Babiš (ANO): Pane premiére, jste unavenej. Já vám doporučuju, abyste to předal

reklama

Dobrý den. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, pokud jste se dívali (otáčí se vlevo na galerii) - mládež - na projev pana premiéra, tak jsme s hrůzou zjistili, že on nežije v České republice. (Potlesk zleva.) A nejen to. Ale on být dneska jako profesor, jako (důrazně) rektor, nezvládl první třídu základky. Takže milé děti, (Smích v sále.) milé děti, pokud se díváte, ale vy máte asi vyučování dneska. (Ukazuje materiál.) Které číslo je vyšší? 44,4 nebo 42? No? Mládež? Které číslo je vyšší? No, 44,4. (Smích v sále.) A premiér, (se smíchem) profesor, bývalý rektor, to (důrazně) neví. On to neví! Je tohle normální? Já myslím, že potřebuje pomoc. (Smích a potlesk zleva.) Já vím, že Válek zrušil naši reformu psychiatrické péče, ale je to urgentní. (Smích zleva). Je to urgentní.

Pane premiére, vy jste tady včera nebyl. A já jsem rád, že jste nám dal tady přednášku o školství. A já teď nevím, jestli pan premiér ví, že byl ministrem školství. Víte? (To je?) pan premiér. Vážení spoluobčané, mládež, milé děti, pan premiér byl ministrem školství od 2. května 2012 do 10. července 2013. Zapomněli jste? A on nám tady vykládá o školství? A proč nešel to vysvětlit, tu přednášku - já se k tomu dostanu, já jsem si dělal poznámky. Pan premiér samozřejmě tady nikdy není, když my mluvíme. Mohl to vysvětlit těm demonstrantům. Když dělá takovou skvělou sociální politiku, tak místo toho, aby šel za nimi, šel za kámoši Jurečky do kravína, ne? Mohl jít na náměstí, mohl to vykládat.

Takže ještě jednou, pane premiére. Já vím, že vy tady vykládáte stejné věci, jste stejné lži jako Kalousek v roce 2010, kdy strašil Řeckem a posílal složenky lidem. Ano, Kalousek tady v roce 2008 navyšoval dluh 28 % vůči HDP na 44,4 %. Vy jste seděli spolu ve vládě, v Nečasově vládě, (důrazně) proputinovské Nečasově vládě jste seděli spolu, pane premiére.

A my jsme nastoupili tady v roce 2014 a snižovali jsme - snižovali jsme - zadlužení na 30 %. A to, že Kala něco vykládá, ty peníze na covid, ano, ten vám lezl do zadku, i Zemanovi, bývalý poslanec za ČSSD, aby dělal politiku v rámci NKÚ, lže. A mimochodem ten německý Die Welt, který říká, že jsme byli nejhorší a velice zdrženliví v podpoře naší ekonomiky a lidí v rámci covidu, to říká Die Welt, ano, aby bylo jasno.

Já jsem o tom tady už mluvil včera. Prosím vás, vážení spoluobčané, nevěřte panu premiérovi! Pan premiér ani neví, co povídá. On je politolog, on možná věří těmhle věcem, které tady přednáší. Není pravda, není pravda, že nepřevzali... tato vláda, tato nejhorší vláda od vzniku, nejhorší vláda od revoluce... Nejhorší! Není pravda, to je první lež, že nepřevzali finance v dobrém stavu. My jsme vám předali naši zemi v excelentním stavu! Byli jsme šestá nejméně zadlužená země. Já už nevím, jestli pan premiér není schopen, když tedy neumí, že které číslo je vyšší než to druhé, tak toto je Eurostat. (Ukazuje graf.) Když pan premiér mluví o Eurostatu, tak toto je číslo. 2021, když jsme končili, jsme byli šestá nejméně zadlužená země. A teď jsme devátí. Byli jsme devátá nejvíc prosperující země Evropy, dneska jsme dvanáctí. Byli jsme šestá nejbezpečnější země, teď jsme dvanáctí. Co jste tady vy udělali? My jsme zlepšovali život lidem, my jsme předběhli životní úrovní i Itálii, Španělsko. My jsme dneska nejhorší, jsme v recesi, největší pokles reálných mezd. Vy tuhle zemi totálně ničíte!

A tady, co jste povídal, je absolutně neuvěřitelné. Takže první lež. A ta lež je absolutně zákeřná. Zákeřná, protože například naše generace nebo důchodci můžou mít pocit nějaké viny, že lže premiér, že se musíme uskromnit. Ale oni se neuskromní. On říká nějaké úspory? Vždyť má tři zbytečné ministry. Jeden zbytečný ministr si zaměstnává ještě syna. Vždyť jenom utrácejí. Pekarová lítá do Tchaj-wanu za 8 milionů, v Kyjevě utrácí peníze. Proč? Proč? Tady mají sedět na zadku! A choďte na to náměstí! Bez toho, že tam budete mít ochranku a své členy vaší šílené pětikoalice. (Potlesk z lavic ANO.) Zkuste to, na inzerát, uvidíte, co vám lidi řeknou. Takže vy vyvoláváte pocit viny. Lžete! Lžete úplně stejně jako Kalousek. To je nejlepší lhář ve všem. Posílal složenky a potom sám navyšoval dluh, vždyť tady nasekal 690 miliard dluhu. Ano? Takže vy vlastně ty lidi lhaním dostáváte do pozice nějaké viny. Ale, lidi, nevěřte jim! Nevěřte jim!

Když tady pan premiér, který tomu samozřejmě nerozumí, protože je politolog, vykládá, že inflace, ani jsem mu nerozuměl, co říká. My všichni platíme nejvyšší ceny tady téměř za všechno, máme druhou nejvyšší inflaci, kterou způsobila Fialova vláda. A co to tady povídal o tom, že kdyby cena elektřiny byla nižší, že by to někdo musel platit? Ne. Ti tři producenti elektřiny by měli nižší zisky o stovky miliard. Takže zase jenom lež. Samá lež! Takže nevěřte tomu. Nevěřte tomu! Je to ta mantra. Oni až do voleb budou stále mluvit o tom, jaký mají deficit.

A já jsem přesvědčen, že Stanjura manipuloval deficit roku 2021. Víte proč? Protože není možné, aby v lednu 2022 měl přebytek. Není možné. Takže co on udělal? Peníze evropské, které patřily do deficitu 2021, a nedal je tam, tak je dal do ledna 2022, aby mohl vykázat, že deficit za naší vlády byl vysoký. (Potlesk z lavic ANO.) Není to pravda! Byl jsem ministr financí, vím, jak se to dělá. Takže to je další sprosťárna. Finance jsme předali ve skvělé kondici. Je to sprostá lež a nevěřte mu!

Investice - další lež. Vždyť jsme vám připravili 300 kilometrů obchvatů a dálnic. Pan premiér už se připravuje na velkou slávu. V prosinci 2024 bude stříhat pásku prvního projektu PPP, který odpracoval Karel Havlíček. Ano, strakonická dálnice, kterou staví soukromá firma a pronajme to státu na, nevím, na 30 let. Ano? Tak už teď jsou přípravy. Pan premiér přijde a bude stříhat pásku a bude říkat, já jsem to zařídil. No, a vy si myslíte, že dálnice se staví za dva nebo za tři roky? No, nestaví. Co nám oni tady nechali? Kolik připravených projektů?

Jak to bylo s těmi dálnicemi? Kolik stály? 500 milionů kilometr? Za nás 250! My jsme nekradli! My jsme nekradli. My jsme neměli Řebíčka ve vládě, který svojí firmou Viamont tady všechno stavěl. Ano, to je ODS! Takže je úplně neuvěřitelné, že pan premiér říká, že my jsme něco zanedbali. A jak jsme my převzali vlastně infrastrukturu? Pamatujete na tu Havránkovou, na tu farmářku kolem Hradce Králové? 19 let s ní vyjednávali. My jsme všechno rozestavěli. A všechno, co oni teď otvírají - nádraží, obchvaty i první projekty železnice - je naše dílo. Vy jste neudělali vůbec nic! Jenom lžete a v podstatě prodáváte naši práci!

A pokud pan premiér neví, tak existuje Národní investiční plán, který my jsme připravili. My jsme ho připravili! Je to 20 000 projektů za 8 000 miliard, jenom zdravotnictví tam má za 165 miliard. Ano, my jsme tohle všechno udělali. A my samozřejmě jsme to i sepsali do této knížky. (Ukazuje knížku.) Toto je výkaz práce naší vlády. Takže když si tady pan premiér vymyslel nějaký nový ukazatel, nějaké deficity vůči HDP... Takže prosím vás, zase je to jenom trojčlenka. Vždyť když je inflace, a máme druhou nejvyšší inflaci, kterou způsobila Fialova vláda jenom cenou elektřiny samozřejmě, hlavně, protože jejich kámoši potřebovali stamiliardové zisky... Tak když je vyšší inflace, tak je i vyšší HDP. Tudíž samozřejmě je to trojčlenka. A pan premiér manipuluje! Manipuluje samozřejmě touhle trojčlenkou. On vám neříká, že o kolik se mu zvýšilo HDP kvůli inflaci. A tady si vymyslel nějaký parametr, který nikdo nevykazuje.

Evropská unie jednoznačně - tady je Eurostat (Ukazuje graf.) - vykazuje GDP ratio, government to GDP ratio. To je jediný ukazatel. A co si to tady vymýšlí? No jenom, aby manipuloval! Co to tady povídá pan politolog o obsluze státního dluhu? No, my jsme měli na konci roku 2021 42 miliard. A proč máte 90? No, asi si blbě půjčujete! Ne? Nebo co děláte? (Potlesk z lavic ANO.) Já, když jsem byl ministr financí, tak jsem si půjčoval za negativní úrok. Za negativní úrok! A nevykládejte, že jsme měli štěstí. My jsme to odpracovali! My jsme přišli s daňovou Kobrou. My jsme přišli s kontrolním hlášením, kde vždycky jste kradli! Lehké topné oleje a všechny tyhle věci v pohonných hmotách. Lihová mafie. To je vaše dílo! Historicky! Historicky. (Potlesk z lavic ANO.)

Takže to, že máte 90 miliard státního dluhu, no, tak asi si blbě půjčujete. Nebo že by vám nevěřily ty trhy? Tak co to je tohle? Takže to je jeden nesmysl za druhým. Covid? Žádný jste neměli! Vždyť tady byl omikron. 17. 12. 2021 8.30 ještě byla zdravotní komise a 12.30 jsem vám to předal v mašličkách. Žádný covid nebyl.

Vždyť dneska, když se lidi chtějí očkovat, tak nejste schopni jim to ani pořádně zařídit.

No, takže co jako ta energetická bezpečnost? Zase jste lhali, protože vy tomu ani nerozumíte. Vy totiž nevíte, že ten plyn má jednu kvalitu. Je to plyn a ten plyn teče v trubkách v Evropě a když Katar dá LNG nebo Spojené státy nebo norský plyn nebo ruský plyn a dá se to do té trubky, například do té trubky v Německu, tak to je jeden plyn. To už nikdo neví, jaký je to plyn. Takže samozřejmě ten ruský plyn stále teče.

Jenom jste manipulovali, jenom jste zase slibovali, jak se odstřihnete od ruské ropy. Vždyť jste ji dovezli. Já vím, že vy ji nedovážíte, ale proč o tom mluvíte? 820 000 tun navíc. A teď lobbujete v Evropě na Coreperu, aby vám Evropa prodloužila výjimku na ruskou ropu. Pane premiére, tak jak tedy? Vy jste se chtěl odstřihnout a teď lobbujete, abyste ji mohl kupovat. Všechno jsou to sprosté lži.

Všechno jste rozprodali po revoluci, vaše slavná kuponka. Nám tady patří 70 % ČEZu a místo toho, abyste ho vykoupili, získali 100 procent a znovu to začali budovat, abyste mohli ovlivňovat ceny energií... Pokud jste po dvou letech objevil, že Nutella v Německu stojí méně než v Čechách, tak to je skutečně skvělý objev. Děkujeme za to, děkujeme za tu Coca Colu plnou cukru. Mimochodem DPH u Coca Coly navyšujete od 1. ledna na 21 % z 15. Kečup, že je základní potravina, tak to je taky super.

Takže, pane premiére, zkuste objevit elektřinu. Tady se svítí, představte si, potřebujeme elektřinu. Ve fabrikách potřebují elektřinu, v restauracích potřebují elektřinu. No, to je objev, co? Tak ho vezměte, ale ne do Afriky, ani do Izraele, kde dělá ostudu a neumí co to je small talk, říct šest vět anglicky. Vezměte pana premiéra někdy do fabriky, do Liberty, bývalá Nová huť, kterou jste zprivatizovali. Jak? Že ten Ind tam vytuneloval 52 miliard na dividendách? Ano, to je všechno vaše dílo. Takže kdybyste objevil elektřinu, tak to můžete dát do pořádku. Takže boj s cenami energií. Ne, vy jste nebojovali s cenami energií. Vy jste zkrátka teď - když jste mluvil o dotacích, které neexistovaly - tak vlastně teď vy se tváříte, že byly nějaké dotace. Ale vždyť žádné nebyly a teď ty kvazi dotace přehazujete na lidi a na firmy, 65 miliard, ano.

Co jste to dále tady povídal? No, ty úroky. To je jako neuvěřitelné, to je váš problém, úroky. Vy totiž netušíte, že stát má příjmy. Vy netušíte, že máte v Bruselu nevyčerpaných 105 miliard. My jsme vám vybojovali 1 600 miliard pro Českou republiku, všechny ty fondy. Díky tomu například 115 nemocnic dostalo za 22,5 miliardy nejmodernějších zdravotnických přístrojů.

Takže o čem mluvíte vlastně? Vy jste si vymyslel nějaká čísla, říkáte, že plníte sliby. Fakt? Vždyť ti lidé si z toho dělají srandu. Ze mě si dělají srandu, jak mluvím. Já s tím nemám problém, já se tím bavím. Ale z vás si dělají srandu, co jste říkal před volbami, jak jste lhal. Vždyť jste říkal, že nebudete navyšovat ty daně, vždyť jste tomu Korantengovi odpověděl - tečka, nebudu navyšovat daně, tečka, tečka, tečka.

Vy totiž netušíte a nikdo z nás, jak se kdo zachová od 1. ledna 2024, co tvrdíte, že je nějaký konsolidační balíček. Ne, to je brutální daňový balíček. Vy zvyšujete všechno. Ze základní sazby například vodné stočné z 10 na 12 %. Co říkají ti provozovatelé vodného stočného? No, my navýšíme o čtvrtinu. Proč? No, protože energie, protože majetkové daně, protože všechno. Protože vy ničíte tuto zemi!

Takže i ten kdokoliv, kterému navýšíte daně - a vy navyšujete daně všem restauracím. My jsme v rámci EET snížili daně z DPH 21 % na 10 % u jídla, u nealka, u točeného piva. Ano, aby ty hospody, které nemají jídlo, měly nějakou kompenzaci za to EET. Co oni udělají? Jak to chcete kontrolovat? Oni můžou navyšovat ne o to navýšení daně, ale podstatně víc a budou samozřejmě argumenty - no, vždyť to Fiala. To je pravda. Vším tím, co vy děláte, jenom devastujete naši zemi, devastujete život lidí, devastujete firmy. Vy tady mluvíte o tom, že někdo sem přijde investovat. Kdo by tady investoval? Vždyť paní Pekarová, která letěla za osm milionů do Tchaj-wanu, se nás teď snaží přesvědčit, že ona vlastně tam byla kvůli tomu, aby ten Tchaj-wan postavil tu fabriku v Drážďanech. No, to je neuvěřitelné a ještě ten Lipavský vykládá, jak je to pro nás výhodné. V čem to je tedy výhodné? Že naši lidé odejdou do Německa pracovat? Ano, i ti, kteří skončí průmyslovku ve Varnsdorfu a další půjdou do Německa. No, to je skvělé, že u nás vystudují zdarma a Německo potom bude z toho profitovat. No, úplně na hlavu.

Tahle vláda je úplně šílená a hlavně v tom, jak oni brutálně lžou, ano. Vy žádné investice nemáte. Jaké investice máte? Jenom to, co my jsme udělali. Kde je těch 14 miliard investic do zdravotnictví? Kde je nová porodnice v Brně Bohunicích, kde je spáleninový pavilon v královských Vinohradech, kde je plicní klinika v Thomayerce? Díky nám se staví pavilon prevence v Brně za miliardu nebo transplantační pavilon v IKEMu za miliardu. Co vy stavíte? Nic nestavíte. Jenom prodáváte naši práci, nic jiného. Jaké investice?

Investice do energetiky? Co tedy v energetice? Vždyť jste říkal, že budete kupovat teplárny a nevím co. Vždyť všechno je v zahraničních rukou, všechno jste rozprodali, všechno. 300 miliard dividend odchází každý rok. To je dědictví tradičních stran. Vy v tom pokračujete. Úplně neuvěřitelné je, jak vy vůbec můžete...

Nebo ty dotace. Prosím vás, na příští evropské Radě se zeptejte, o čem jsou dotace. Tak vám možná Macron - tady sedí nalevo - pokud s ním vůbec mluvíte, tak se ho zeptejte, jak vznikla Evropská unie, proč jsou zemědělské dotace. Víte proč, pane premiére? Vy to nevíte, vy tady vykládáte nějaké nesmysly. Co jste to říkal, že dotace jsou na změnu kvality a nevím co ještě. Dotace jsou proto - a na tom vznikla Evropská unie - protože jsou levné potraviny.

To je celá politika, ale vy jste to nepochopili. Vy jste zemědělce nikdy nebrali vážně. Jsem strašně rád, že jste navštívil ten Jurečkův podnik. Vy jste se ho neptal, proč má tolik zisku za minulý rok, že mu to skočilo - z kolika to bylo - z 80 na 240? No, není to skandální představte si? Ne, to jste se neptal. Zase jste tady měl nějaké řeči, nevím, o kom. Díky vám v České republice můžou cizinci kupovat půdu. Ve Francii, v Polsku, Maďarsku, to není možné. Vy vůbec nechápete, co to je potravinová bezpečnost, vůbec.

Díky vám je tady největší koncentrace řetězců. Když jste objevil tu Nutellu v Německu, tak zajeďte do té Biedronky. Vždyť prezident tam také chodil nakupovat, tak se tam jděte podívat. Já jsem vám natočil video od 22. března 2022. Když jste se vezl s tím Morawieckim do Kyjeva, tak vám mohl vykládat o tom, jak snížil DPH z 15 % na nulu. My máme jednu z nejvyšších DPH v Evropě na potraviny.

Mě strašně baví, jak vy tady říkáte, že naplňujeme 2 % HDP na obranu, na zbrojení. No, my slyšíme, jak se snažíte to vykazovat, všechno možné, státní hmotné rezervy. Vám to nevychází, protože samozřejmě to HDP stoupá. Znovu opakuji, že máte peníze pro obranu, pro Ukrajinu, samozřejmě. Taky byste se mohli domluvit, když tedy paní Pekarová tvrdí, že tam budeme dodávat zbraně a paní Černochová říká, že žádné zbraně už nemá, že už jsme všechno dodali.

Také byste mohli nechat nějaké peníze i pro naše lidi. Vy jste zapomněl, že vás zvolili lidé, občané České republiky? Ano, paní Pekarová už by pravděpodobně mohla někde reprezentovat Ukrajinu. Nebo pošlete ji tam za velvyslankyni nebo nevím. Ona tady nosí vlajky, když sem přijde slovenský premiér. Tak to je ten váš problém, ta vaše aktivistická nenormální zahraniční politika.

Věda, výzkum. Takže vy jste nám sdělil, a když já jsem byl ve vládě premiér s Havlíčkem, tak jsme to společně řídili a navyšovali jsme - věda a výzkum - 28 na 40 miliard. 40 miliard tam máte celý čas vaší vlády. Takže samozřejmě kvůli inflaci je to podstatně méně, jak to bylo. Takže zase jenom řeči v podstatě o ničem. Řeči o ničem.

Jedna z vašich lží je o tom, že jste ušetřili 80 miliard. Co jste ušetřili? Že jste vzali zdravotnictví 14 miliard? Tím se chlubíte? Fakt? Nebo že jste vzali platy státním zaměstnancům 9 miliard? Tím se chlubíte? Nebo že jste snížili investice, bojová vozidla pěchoty o 15 miliard? Ano, to jsou všechno výmysly a lži. Vy totiž vlastně ani nemáte žádný program. To, co jste slibovali před volbami, samozřejmě jste nesplnili, programové prohlášení vlády jste nikdy nevyhodnotili a novináři, vaši provládní novináři, to stačí se dívat na Českou televizi, jak řídí ty debaty, jak jsou stranní nebo ve váš prospěch, ne? Teď tam propagují nějakých 70 učitelů, na čele s nějakou paní z TOP 09 tady dělá dusno a vykládá, mají, nevím, nějakých 70 učitelů. To tam stále pouštějí, jak oni s tím nesouhlasí atd. Samá manipulace!

Takže mně je to jasné. Já jsem včera o tom mluvil. Celá vaše strategie je stále strašit lidi, tak jak to dělal Kalousek a potom nasekal ty dluhy. U vás je to úplně stejné. A, pane premiére, prosím vás, znovu vám opakuji, že vy jste byl v té vládě. A kdo si co pamatuje, co jste tam udělal jako ministr školství za rok a půl? Co jste udělal? Vy jste chtěl zpoplatnit školství? To bylo všechno, co si tak pamatuji. Takže o tom vzdělávání. Vy jste tady strašně dlouho mluvil, jaký počet stoupá, čeho stoupá a obslužné činnosti, tak já nevím, proč jste nešel na to náměstí? Vy jste tady strašně dlouhou mluvil o tom, jak vy jednáte, ale vy vůbec nechápete, co je vlastně jednat a nejednat.

Tripartita? Ano, já jsem řídil tripartitu. Já nevím, jestli to řídíte vy, to je udělování slova. Takže napravo nejdřív mluví odboráři, nalevo mluví zaměstnavatelé, potom mluví Hospodářská komora, všichni se tam vykecají, ano, jsou tam ministři, aspoň za nás byli, my slyšíme, jak to probíhá, to není žádné jednání! Jednání je, že si s nimi sednete za stůl, že budete jednat s Engelem a se Žitníkovou a ne, že s nimi jedná Válek, který se jenom vymlouvá na to, že nemá peníze. Vzali jste peníze. Vy jste říkali, že ty pojišťovny, jak budou mít dobré rezervy. Já jsem včera četl, že VZP skončila nebo skončí v deficitu, že musí šetřit. Na kom budou šetřit? Na lidech zase? Takže proč vy nejednáte s Dobšíkem? Já jsem s ním jednal. Jednal jsem s každým. Měli mě na mobilu, telefonoval jsem s nimi a řešil jsem to. Za nás by bylo úplně vyloučeno, aby se stalo, co se stalo, že tady byla největší stávka vlastně pomalu od revoluce. Takže vy ani netušíte, co je to jednání. Jednání je, že tam sedí premiér a naproti sedí ten odborář podle rezortu, a to vy jste nikdy neudělal. Posíláte tam Beka. Ano, jasně. Ten se potom omlouvá. Válek, to je úplné peklo. Ten tam něco vykládá za nesmysly. Takže vy ani nevíte, co to je jednat! Jednat je, že vy jednáte jako premiér. Protože vy jste totálně neschopný vůbec řídit tu vládu, vy neumíte rozhodovat, vy neumíte dávat úkoly, ano, a proto to vypadá, jak to vypadá, protože zkrátka nemůžete vůbec pochopit, co je role premiéra, že to musí někdo řídit. Ano?

Takže co jste nám tady ještě vykládal za nesmysly? Ty úředníky, ne? Tak kdybych byl na vašem místě, tak bych okamžitě propustil 150 lidí z Úřadu vlády. Vy tam jenom manipulujete. Vy tam zaměstnáváte lidi na DPP a DPČ, aby to nebylo vidět. Ano. Ukažte ty úředníky, které skutečně jste propustili. Ano, ty dva, kteří vlastně v rámci whistleblowingu udali někoho, tak ty jste popravili. Ne, nejsou to rysy nové totality? Tenhle se mi nelíbí, tak jde pryč. Můžete si to přečíst v novinách.

Takže není pravda, že byste snižovali úředníky, jenom je to přesun různých nenormálních věcí, protože když propustíte na poště 300 lidí a potom chcete propouštět na úřadech práce a potom řeknete, že pošta má vykonávat nějakou práci za Úřad práce, tak to je fakt na hlavu! Šetříme. Vy nešetříte vůbec nic. Vy zbytečně utrácíte peníze. Nalezli všude různí poradci, různí političtí náměstci. Stačí se podívat na Piráty, kde všude jsou, protože neuspěli ve volbách, tak samozřejmě teď se potřebují nějak živit. Takže to je všechno. Takže je to samá lež. Vy mluvíte o nějaké sociální citlivosti. Vy ani nevíte, co to je sociální citlivost. Nevíte! Ano?

Příspěvek na bydlení. To je úplně neuvěřitelné, co jste tady řekl. Vy se chlubíte tím, že kvůli vám, že se zvýšily a jsou jedny z nejvyšších cen energií - nevím, kolik platíte vy, já platí 6 000 korun za megawatt, včetně DPH a Slováci platí 1 500. Čtyřikrát méně. Ano, to je vaše dílo! Koho jste podpořili v těch 110 miliardách? To, že jste to zastropovali hlavně pro obchodníky, kteří mohli manipulovat, místo toho, abyste to zastropovali v cenách elektřiny u výrobců. Ano, takže příspěvek na bydlení, vy se chlubíte tím, že se navyšují sociální dávky? Takže místo toho, aby ta cena elektřiny byla nízká, tak kolik byste ušetřili peněz? 270 tisíc lidí si má jít požádat o příspěvek na bydlení, protože vy jste zdražili elektřinu, a ještě se s tím chlubíte? To jenom potvrzuje to, že vůbec tomu nerozumíte! Jak plošně platit všem? Ano, plošně jste měli zastropovat elektřinu, jak to udělal Macron. To je ten, co sedí vedle vás. Možná jste to ještě ani nezjistil, že tam sedí vedle vás. To jsme viděli na tom summitu, co jste tady ukázal.

Potom tady mluvíte, že důchodci dostanou 360 korun. To je jako úžasné! Hlavně, že jste jim vzali těch 7 000. Normálně jste znásilnili ten zákon - brutálně! A co vaše církevní restituce za 165 miliard, co tady Němcová manipulovala to hlasování, prodražené pozemky a lesy? Proč mají inflační doložku? Proč budou mít kolik? Osm devět miliard? Proč jim to nevezmete, když to berete důchodcům? Ne, o tom nechce nikdo mluvit, ani psát.

Co tady ještě mám? Hrozné. Takže pan premiér vůbec nezklamal, stále mele ty své lži. Tady mluvil o nějakých nižších daních. Tak snížili jste novinám. Jasně, ne. Tak vy si uplácíte ty noviny. Když jsem mluvil tady o demokracii a o ohrožení svobody slova, proč jsem o tom mluvil? Protože jste tam měli toho Klímu, ten chtěl rozdělovat stovky milionů dobrým médiím, ty dobře píšou o nás, a těmhle vezmeme. Nebo Česká televize, navyšování poplatků. Proč by lidé měli platit 10 miliard poplatků provládní České televizi a rozhlasu. Vždyť to se nedá poslouchat. To je tak do očí bijící! A já jsem říkal našim lidem, abychom už konečně zavedli nějakou rubriku, a budeme dělat týdenní přehled o tom, jak vedou debaty v rozhlase a v České televizi, ano, jak kladou otázky. Kdo má čas, tady byla paní Schillerová, tam byla nějaká redaktorka, takže ten, kdo je z vlády, ten se tam může vykecávat, a našim skáčou jenom do řeči, takže proto tam ani nechodím, ani nebudu.

Deficit prorůstový. No, neví o čem mluví, ten premiér. Jaký deficit prorůstový? Vy ničíte tuto zemi, vy opakujete to, co udělal Kalousek, který to totálně zabil tady. Totálně zabil tak, že potom policisté neměli ani na benzin. A říká to kdo? No, Die Welt, Der kranke Mann Europas, nemocný muž Evropy. To je vaše dílo, pane premiére. Vaše dílo. Já se vůbec divím, že máte odvahu tady vystoupit. Kdybyste to nechal na Stanjuru, tak tam máme aspoň ještě pocit, že ví, co dělá, ale on samozřejmě jenom opakuje všechny ty vaše demagogie.

Takže neplníte program, zradili jste lidi, zradili jste vaše voliče, nikdo sem nepřijde investovat, totálně zdecimujete tuto zemi a má to velkou setrvačnost, protože to se projeví za rok, za dva, to, co děláte, ve firmách. Někdo říká, že firmy budou prosperovat? Tak já vám garantuju, že některé firmy mají propad desetinásobně v porovnání s rokem 2022. Takže tak to je.

Zase jste manipulovali s tím ratingem Moody´s. Jaký Moody´s vám dal rating? No stejný, jak my jsme měli předtím. Předtím vám ho zhoršil. Takže v tom je ten rozpor. Vy strašíte lidi, říkáte nejsou peníze, samozřejmě pro zbraně a Ukrajinu jsou, ano, aby lidi měli ten pocit viny a za druhé se chlubíte, že máme dobrý rating a máme zdravé finance.

Tak už, prosím vás, konečně přestaňte lhát. Je to jako neuvěřitelné a co jste to povídal, že kolik jste dali do školství? Kolik jste dali do školství? My když jsme udělali rozpočet dvacet dva, tak bylo 250 miliard. Ano? A vy meziročně na příští rok do školství navyšujete jenom o 3,9 miliardy. Berete Ministerstvu dopravy 9 miliard, berete průmyslu 14 miliard, berete MMR 7 miliard, berete Ministerstvu vnitra 2 miliardy, takže obrana plus 39 miliard. No a ještě MPSV, ano, to je mandatorní, 27 miliard, zdravotnictví berete 4,1 miliardy. A tím se chlubíte. Vy se chlubíte tím, že berete lidem peníze, že lidi musí chodit pro dávky, střední třída, úplně na hlavu.

Pane premiére, jste unavenej. Jste unavenej. Já vám doporučuju, abyste to předal, choďte dělat toho evropského komisaře, aj tak se tam bude zase dohadovat STAN s Piráty a ještě ta paní kandidátka, tak to by bylo úplné peklo. Já myslím, že vám by to slušelo, šel tam i Špidla. Předejte to. Neumíte to, nemáte na to a jenom lžete a vystrašíte lidi. Předejte to. Čím dřív, tím líp pro naši zemi.

Děkuju. (Potlesk.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Mlčí a mají strach.“ Mocní, co vítali Fialu. Plesl ví, jak na pád vlády Šmarda (SOCDEM): Nynější dluh a škrty Fiala před třemi roky odhlasoval spolu s Babišem Babiš chtěl dnes mlčet. Ale slyšel Fialu a vypustil bomby „Přijde někdo jiný než Babiš. A pak...“ Zbořil vládě ke stávce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama