nemuseli auta zastavovat na dálnici, vyvádět je někam mimo jízdní pruhy. Je to komplikované. Všichni, co jezdíme po dálnicích, víme, že to problém je.

Přečetl jsem si také důvodovou zprávu ohledně předpokládaných nákladů. Já si myslím, že to není nepříznivá zpráva, jak je to tady popsáno v důvodové zprávě. (V sále je stále velký hluk.) A možná jste vy, kteří jste si to přečetli, zaregistrovali, já chápu, že vás to některé nezajímá, ale jezdíme všichni po té dálnici, tak možná by mohlo, že vlastně z toho vypadl alternativní pohon na propan butan. A hospodářská komora to kritizuje. Myslím si, že bychom se měli na tento problém ještě podívat, protože když tam platí 50 gramů na kilometr, tak vozidla, která jsou poháněna tímto pohonem, pokud to splní, tak podle mne by měla mít osvobození aspoň částečně od poplatku taky. Samozřejmě podpora alternativních pohonů tady vidím jako moderní krok do budoucna. Vlastně elektrická auta, stlačený vodík, neplatí nic, pak je tam poloviční sazba, pokud splní tu normu. Tady bych to viděl jako pozitivní.

Takže pokud bych to měl shrnout, já si myslím, že tento návrh zákona je velmi pozitivní. Zaslouží podporu. Ale na druhou stranu je potřeba si prodiskutovat některé technické věci tak, aby prostě došlo k zjednodušení kontroly, aby to fungovalo velmi jednoduše. Prostě, nemáte-li dálniční kupon elektronický, sejme vás kamera na dálnici a zjistí to, tak vám domů přijde přípis a už to běží v normálním přestupkovém správním řízení a není potřeba fyzická kontrola na dálnici.

Já jsem na to narazil už minule, když jsme se tady s panem ministrem o tomto problému bavili. Já opravdu mám představu, že toto by nemělo být v činnosti dálniční policie ani celníků, že toto zvládnou úředníci v úřadě. Tam přijde jasná zpráva, jasný důkaz toho, že někdo porušil pravidla a ten trest může přijít bez fyzické přítomnosti příslušníků na silnici dálničního tělesa. Doporučuji pustit do druhého čtení do hospodářského výboru a tyto problémy tam prodiskutovat a případné pozměňovací návrhy, které by vedly ještě ke zkvalitnění. To je ten správný prostor, kam to patří.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



