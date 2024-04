Babiš (ANO): Vládní strany tvrdošíjně odmítají otevřít diskusi, protože se bojí o své pozice

reklama

Dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Život je plný překvapení. Tak já bych začal nejdříve - a pan premiér už odešel - Je tady pan premiér. (Premiér je v uličce u okna.) To je dobrá zpráva.

Prosím vás, dnes v 9.30 v Michalovciach, to je na Slovensku, je zasedání ukrajinské a slovenské vlády. Představte si, že ti zlí Slováci, ta zlá slovenská vláda a ten zlý nový slovenský prezident, kterého tady pětikoalice neuvěřitelně pomlouvala, a mluvila o tom, že jsou proputinovští, tak společně zasedají. To je co? Takže jsem včera na Twitteru, nebo nevím, někde jsem to řekl, vyzval pana premiéra Fialu, aby zavolal slovenskému premiérovi Ficovi, aby se přimluvil u Ukrajinců, abychom konečně měli tady v Praze plnohodnotného velvyslance. Nevím, kde je pan ministr, který byl, který se stal ministrem na základě vůle ministra Blažka a Nejedlého, pan Lipavský. Proč už to dávno nezařídil? Jak je to možné, že Ukrajina nemá v Praze velvyslance? Jak je to možné? Já to nechápu. Takže ono to tak vypadá, že skutečně ani Fico ani Pellegrini nejsou proruští, nejsou Putinovy podržtašky, nebo jak jste to tady deklarovali.

A pokud chcete napravit ty vztahy, tak by bylo například dobré, aby paní ministryně Černochová, ta tu není, ale já jsem s ní včera mluvil, ne o tomhle, ale naše média samozřejmě, která hlavně mluví proti našemu hnutí a proti těm, co byli zvoleni na Slovensku, tak ukazovala různé billboardy na Slovensku. (Ukazuje vytištěný papír.) A víte, jaké to byly billboardy? Bez Ruska nepřežijeme. EU a NATO nepotřebujeme. Ukrajina je nepřítel. Skutek se nestal. Víte, proč o tom mluvím? Víte, kdo tyhle billboardy vyvěsil po Slovensku? Ono to vypadalo, že to snad dělá vláda nebo Pellegrini. Sprostá lež! Tenhle člověk na této fotografii je bývalý ministr obrany Naď, který se k tomu hrdě hlásí. (Ukazuje papír s fotografií.) Tady říká: "Naša kampaň pokračuje a v najbližších dňoch budú billboardy prelepené." Ano, on je teď přelepil, takže už je to: Bez Ruska přežijeme. EU a NATO potřebujeme. Ukrajina je přítel. A tak dále.

A víte, proč o tom mluvím? Tenhle pán je předseda politické strany Demokrati. A tenhle pán je už delší dobu poradce paní ministryně Černochové. Paní ministryně tady není, ale pane premiére, takhle ty vztahy asi nevylepšíte, když poradce ministryně vaší vlády je předseda opoziční strany a tady dělal nechutnou kampaň proti slovenské vládě a proti kandidátovi na prezidenta, který byl zvolen. Takže bylo by možná dobré se nad tím zamyslet a asi to narovnat. Ale to je váš problém. Já vám nechci radit. My tady nejsme na to, abychom vám radili.

Pane premiére, já jsem vás včera vyzval, abyste zveřejnil informace ohledně té munice. A taky chci opakovaně říct, že naše hnutí nikdy - ohledně pomoci Ukrajině jsme neprotestovali. Co nám samozřejmě vadí, je, když někdo ty Ukrajince okrádá. Když Ukrajinci pošlou 14 milionů euro do kampeličky, ve které jste byl, pane premiére, a někdo těch 320 milionů - a teď nevím, kolik milionů, jestli všechny miliony - ukradli v taškách a normálně někdo okradl ty Ukrajince. Tady ta iniciativa, kterou začal pan prezident Pavel 1. 2. na bezpečnostní konferenci v Mnichově - a je to obrovské PR, že jsme sehnali ty granáty - tak já bych se nerad dožil toho, že zase někdo ty Ukrajince okrade. A k nám chodí divné informace. Divné informace!

Proto by bylo dobré, abyste, pane premiére, nejenom zveřejnili, kolik to stojí náš rozpočet, ale ty informace, že někdo zneužívá válku ve svůj ekonomický prospěch a že někdo tam má dodat zbraně za 500 milionů euro a potom dodá jenom za 300 milionů euro a nikomu to nevadí, nás znepokojují. Teď mě znepokojují informace o tom - a já se ptám, jestli ta munice pochází z členského státu NATO, část té munice? Pokud pochází, tak se ptám, proč to nakupuje nějaký obchodník a proč je tam nějaký zprostředkovatel? Já se ptám, jestli je skutečně pravda, pane premiére - a můžete to prověřit - že nějaký obchodník na tom vydělá údajně až 4 miliardy korun? Proč to nezlevní těm Ukrajincům? Je to pravda?

Možná by bylo dobré o tom vědět přesně, jak to je. Protože tyhle informace, které k nám chodí - tady vlastně byla včera velká debata, jestli my jako poslanci můžeme mít nějaké informace, nemůžeme mít nějaké informace - tak ty informace, které my máme, které k nám chodí - nevím proč, my jsme si je nevyžádali - tak skutečně i po odpočtu přepravy té munice, která je těžká a která v té kalkulaci vychází na 3 až 7 %, tak ta marže je nehorázná, je nepřijatelná a někdo tady chce zbohatnout na válce. Takže byste se měl na to, pane premiére, podívat.

No, a bylo by dobré, kdyby se na to podívala i BISka. Vždyť přece BIS má chránit ekonomické zájmy České republiky, ne? Já jsem to tady včera řekl a samozřejmě hned se mně nějaký provládní novinář posmíval na Twitteru. Ano, pane premiére, ověřte si, jaká je trasa dopravy těch granátů do Ukrajiny. Aby se nám nestalo, že tady budeme mít druhé Vrbětice, že ty granáty - pokud si někdo myslí, pokud jsem dostal ty informace, no tak asi v tom zpravodajském světě to vědí všichni - aby ty granáty nepřišly na naše území a potom mají údajně směřovat na Ukrajinu, ale aby se něco nestalo. Skutečně si myslím, že je to důležité.

Takže ano, to, že Česká republika - a děláme z toho obrovské PR, to je sice fajn, ty granáty mají přijít někdy v červnu, ale ty pochybnosti, které my máme - a vy jste se vyslovil v jednom rozhovoru, že pokud bude třeba, tak to zveřejníte - tak vás na to v dobrém upozorňuji, aby se vám zase nestalo to, že z toho bude nějaký průšvih a vy budete u toho. Protože, když je válka a umírají lidé, tak toho nemají jiní lidé zneužívat. To by bylo samozřejmě špatně. Takže tolik na úvod.

Teď bych se vyjádřil k tomu bodu, co máme na programu. Takže, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes jsme se sešli opět na mimořádné schůzi, abychom projednali vymlčené korupční kauzy vládních stran. Ty dva nejkřiklavější případy, skandál ODS kolem kampeličky pana premiéra a aféra STAN a TOP 09 v případu Dozimetr však nejsou za vládnutí pětikoalice jediné.

Vládní strany tvrdošíjně odmítají otevřít diskusi na toto téma, protože se bojí reakce veřejnosti, a protože se hlavně bojí o své pozice. Ačkoliv každé druhé slovo slyšíme od představitelů pětikoalice jako demokracie, politická kultura, hodnoty, tak vládní strany spolu svorně kryjí vlastní korupci a klientelismus za každou cenu, protože korupce, klientelismus, peníze, koryta, to jsou ty pravé hodnoty, které ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti spojují.

Kdyby takové aféry byly za naší vlády, tak jsou plná náměstí aktivistů, milionu chvilek nenávisti a v České televizi jede jeden žlutý pruh za druhým, ale když jde o vládu premiéra Fialy, tak je vlastně ticho, občas nějaký článek a je tady jednoznačná snaha všechny skandály vymlčet. My to ale samozřejmě tak nechceme nechat a od pana premiéra a pana Rakušana požadujeme jasné vysvětlení jejich kauz, za které nemůže ani Putin, ani Babiš, ale oni sami. Takže pojďme si teď říct k těm kauzám.

První je kampelička. Takže kampelička, ve které pan premiér byl, tak k tomu jsme už mluvili. Setkali jsme se tady 8. února kvůli Podnikatelské družstevní záložně, jak se to jmenuje. Název mimořádné schůze zněl Zapomenutý milion premiéra v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz. Od té doby celý tento skandál, který se provalil v lednu, zraje jako víno a pokud došlo k posunu, tak jednoznačně k horšímu. Neškodí si udělat malou rekapitulaci této kauzy, která je nejlepší tradicí Bácse a Sinhy z devadesátých let.

22. ledna jsme se dozvěděli, že premiér Fiala opomněl uvést ve svém majetkovém přiznání vlastnictví podílu v Podnikatelské družstevní záložně, kam si uložil milion, na který si pak vzpomněl, na který tedy nejdřív zapomněl. To, že si myslel, že v záložně má jen účet a ne podíl, je sice u předsedy vlády poněkud nešťastné, nějaké právní povědomí by přece jen mít mohl, na druhou stranu mu to ale dokážeme odpustit, protože všichni dobře víme, že pan premiér je politolog, takže velká ekonomická očekávání mít nemůžeme. Naopak očekávání bychom měli mít, pokud jde o hodnoty, principy nebo transparentnost, na které se pan premiér neustále v politice odvolává. Bohužel stejně jako u předvolebních slibů i tady skutek utek.

Jak to tedy vše vypadá kolem kampeličky? Pan premiér Fiala v roce 2015 ve svých 51 letech měl milion korun a nevěděl, co s ním dělat, protože podle svých slov finanční produkty nesleduje a bankám moc nerozumí. No, a pan premiér nerozumí nejen bankám, ale ekonomice jako takové, což všichni posledního 2,5 roku bolestně zažíváme na vlastní kůži a občané moc dobře vědí, jak se jim propadla životní úroveň a jaká je tu Fialova drahota. Jak ceny zboží a služeb vzrostly proti roku 2021, kdy byla naše vláda, a to průměrně o třetinu a někdy klidně i o 100 %. Ale to samozřejmě je jiná debata. Tato pětikoalice stále mluví, že inflace je 2 %, ale měla by mluvit, kolik stál ten rohlík za nás - 1,70 - a kolik stojí dneska - 2,70. To je jen malý příklad, ale můžeme se bavit vlastně o všech produktech, zboží, službách a tak dále.

No, ale zpět tedy k financím, co tedy pan premiér udělal s milionem? S klidným svědomím ho tehdy uložil v té nejmenší záložně v České republice, o které předtím pravděpodobně nikdy neslyšel, a to na doporučení svého někdejšího studenta politologie, poradce ODS a zakladatele PR agentury Bison & Rose Miloše Růžičky, tedy pána, který marketingově pásl spoustu tradičních politiků, hlavně z ODS a ČSSD.

Postupně tedy do záložny, o které si předem nezjistil žádné informace, poslal svůj milion a dal ho na běžný účet, kde ho nechal ležet pět let, a pak jej vybral se závratným ziskem 256 korun a 20 haléřů. Takže každý rok pan premiér obohatil svůj majetek o zázračných 51,21 korun. To, že banky a finanční instituce měly spořicí účty, kde člověk měl aspoň 2 %, pana premiéra nechalo chladným. Takže v zásadě jsou tady dvě možnosti, jak si celou kauzu vysvětlit. Pan premiér je buď naprosto ekonomický negramota, který vůbec nerozumí penězům a je na tom s finanční gramotností hůř než žák základní školy, anebo šlo v této kauze o něco úplně jiného a vklad do kampeličky byl jen jakousi zástěrkou. Každopádně celá ta Podnikatelská družstevní záložna, ve které pan premiér Fiala zapomněl milion korun, je hodně podivná instituce. Můžeme to posoudit společně.

V roce 2022 měla cirka 150 členů, i když ostatní záložny jich mají desetkrát tolik. Na webu chyběl nejen ceník nebo nabízené produkty, ale třeba i internetové bankovnictví. V roce 2022 poskytla jen čtyři úvěry a jednu bankovní záruku a v roce 2021 ani jeden úvěr. Čistý zisk se pohybuje ve stovkách tisíc korun, ale klienti si do kampeličky průměrně uložili skoro 2,4 milionu korun. Takže asi není divu, že se záložna dostala do hledáčku státních finančních institucí a že v roce 2021 Finanční analytický útvar dal záložně pokutu 150 tisíc korun a Česká národní banka 200 tisíc korun kvůli nedostatkům v prevenci praní špinavých peněz.

V současnosti se o kampeličku zajímá kriminálka a Vrchní státní zastupitelství v Praze, protože z ní na konci minulého roku zmizelo 140 milionů korun určených na munici pro Ukrajinu, které někdo - v uvozovkách - v igelitkách vynesl ze záložny ven. Nejnověji záložně ČNB zakázala přijímat vklady, poskytovat úvěry i některé hotovostní operace a s kampeličkou zahájila správní řízení směřující k odejmutí licence.

Mě fascinuje, když aktivistický redaktor v České televizi, který má v neděli ten pořad, naposledy, se tam vlastně chichotal a dělal různé grimasy nad mým videem, dokonce tvrdí, že jsme o té kampeličce měli vědět my. A jak jsme se měli o tom dozvědět? Proč nám to Koudelka nenapsal? Vždycky, když byly ve zprávě BIS, korupce nebo náznak, tak jsem uložil jednotlivým ministrům, aby to řešili. A jsem na 100 % přesvědčen, že kdyby nám to někdo napsal, no tak bychom to řešili. Takže by bylo dobré, aby Česká televize zase nemanipulovala, ano? A ten, kdo to měl hlásit, no tak máme tady nějaké instituce, které mají chránit ekonomické zájmy občanů České republiky a našeho státu.

Takže podle médií je klíčovou postavou záložny obchodník s uměním Kamil Bahbouh. Novináři o něm píší jako o skrytém hlavním podílníkovi záložny, ale za 20 let od vstupu nebyl pan Bahbouh ani jedenkrát členem představenstva či kontrolní komise záložny. Podíl v záložně měl jeho bratr, manželka a švagrová i restaurátorská firma Gema Art Group, spojovaná s panem Bahbouhem, jejíž manažeři byli odsouzeni v kauze zmanipulované zakázky na rekonstrukci barokního areálu Kuks. V médiích se psalo, že pan Bahbouh dluží až 150 milionů korun, že má na krku exekuce, že se skrývá před věřiteli a že je podezírán z praní špinavých peněz.

Záložna v paláci v centru Prahy obývá společné prostory s Bahbouhem, řízenou, ale opět nevlastněnou galerií Gema. Jméno pana Bahbouha figuruje i v kauze projektu CyberGym, který měl sloužit civilní rozvědce, Úřadu pro zahraniční styky a informace - to je ta rozvědka, která je pod ministrem vnitra, mám s ní bohaté zkušenosti, zneužívání té rozvědky proti politickým soupeřům - a už jsem o tom tady mluvil - za fungování jednoho ministra vnitra za sociální demokracii. Ta rozvědka, ÚZSI, do projektu spojeného se školením expertů na kybernetickou obranu nainvestovala stamiliony. Rozvědka původně nad projektem měla kontrolu tím, že do něj vstoupila jako investor, jenže představitelé CyberGym navýšením základního jmění rozvědku převezli a vyšachovali.

Jedním z vedoucích představitelů CyberGym byl právě pan Bahbouh. Mimochodem, lobbista Růžička, který do záložny přivedl pana premiéra Fialu, úzce spolupracoval s ministrem vnitra za ČSSD Chovancem, pod něhož spadala civilní rozvědka ÚZSI, o tom jsem už mluvil. V době, kdy si premiér Fiala zhodnocoval svůj milion korun v kampeličce, řídil záložnu René Szonowski, šlo o jednoho z prvních akcionářů investiční společnosti Xixoio, jejíž manažeři nyní čelí vyšetřování ze strany Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Podle policie šlo zpočátku o tunel, manažeři společnosti měli z lidí pod příslibem výhodné investice do kryptoměn vylákat postupně přes 350 milionů korun. Szonowski, který zemřel v roce 2022, ve Fialově kampeličce zařídil účet také britské firmě Glocin Limited, jejíž hlavou je opakovaně odsouzený Aleš Kohoutek, někdejší člen Krejčířova gangu. Na konto této firmy s virtuálním sídlem v Manchesteru, které žádná z bank nechtěla otevřít účet, mezi lety 2019 a 2022 přicházely peníze od drobných investorů, třeba žen na mateřské dovolené, aby následně mizely v síti dalších firem v zahraničí. Celkem šlo o úspory ve výši cirka 2,8 miliardy, které zmizely na Slovensku, ve Švýcarsku či v kryptoměnách. Mimochodem, Glocin Limited pak pomohl 15 miliony společnosti Xixoio, kde byl Szonowski akcionářem. To jsou samozřejmě jenom náhody.

Velmi zajímavý je taky výčet fyzických osob, které do záložny posílaly peníze. Šlo zejména o politiky a různé prominenty napojené na ODS, například bývalý šéf poslanců ODS Petr Tluchoř, ministerský náměstek v kauze poslaneckých trafik Roman Boček, odsouzený ke dvouleté podmínce a pokutě 300 tisíc korun, který měl do záložny přinést 53 milionů hotově, v keši, aby je skryl před finančním úřadem. Všechny tyhle informace jsou z veřejných zdrojů, opakuju, z médií.

Podíl v kampeličce držela jeho manželka Kateřina Bočková. Dále v záložně figuroval exministr zdravotnictví ODS Luděk Rubáš, tchán Petra Tluchoře. Firmy, ve kterých se pan Rubáš angažuje, sponzorovaly ODS. Byl to také pan Rubáš, který do záložny přivedl pana Bočka. Z lidí spojených s ODS se záložnou je dále bývalý liberecký zastupitel a také exředitel Pozemkového fondu České republiky Radim Zika, který v roce 2012 skončil po sérii skandálů, mimo jiné - vyměněné pole na Vysočině za lukrativní státní parcely v Bedřichově. (Za) Zikova působení v čele fondu se rozpoutala kauza Bečvářův statek, označovaná za jednu z největších restitučních kauz české historie, kde samozřejmě lidi, občané, přišli o peníze, myslím z hlediska rozpočtu jako takového.

Pan Zika v minulosti prodal fotografie a obrazy přes firmu Gema Art, propojenou s podnikatelskou záložnou, na čemž vydělal skoro 7 milionů korun. Se záložnou byl spojen nejen premiér Fiala, ale také jeho poradci. Externí poradce premiéra pro zdravotnictví a lékař z IKEMu Ivan Netuka přes záložnu naposílal 19 milionů do Švýcarska, ale třeba podle magazínu Reportér poslal 5 milionů korun firmě (Somex Institute?), ve které je pan Bahbouh člen správní rady, a třeba také pan Netuka obchodoval přes kampeličku s panem Růžičkou, který do Podnikatelské záložny premiéra Fialu přivedl.

Kampeličce svěřovali své peníze lidé a firmy, které v minulosti spojovala agentura Bison & Rose. Zakládajícím členem firmy, za které vznikla, byla PR agentura Bison & Rose a byl to manažer záložny Kamil Bahbouh.

Tehdejší spolumajitel Bison and Rose pan Růžička podle vlastních slov měl v záložně účet přes dvacet let. Neteř jeho obchodního partnera Jiřího Bise, Tereza Bisová, byla v letech 2009 až 2017 předsedkyní představenstva záložny. Propojení s rodinou Bisových má i nynější předseda představenstva záložny a dlouhodobý šéf kontrolní komise Robert Zelenka. Ten měl dříve vlastní Galerii Gema.

Kromě politiků ODS mezi podílníky záložny byl podnikatel Jan Jezbera, který je jednou z klíčových postav dnes už bývalé vlivové skupiny Interkonex, která v devadesátých letech ovládala například známé a později vytunelované Litoměřické investiční fondy. Dále sem peníze dal bývalý majitel fotbalové Viktoria Žižkov Luděk Vinš, v roce 2016 vyšlo najevo, že tým z příbramského podsvětí objednal řešení "Problému", který souvisel s konkurzem na jeho majetek. Společně tehdy vyšetřovala zapojení Vinše přímo do objednání násilného zastrašení vůči svým konkurentům. Předmětem sporu byl zejména Pavel Blaník přejmenovaný na Fénix na pražském Václavském náměstí.

Mezi podílníky záložny byli také podle médií další významní manažeři jako pan Palička, pan Šulc nebo pan Havel a další. Většinu z nich spojoval byznys s představiteli záložny, včetně samotného Kamila Bahbouha.

Peníze do záložny investovalo i pár bývalých policistů či důstojníků tajných služeb, ale také Petr Štalzer, který byl odsouzen za zastřelení právníka v pražských Hlubočepech v roce 2012. Vrah si svou oběť spletl s německým galeristou Martinem Georgem Weberem. Štalzer podle médií byl letitý spolupracovníkem pana Bahbouha, který měl s Weberem také spory. Německý galerista pana Bahbouha obvinil, že mu odcizil třicet uměleckých předmětů v hodnotě 10 milionů Kč.

Takže to jsou úplně šílené věci. Já nevím, jestli si vůbec někdo uvědomuje, o čem to vlastně všechno je, to je neskutečná mafie, která tady byla léta budována a nikdo o tom nemluvil.

Podnikatel Pavel Wurst (?), který byl léta podílníkem v Podnikatelské družstevní záložně, na další členy kampeličky podal trestní oznámení pro podezření praní špinavých peněz. Ten to v médiích pojmenoval jasně - v záložně se praly peníze, nebyl problém přinést v hotovosti miliony korun a manažer Kamil Bahbouh je vložil na účet. Také prohlásil: Bahbouh pere politikům ODS peníze. A uvedl také, že skrze nákupy uměleckých děl bylo spořitelní družstvo schopno legalizovat černé peníze. Ano, dobře slyšíte.

V této souvislosti si připomeňme, jak pan premiér mluvil o panu Bahbouhovi. Potkal jsem se s ním v záložně, kde jsem byl za těch pět let osobně asi třikrát. Pan Bahbouh mě přišel pozdravit a představil se mi jako člen managementu, neb jsem ho neznal. Pěkně jsme si tehdy povídali o moderním výtvarném umění, měly tam krásné věci, to mě zaujalo, popisoval. Bahbouh ostatně nebyl jediným svědkem, který o záložně mluví otevřeně jako o pračce peněz. Stejné podezření z legalizace peněz z trestné činnosti má i další dřívější člen záložny, bývalý policista a pracovník civilní rozvědky ÚZSI Tomáš Kubeš. Chlubili se mi, že perou peníze pro politiky, říká Kubeš a dodává k tomu seznam jmen.

A teď ještě k zajímavějším věcem. V médiích se člověk dočte, že Bahbouh a také lidé spříznění se záložnou poslali cca 208 tisíc euro, tedy 5,2 milionů korun, na podporu bruselské politické nadace New Direction, která je partnerem frakce evropských konzervativců a reformistů ICR v Evropském parlamentu. Členem frakce je ODS. Nadace se podílela na vydání knihy pana Fialy. A z bruselské nadace New Direction zamířilo, zřejmě na oplátku, nebo nevíme, 280 tisíc euro, přibližně 7,1 mil. Kč do think thank Pravý břeh, Institut Petra Fialy, který je prodlouženou rukou pana premiéra a jeho mateřské ODS. Oficiální vysvětlení je, že šlo o zakázky na publikace, které Fialův institut prý vysoutěžil v tendrech.

V médiích se také dozvídáme, že poté co v roce 2014 začal pan premiér Fiala předsedat ODS, přistálo na kontě ODS 850 tisíc korun od 83letého Lubomíra Hromádky prostřednictvím Podnikatelské družstevní záložny. Ano, člověk, který má 83 let, tak poslal 850 tisíc. Pan Hromádka byl v té době jednatel společnosti Galerie Gema, která sídlí na stejné adrese jako Podnikatelská družstevní záložna a je s ní personálně propojena. S lidmi ze záložny, např. s panem manažerem Bahbouhem, se zná jako dlouhodobý starosta Líbeznice a dnešní ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Firma, kterou řídil pan Bahbouh v Líbeznici, revitalizovala kapličku nebo rekonstruovala za dvacet milionů korun hasičskou zbrojnici. To je super. Je evidentní, že tato podivná finanční instituce, která nevydělávala, měla jen hrstku klientů, často prominentů z ODS, kdy docházelo k podivným finančním transakcím, která z ekonomického hlediska nedává smysl a o kterou se teď zajímá Hospodářská kriminálka a Vrchní státní zastupitelství, je ve skutečnosti nejspíš pračkou špinavých peněz politiků ODS a zdroj skrytého financování Fialovy partaje a jejich volebních kampaní.

Takže to je ta první kauza. Tohle, jenom náznak něčeho, kdyby bylo za nás, tak si to neumím představit. Pamatujeme si ty kampaně v médiích na základě vymyšlených kauz a nesmyslů, které většinou vyprchaly a byly jenom účelové. Tohle je fakt, tohle se dělo a je to skutečně neuvěřitelné.

Druhým nejvyšším skandálem Fialovy vlády je kauza Dozimetr, která názorně ilustruje, že i ta není ničím jiným než politickým projektem organizovaného zločinu. I tady je třeba si připomenout o co v celé kauze, kde figuruje spousta kokainu, špinavé peníze i šifrovací telefony, jde.

Skupina politiků ze STAN a TOP 09, ANO, TOP 09, pan Pospíšil je neustále v televizi, neuvěřitelné, nikdo se ho na to neptá, lobistů, manažerů a podnikatelů okrádala stát na veřejných zakázkách a ovlivňovala chod veřejných firem. Všemu šéfoval soudně nesvéprávný "podnikatel" Michal Rédl. Někdejší pravá ruka gangstera Radovana Krejčíře, a bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček ze STAN, kteří chtěli rozjet to pravé eldorádo v Dopravním podniku, VZP a Středočeské správě silnic. Po tom, co úspěšně takhle okrádali ve Zlínském kraji a dělali kšefty. Cílem bylo nejen odrbat stát a nakrást si, ale jak vyplývá z policejních protokolů financovat volební kampaň STAN a TOP 09. Z korupce. Na tomto skandálu se ukazuje, jak moc organizovaný zločin prorostl do státní správy. Celý projekt vznikl ve Zlíně a kromě Rédla se jeho duchovními otci stali Petr Gazdík a Stanislav Polčák.

Kvůli kolaboraci se symbolem korupce Kalouskem a jeho TOP 09 se tato povedená partička dostala do sněmovny a dnes bohužel i do vlády. Všechny tři pojí dlouhodobé přátelství, stýkali se poměrně často, rodiny se znají, jezdili spolu i na dovolené. Tento triumvirát ve skutečnosti hnutí vždy řídil a stále řídí. Nejblíž k lidem z okolí mafiána Krejčíře má dlouhodobý člen vedení STAN a známý gauner Polčák. Je to člověk, který chtěl 2,9 milionů korun za 62 hodin práce, to znamenalo 46 700 Kč za hodinu, když ovlivňoval vznik zákona o odškodnění obcí v kauze Vrbětice.

Tento pán figuroval v kauze peněz SNK, evropských demokratů, kterým se záhadně ztratily peníze za volby, za podezřelé nákupy pozemků v Klánovicích Polčáka vyšetřovala policie a hlavně lidem ze STAN a TOP 09 rozdával šifrovací telefony, aby je policie nemohla odposlouchávat, když se domlouvali o tom, jak budou okrádat stát. Vyfasovali je nejen obvinění v kauze Dozimetr, ale telefon dostali: Gazdík, nynější předseda Rakušan, liberecký hejtman Půta nebo třeba europoslanec Pospíšil, teď za TOP 09. K těmto jménům se ještě dostanu.

Každopádně když se vyvalilo, jak blízko má Polčák k Redlovi, tak svoje členství v partají pozastavil, odešel z postu místopředsedy a na čas se stáhl do ústraní. Už mu ale otrnulo a je zpátky ve STAN. Blízký kontakt s Redlem, lhaní a šifrovací telefon, to vše zlomilo politický krk panu Gazdíkovi, ten sice tvrdil, že s Redlem toho nemá nic společného, než se provalilo jak spolu s ním, Polčákem a obviněným podnikatelem Kosem z Dozimetru trávil dovolenou v rakouských Alpách.

Také jsme se z médií v rámci kauzy Dozimetr dozvěděli, kolik Gazdík dostával všimné, podle všeho byla jeho taxa půl milionu. Co totiž říká Redl na policejních odposleších? "Gazďovi máme dávat těch 500." Když se všechny ty informace dostaly do éteru, tak nezbylo Gazdíkovi, než z vlády odejít. Nejvtipnější ale na tom všem bylo, že záminkou pro odvolání Gazdíka z vlády se panu Rakušanovi stál šifrovací telefon, pan Rakušan, ministr vnitra, vzpomínal na to, jak Gazdíkovi doporučoval, ať přístroj rozšlape a vyhodí z okna, ale on to neudělal, a musel jako ministr školství skončit. Pikantní na tom je, že o pár měsíců později se přišlo na to, že stejný šifrovací telefon má i pan Rakušan, který to trapně vysvětloval tím, že přístroj nepoužíval a že ho dal dětem na hraní. Dělá si z lidí srandu a z nás všech.

Když jsme se dostali k panu Rakušanovi, tak toho si Gazdík, Polčák a Redl vybrali v roce 2019 za předsedu, protože potřebovali naoko čistší tvář do sněmovních voleb. Kromě (Kolem?) Rakušana se vznášela aura úspěšného kolínského starosty. Když se podíváme na jeho působení v čele kolínské radnice, tak to už tak slavné není. Když byl starostou, tak STAN získal dar 100 000 korun z kyperské firmy Geosan Development, ředitel mateřské kyperské daňové schránky byl tehdy Lukáš Sedlatý z advokátní kanceláře Brož-Sedlatý, která byla spojena s machinacemi v pražském Dopravním podniku, a Ivo Rittigem. To je zase náhodička, zase STAN a zase Dopravní podnik. Navíc za jeho starostování v Kolíně najal bez výběrového řízení lidi, kteří jsou mu blízcí, jeden z právníků Rakušana, který (ho?) zastupoval, kdy způsobil dopravní nehodu údajně, druhý Rakušana bránil v kauze lživých letáků, Rakušanovu radnici za přidělení zakázek bez výběru řízení potrestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Z dob Rakušanova předsedování dochází k řadě podivných finančních toků od firem z daňových rájů, z Kypru a Lucemburska. Po volbách v roce 2021 během dvou měsíců přišly na účty STAN v rozdrobených částkách celkem 3 miliony korun od neprůhledných firem z Kypru. Například v prosinci 2021 poslala akciová společnost Nemohold, jejichž hospodaření skončilo v roce 2020 se ztrátou 1,4 miliony korun, 100 000 korun. Jde o firmu, která zprivatizovala bývalý podnik Potraviny Brno Boskovice a kterou podle posledního zápisu z letošní valné hromady vlastní z více než 66 % kyberská společnost Urbania Investment Limity. V minulosti ve firmě Nemohld figurovali lidé, kteří dnes ovládají několik obchodních center po zemi a síť obchodních domů Prior. Firma patří do skupiny RS IM (?) Group, kam spadá například i společnost Investiční a majetková. Ta pro změnu starostům poslala 150 000 korun 4. října 2021. Firma, která ji ovládá, Humble, a. s., zase poslala 100 000 korun 1. listopadu 2021 a 20. října 2020 90 000 korun. STAN(u?) přišlo na konci listopadu 2021 i 100 000 korun od Galerie Přerov, která vlastní ve městě obchodní centrum a kterou ovládá firma Prior, obchodní domy, v níž jednatelem Radovan Pilich. Prior, obchodní domy poslaly 180 000 korun 18. listopadu 2021, patří (mu?) ještě i obchodní domy Prior ve Zlíně, Kroměříži, a stejná firma, Zlatá brána v Prostějově, která STAN(u?) poslala 5. listopadu 120 000 korun. Tentýž den poslala 100 000 korun na účet STAN(u?) i společnost Galerie Moritz a 150 000 korun firma Spektrum storst (?), kterou ovládají opět stejní lidé a tři lucemburské firmy. O den dříve poslala 180 000 korun Debek (DBK?) a management, kde další z podnikatelů Prioru Jan Tlačbaba je členem představenstva. V polovině měsíce pak poslala ještě 150 000 korun firma Budějovická alej, v niž je Tlačbaba jednatelem a prokuristou Ladislav Dušek, stejný člověk, který je předsedou dozorčí rady firmy Nemohold nebo jednatelem Est Building, která poslala 100 000 korun - 110 000 korun koncem října 2021.

To jsou všechno informace z veřejných zdrojů.

Že peníze jsou pro STAN smyslem politické existence, je vidět i z dalších darů. Hnutí STAN od roku 2016 dorazily na účty více než 3 miliony korun od lidí a firem spojených s rodinou Redlových. Na účet hnutí STAN v roce 2014 také dorazily statisíce od firmy Czech Public Média. Jejím jednatelem je podnikatel Pavel Kos, jeden z hlavních obviněných kauze Dozimetr. A v době, kdy STAN začínal jako lokální uskupení na Zlínsku, Redlův právník Václav Petrásek hnutí sponzoroval a poté, co STAN v roce 2010 ovládl Zlín, dostal důležitou funkci, stal se likvidátorem čtyř dříve významných státních podniků s mnohamilionovými majetky - Restaurace a jídelny, Okresní podnik služeb, Uhelné sklady Zlín a Okresní stavební podnik Zlín. V roce 2010 STAN podporoval finančně i Redlův otec a tento dar podle Gazdíka pomohl tehdy STANu vyhrát volby. To koresponduje s tím, co popisoval exministr STAN Besser, že Redl stál za hnutím STAN od počátku, a proto my stále říkáme, že hnutí STAN vzniklo jako organizovaný zločin, který má loupit a brát peníze daňových poplatníků.

Pan Rakušan se sice neustále snaží veřejnost přesvědčovat, že s Redlem nemá nic společného. Že ho nikdy neviděl, nikdy o něm neslyšel, nikdy na něj neměl kontakt. Jenže teď pan Hlubuček nevědomky při svém nedávném rozhovoru usvědčil Rakušana ze lží: "Když jsem se stál náměstkem primátora, tehdejší vedení STAN přivedlo pana Redla a představili mi ho jako člověka, který je podnikatel, donátor STAN(u?) a STAN(u?) pomáhá", prohlásil v rozhovoru Hlubuček s tím, že vedení myslí lidi, kteří tam de facto celou dobu působí, a to je, kromě polčáka, Gazdíka a zesnulého pana Michalika, kdo ještě? No, samozřejmě pan Rakušan, ten sice kolem sebe kope, co se dá a brání (se?), že s kauzou Dozimetr nemá nic společného, protože tehdy partaj vedl Gazdík, ale jaksi zapomínal dodat, že on byl od dubna 2016 do dubna 2019, celkem tedy tři roky, první místopředseda hnutí, to znamená, druhým nejvýše postaveným člověkem ze STAN(u?). No, a když to publikoval Blesk, tak pan Rakušan hned zasáhl a provládní Blesk se omluvil. Proč mu neřekli: Vždyť jste tam byl? Vždyť ten Hlubuček mluví o vedení, a vy jste byl první místopředseda. - Tak to nenastalo a běžní lidé můžou mít z toho pocit, že to není pravda. No, asi je to pravda, protože vedení je nejenom předseda, ale i první místopředseda.

Takže Rakušan lidem jako mnohokrát předtím lže do očí, když tvrdí, že o Redlovi nic nevěděl. Jsem přesvědčen, že nejenže Redla znal, ale že fungoval a dodnes funguje jako Redlova prodloužená ruka. Těch nepřímých důkazů existuje spousta. Například už jako předseda měl pan Rakušan informace o možném korupčním jednání dlouho předtím, než si pro pana Hlubučka přišla policie. ***

Paní Marvanová veřejně vzpomněla, jak chtěla korupci a klientelismus v pražské buňce STAN řešit s Rakušanem a že ten jí jen dal najevo, že nemá jako předseda strany sílu to vyřešit. Mimochodem, Hlubuček není jen Dozimetr, ale také vyvedení lukrativních městských pozemků v Lysolajích a jejich podezřelý prodej bez výběrového řízení předem vybranému developerovi. O tom se dokonce natočila reportáž, ale antibabišovský pořad Reportéři ČT, respektive jeho někdejší aktivistický šéf Wollner, ji zarazil, přestože informace o propojení byznysu a politiky měl tři roky, vše se snažil ututlat a vysedět. Ani když Hlubučka zatkli policisté, tak Reportéři, to je Česká televize, pokud to nevíte, provládní Česká televize, stále nic.

Ale zpět k spojení Redl - Rakušan. Co udělal pan Rakušan po volbách ještě před tím, než se stal ministrem vnitra? Sešel se s policejním prezidentem Švejdarem a donutil ho rezignovat. To si nedovolil ani Langer, ani Chovanec. A to už byli tedy "pořádní pánové" - mám tady napsáno něco jiného.

Jakmile se stal ministrem, tak spěchal s reorganizaci Národní centrály proti organizovanému zločinu, tedy odboru, který právě vyšetřuje lidi ze STAN. Redl jako vyslanec STAN si dal schůzku s dnes už bývalým ředitelem České pošty panem Knapem, který chtěl u něj zjišťovat, jak se mění špagáty moci. Česká pošta samozřejmě kompetenčně spadá pod ministra vnitra Rakušana, který v ní udělal čistku a vyházel politické nominanty, kromě toho ze STANu. Mimochodem, když se to provalilo, tak musel pan Knap kvůli schůzce s Redlem skončit, který se zaklínal politickou kulturou a principem padni komu padni. Tak rezolutní ale pan Rakušan nebyl v případu jmenování pana Mlejnka, ředitele české rozvědky, která také spadá pod vnitro, Rakušan jmenoval Mlejnka šéfem ÚZIS, i když věděl, že se s Redlem setkává pravidelně od roku 2012. Ano, zkrátka Rédl měl seznam lidí, kteří mají přijít na významné posty a Rakušan to chtěl realizovat. Nakonec až kvůli tlaku od opozice byl Rakušan nucen kapitulovat a Mlejnka odvolat.

Ze všech kroků pana Rakušana v roli předsedy STAN a nyní ministra vnitra je evidentní, že jeho hlavním úkolem je krýt nejen černé financování STANu, ale také ostatní levárny, korupci a klientelismus Redla, svých spolustraníků a různých kamarádíčků STANu, To, že STAN je strana mafiánů, jasně řekl pirátský poslanec Michálek; 22. září 2023 České televizi pan pirátský poslanec Michálek říká, že podle něj si z tunelování pražského Dopravního podniku platily kampaně ještě TOP 09 a Praha sobě. Dobře slyšíte: pirátský poslanec říká, že STAN a TOP 09 si platily kampaně, že kradly v Dopravním podniku. Neuvěřitelné! Byla nějaká reakce, někdo to řešil? Nikdo. Proč? Protože naše slavná média, a ne všechna, ale občas jo, to vymlčí, když se o tom nemluví, tak se to vymlčí. A co řekl pan Michálek? Doslova: Nám STAN říkal, že s námi bude bojovat proti korupci, a pak jsme zjistili, že z těch černých peněz, které ukradli Dopravním podniku, říká Michálek, platili nelegální kampaň, aby nás překroužkovali! To říká Michálek, pirátský poslanec. Tak tady to máme i od koaličního partnera. Ale o tom se moc nemluví.

Ve výčtu těch všech korupčních výlupků ze STAN nesmím zapomenout taky na libereckého hejtmana Martina Půtu, který je souzen za přijetí úplatku v korupční kauze téměř za 100 milionů. Policie má odposlechy, na kterých Půta radí obviněným manažerům, jak nejlépe vyvést peníze z ROP Severovýchod. Jinde zase jeho kumpáni mluví o tom, že o Půtu bude postaráno, že mu nebudou nic dlužní a že je slíbena i jednička pro Půtu. K uplacení Půty částkou ve výši 530 000 korun se nedávno dokonce přiznala firma Metrostav. Evidentně jí má pan hejtman ze své obvyklé taxy 50 procentní slevu. (?) Ve STAN je taky pan poslanec Bernard. Jeho jméno se objevilo například v kauze ovlivňování veřejných zakázek v Ostravě. Byl v kontaktu s lobbistou Martinem Dědicem, který za manipulace s veřejnými zakázkami dostal osm let vězení. Policie se mimochodem před lety také zabývala zakázkou, ve které se pan Bernard angažoval jako šéf plzeňské Škody. Šlo o případ kolem stavby depa v areálu Škoda Transportation. Ze zakázky tehdy odplulo 160 milionů korun, ale vyšetřování šlo do ztracena.

Ale abych se vrátil zpátky k Dozimetru a Redlovi. Slíbil jsem, že ještě promluvím o roli europoslance TOP 09 Pospíšila, který taky vyfasoval šifrovací telefon. Ale on stále chodí do televize a stále se vyjadřuje ke všemu. Velký expert. Ale jeho asistent a pravá ruka, jakýsi pan Fremr, se s Pospíšilem, vědomím, s Redlem pravidelně setkával a řešili spolu pražský Dopravní podnik. S Redlem se několikrát setkal i Pospíšil, v Itálii dokonce zorganizoval konspirační schůzku s Gazdíkem, Polčákem a Redlem. A podle výpovědi pana Hlubučka to byl právě Pospíšil, kdo k němu přivedl Redla. Pan Pospíšil, politický turista, byl v ODS, teď je v TOP 09, sběratel funkcí, politické dítě kmotra Jurečky z Plzně.

Takže suma sumárum, kauza Dozimetr jasně ukazuje, že STAN a TOP 09 financovaly a téměř jistě dál financují peníze z korupce v nejlepší tradici Bácse a Singhy. Za normálních okolností by padaly hlavy nebo dokonce celá vláda. Ale je v podstatě ticho po pěšině; premiér Fiala se tváří jakoby nic, protože samozřejmě řeší jenom stále Ukrajinu nebo munici a samozřejmě hlavně chce, aby se ten pětislepenec nerozpadl před volbami, což si myslím, že nehrozí, protože ty pozice, které teď mají, tak jsou skutečně vrcholem jejich kariéry. Stejně tak jsou zticha ostatní vládní strany, které spolu drží kvůli svým pozicím, ale vždycky mají těch hodnoty a právního státu plná ústa. No, a aktivisté z Milionu chvilek nenávisti, kteří by jinak brali útokem Václavák, jsou zalezlí, a nevládky sem tam vydají nějaké vlažné prohlášení, aby se neřeklo. Novináři sem tam něco napíšou, ale většina médií se Dozimetr, stejně jako Fialovou kampeličku snaží vysedět.

Zdá se, že nikomu nevadí, že v čele resortu vnitra sedí člověk, který by za normálních okolností nemohl dělat ani vrátného na ministerstvu. Člověk, který je spojen s černým financováním STAN penězi z korupce. Nejde ale jen o klientelismus a korupci. Pan Rakušan je taky odpovědný za politické čistky na policii a úřadech, za jmenování mafiánova kamaráda šéfem rozvědky, z rozkladu České pošty, zavádění cenzury a snahy kriminalizovat lidi za jejich názory.

Třešničkou jsou pak Rakušanovy naaranžované debaty s komparsisty, kteří najednou procitají a začnou podporovat Fialovu vládu a vůbec překreslení loga STANu narůžovo. A tak zcela nedůvěryhodný člověk řídí vnitro, pod které spadá policie, která by měla celou korupční chobotnici řádně prošetřit, aniž by se musela obávat politických zásahů od ministra a jeho kumpánů. Proto je celá Rakušanova přítomna na Ministerstvu vnitra a vlastně jakéhokoliv člena této mafiánské expozitury ve vládě nebezpečná.

Takže dámy a pánové, samozřejmě jsou tady další kauzy za pana premiéra Fialy, takže tyhle dvě nejsou jediné. Zajímavé je například pravidelné placení milionů korun spolku europoslankyně ODS Vrecionové ze strany Ministerstva zemědělství. Podle jejích slov totiž není to ministerstvo schopné uspořádat konferenci na téma venkova. Tak za letošní seminář, který se má konat v říjnu v Mělníku, ministerstvo zaplatí 1,9 milionu korun.

V roce 2022 se konference konala v Moravskoslezském kraji a resort se spolkem uzavřel smlouvu na 1,2 milionu korun. V roce 2021 konference byla za 1,9 milionu. V roce 2018, 2019 - 900 000 každý rok. Nabízí se otázka, proč si podobnou akci neuspořádá ministerstvo samo, pokud jí potřebuje a musí si k tomu najímat jako organizátora jiný subjekt. Různé podobné akce totiž rezorty běžně pořádají a samy si na ně objednávají prostory, techniku i catering. Podle mého názoru jde jen o tunelování peněz daňových poplatníků europoslankyní Vrecionovou, které nestačí několika set tisícový plat europoslankyně, ale ještě dojí stát prostřednictvím svého spolku. O stovkách milionů v rámci informačních kampaní pro pětikoaliční média jsem už několikrát v minulosti mluvil. Fialova vláda takto korumpuje média, novináře, podobně jako korumpuje Českou televizi a Český rozhlas zvyšování koncesionářských poplatků. Vládní informační kampaně mají třeba občanům představit výhody eReceptu, který prosadila naše vláda a o kterém ví dnes prakticky každý.

To je zcela skandální mrhání našimi penězi. Příkladem za všechny je kampaň Deštník proti drahotě, která měla - druhá kampaň, která měla lidem pomoci zorientovat se, abych doplnil, neexistující státní podpoře proti zdražování. Zakázku na 23,8 milionů korun hrazenou z peněz daňových poplatníků získala v roce 2022 firma KNOWORIGIN, jejichž vlastníci jsou obžalováni z daňových podvodů, za což stanuli před soudem. Se společností drží poloviční podíl Jan Vidím, syn bývalého poslance ODS. Podle vyšetřovatelů měla být firma KNOWLIMITS Group, přes kterou obžalovaní vlastní právě KNOWORIGIN, zapojena do řetězce subjektů vzájemně si fakturující fiktivní služby. Předpokládaná škoda měla dosáhnout 20 milionů korun. Pokud jde o klientelismus, tak samozřejmě můžeme mluvit o různých postech ve Správní radě VZP a další věci. A nesmíme samozřejmě zapomenout i na pana eurohujera a ministra ze STAN, který samozřejmě to využívá tak, že si tam zaměstnává rodinu, že celý ten jeho odbor stojí miliony korun úplně zbytečně.

Můžeme si samozřejmě připomenout i historické kauzy. Ale vrátili jsme se tam, kde jsme nechtěli být. Korupce klientelismu, to je DNA současných vládních stran. Devadesátky se vracejí. Tradiční strany jako ODS, KDU, TOP 09, ČSSD byly a jsou korupcí a klientelismem prolezlé. Od revoluce je těch skandálů a kauz tolik, že je člověk ani nemůže pořádně spočítat. Na Báče(?) ze Sinhou jsem už vzpomínal. K tomu můžeme dále přičíst různé černé konto a Bamberk(?) a ROP a Kušněr a OKD, IPB, Union banka, to bychom tady byli celý týden, co všechno se stalo. České pivo, CME, privatizace Telecom, Harvardské fondy, lehké topné oleje, toskánská aféra, Viamont, Radar, milion věcí, Opencard.

Piráti se ale tváří jako protikorupční, ano. Tak bych jim připomněl, že například přítelkyně pana Michálka, Michala Krausová se scházela s odsouzeným manažerem JCDecaux a předávala mu nabídky na reklamu Pirátské straně a i ty zakázky na pražském magistrátu. V Praze Piráti přiklepli zakázku ve výši 14,6 miliardy korun společnosti Škoda Transportation a servis Metra, jmenovali ředitele Pražské plynárenské bez výběrového řízení a tak dále. Piráti jsou také samozřejmě experti na dojení státu, protože z pirátských trafikant jsou všude po úřadech a ministerstvech rekordní. A STAN, tam, kam se člověk podívá, tak je to samozřejmě samý klientelismus a samá korupce.

To je jen výčet toho, co se tady děje za této vlády. A protože samozřejmě média jsou velcí fanoušci této vlády, tak my samozřejmě máme málo možností, abychom na to veřejnost upozornili. A právě tito lidé, kteří by neměli vůbec ve vládě sedět, jako pan Rakušan, tak teď na sobotním sjezdu Starostů prohlásil, že v opozici jsou nebezpeční populisté a extremisté. No, tak možná by bylo dobré, kdyby si pan ministr přečetl, co je ten populismus. Ano, populisté. My jsme tady pro lidi. A je nepřijatelné, aby strany, které jsou ve vládě, zneužívaly peníze daňových poplatníků, aby korumpovaly, aby okrádaly daňové poplatníky a proto jsme svolali tuhle schůzi a proto se tady k tomu vyjadřujeme, protože samozřejmě většinu médií to vůbec neřeší.

Děkuju za pozornost.

