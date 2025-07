Důchody podle Ústavního soudu: Plán SPD, jak vrátit spravedlnost

Důchodová reforma vlády „obstála“ před Ústavním soudem a bude tedy realizována. Co to znamená pro vás jako pro SPD ve vztahu k podzimním volbám?

Pro nás v SPD je to jasné – hned po volbách zrušíme ty největší nespravedlnosti, které Fialova vláda schválila pod názvem „důchodová deforma“. Zastropujeme věk odchodu do důchodu na hranici 65 let, zrušíme snižování nových důchodů od roku 2026, pětinásobné tresty za odchod do předčasného důchodu a omezení valorizace důchodů. Zavedeme dřívější a nekrácený odchod do starobního důchodu pro lidi z třetí kategorie náročných profesí.

Teď je naší povinností jasně lidem ukázat, že máme plán, jak vrátit spravedlnost do důchodového systému. A také vysvětlit, že to, co sice prošlo Ústavním soudem, je pořád tvrdě asociální a škodí milionům lidí.

Ústavní soud v nálezu konstatoval, že zabezpečení důchodů je politickou otázkou, ve které má sněmovní většina právo prosadit svou vůli. Má v tom případě ještě vůbec smysl držet v ústavním pořádku článek 30 Listiny o právu na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, a možná i článek 10 Listiny o právu na zachování lidské důstojnosti?

To je naprosto přesná a správná otázka. Mohu sice příslušné nálezy Ústavního soudu respektovat (tedy vzít na vědomí to, že příslušné zákony jsou v současné podobě dosud platné a účinné), ale zároveň mám plné právo (podepřené argumenty) o nich pochybovat.

A opírám se přitom právě o Listinu základních práv a svobod, která je plnohodnotnou součástí našeho ústavního pořádku a má sílu ústavního zákona.

A její součástí jsou nejen občanská a politická práva, ale i jasně garantovaná sociální práva - která jsou dle mého názoru některými ustanoveními tzv. Fialovy vládní reformy jasně porušována.

Sociální práva jsou právy ústavními - stejně tak jako ostatní kategorie lidských práv a svobod.

My v SPD si to jasně uvědomujeme, a uděláme všechno pro to, abychom Fialovy asociální excesy (nejen) v důchodové oblasti napravili.

Ústavní soud obecně konstatoval, že parlamentní většina má právo vládnout a menšina se musí spokojit s „reálnou možností vyjádřit svůj názor“. Co říkáte na toto pojetí parlamentarismu, které ústavní soudci nastínili?

Nemohu s ním souhlasit. Respektive není pravda, že v průběhu projednávání tzv. důchodové reformy ve Sněmovně měla opozice „reálnou možnost vyjádřit svůj názor“.

Protože když vládní většina opakovaně natvrdo předčasně ukončila obecnou rozpravu, znemožnila tím desítkám opozičních poslanců k projednávaným návrhům vůbec vystoupit! Ani jednou! Ano, desítky opozičních poslanců nemohly k tzv. důchodové reformě vystoupit ani jednou, ani na vteřinu!

To má být „reálná možnost vyjádřit svůj názor“? Ani náhodou.

Ústavní soudci také zdůraznili, že téma bylo dostatečně prodiskutováno, i když diskuse v Poslanecké sněmovně byla omezena a zkrácena. Mimo jiné argumentovali dlouhou veřejnou debatou či schůzkou u prezidenta, na které ale vaše hnutí, ač sněmovní, pozváno nebylo. Máte tedy pocit, že diskuse byla dostatečná?

V žádném případě ne. Když část poslanců nesmí k jakémukoli návrhu promluvit, nelze hovořit o ústavní parlamentní demokracii. A doplňuji, že se to netýkalo pouze projednávání tzv. důchodové reformy, ale i dalších dvou Fialových zásadních důchodových novel: zkrácení mimořádně valorizace v březnu roku 2023 a diskriminačnímu zpřísnění systému předčasných důchodů ve druhé polovině roku 2023. I zde vládní koalice pokaždé na sílu předčasně ukončila rozpravu, přestože mnoho přihlášených opozičních poslanců nemohlo vůbec vystoupit.

Ústavní stížnost podalo pouze hnutí ANO, vy jste litovala toho, že na ní s vámi nespolupracovalo. Kladla byste v tom případě při jejím koncipování větší důraz ještě na jiné věci, než hnutí ANO?

Ano – a uvedu čtyři příklady:

Tím, že se do zásluhové složky důchodu pro případný nárok na navýšení důchodu na tzv. nový minimální důchod bude započítávat i výchovné, dochází k jednoznačné protiústavní diskriminaci důchodců-rodičů, kteří řádně vychovali své děti. A i k diskriminaci na základě pohlaví, protože toto ustanovení se týká hlavně žen.

Tím, že se razantně zmírnily požadavky pro nárok na tzv. odložený důchod (důchod pro lidi, kteří nesplnili zákonnou dobu účasti na důchodovém pojištění), dochází k diskriminaci poctivě pracujících lidí, kteří zákonnou dobu účasti na důchodovém pojištění splnili.

Tím, že je krácen předčasný důchod lidem, kteří odpracovali 45 let (přičemž zákonný požadavek je 35 let), dochází k až neuvěřitelné diskriminaci občanů, kteří pracovali (a odváděli pojistné do státního rozpočtu) déle než ostatní.

Tím, že od 1. 1. 2026 dochází ke změně výpočtu nových důchodů - budou oproti mzdě výrazně nižší, než jsou dnes - dochází k diskriminaci na základě data narození.

Protože de facto stejně staří občané, kteří pracovali stejně dlouho a za stejnou (nebo podobnou) mzdu, budou mít zásadně rozdílně vysoké důchody – přičemž ti, kteří půjdou do důchodu v lednu roku 2026 budou mít značně nižší výměr důchodu než jejich vrstevníci, kteří půjdou do důchodu v prosinci roku 2025.

A tyto nůžky mezi jejich důchody se budou postupem času dále rozevírat s každou další valorizací důchodů.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Dle ekonomických ukazatelů se životní úroveň českých občanů za Fialovy vlády propadla. Její členové ale argumentují, že propad nebyl tak výrazný a stále se máme dobře. Co na to říci?

Členové vlády zase lžou! Propad reálných mezd v ČR je nejhlubší v celé Evropě - dosud nejsme ani zpět na úrovni roku 2019.

Podobnými negativními rekordmany jsme v oblasti cen elektřiny (nejdražší elektřina v Evropě v přepočtu na paritu kupní síly) a v oblasti nedostupnosti bydlení (nejvýraznější zdražení nemovitostí, nájemného a hypoték).

Počet příjemců sociálních dávek (hlavně příspěvku na bydlení) je rekordní v moderní české historii. Dramaticky roste počet pracujících rodin na hranici příjmové chudoby nebo pod ní. Katastrofální je příjmová a sociální situace rodičů-samoživitelů a některých skupin zdravotně postižených občanů.

Má někdo ve světle těchto skutečností věřit tomu, že se máme dobře?

SPD kandiduje společně s Trikolorou, PRO a Svobodnými, kteří mají dost pravicový ekonomický program. Nemáte obavy, že z toho dostanou strach někteří vaši voliči, kteří preferují více sociálního zabezpečení?

Ne. Do sněmovních voleb kandiduje hnutí SPD a na jeho kandidátkách několik osobností ze zmíněných stran.

A kandidujeme pod vlajkou a s programem SPD, která je národně konzervativní, a hlavně silně prosociálně orientovaný, sociálně citlivý a prorodinný.

Ultraliberální asociální experimenty zde nemají žádné místo.

Já jsem garantkou sociálního a prorodinného programu SPD a můžu naše voliče a všechny občany ubezpečit, že se v tomto ohledu se nic nemění a ani měnit nebude – že sociální pilíř je základním pilířem programu SPD a že bude chránit zájmy a sociální práva všech občanů, kteří poctivě pracují, anebo z objektivních důvodů pracovat nemohou – a speciálně pak práva rodin s dětmi.

Jaký máte zatím dojem z předvolební kampaně na jižní Moravě, kde budete kandidovat jako číslo 2?

Z kampaně na jižní Moravě mám skvělý dojem! S lidmi se setkávám celoročně, nejen před volbami, a právě ta osobní zpětná vazba a podněty pro mou práci jsou pro mě nesmírně cenné. V kampani vnímám s velkou pokorou podporu od občanů i velmi vysoký zájem o naše setkání a debaty. Jihomoraváci mají zájem o dění kolem sebe a já se těším na každé další setkání s nimi.

Vaším soupeřem v tomto kraji bude i premiér Petr Fiala. Co říkáte na jeho předvolební turné s herečkou Pazderkovou a prezentaci vládních „úspěchů“, kterou tam před lidmi přednáší?

Říkám, že někdo potřebuje kampaň s ochrankou, komparsem a najatými herci a já radši mluvím s lidmi přímo, bez scénářů a naplno se věnuji své poslanecké práci, práci pro SPD, naší volební kampani a setkávání s občany v našem Jihomoravském kraji.