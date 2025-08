Rajchl (PRO): Východ už má západního vydírání dost

PhDr. Lubomír Zaorálek byl položen dotaz

Kritizujete prezidenta, že chodí s ochrankou. Vy jste ji jako ministr snad nepoužíval? A co vím, ochranku používal i jeho předchůdce. Já nevím, co je na tom špatného a proč většina politiků má potřebu pořád něco a někoho kritizovat, jak kdyby to byla hlavní náplň vaší práce. Ale nemělo by to být spí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.