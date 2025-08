Hrad a šibenice. Foldyna o tajných důvodech stíhání Okamury

V minulém týdnu se policie rozhodla poslat státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti Tomiu Okamurovi i vaší straně kvůli plakátu. Právě pár dní před podáváním kandidátek do voleb. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo. § 356 trestního zákona byl vytvořen právě pro takové příležitosti. Podněcování je totiž cokoli, co soudce za podněcování prohlásí, čímž je účinná obrana proti tomu paragrafu v podstatě nemožná. Je to ideální zbraň proti politické opozici a koalice ji také tak využila. Nejde samozřejmě primárně o Tomia Okamuru, ale o zákaz celé strany.



Myslíte, že se to do voleb ještě dá stihnout?

Jistě, kde je vůle, tam je cesta. ČR už dávno není právním státem, takže je zde možné úplně všechno. Ale i kdyby to nestihli, tak aspoň pro prezidenta Pavla vytvoří důvod, proč odmítnout jmenovat vládu, na níž by se jakýmkoli způsobem podílelo hnutí SPD.





Jak to myslíte? Když SPD získá v demokratických volbách dostatečný mandát od voličů, tak přece nemůže být předem vyloučeno z politického života, respektive z podílu na vládnutí.

Podstatou liberální demokracie ale není dodržování ústavy a demokratických principů. Podstatou liberální demokracie je hra s pocity. A jmenovat vládu, na níž se podílí hnutí obžalované za podněcování nenávisti? Slyšíte, jak to slovo zní? Nenávist! To je paráda, co? Hrajte si s tím slovem chvíli, zkuste si chvíli říkat nenávist, nenávist, nenávistný... „Považte, lidičky, copak bych mohl jmenovat někoho, kdo je spojený s tak tuze škaredým slovem? Každý přece musí pochopit, že nenávist zde nemůže vládnout, ať už je v ústavě napsáno cokoli!“

Přesně to bude říkat náš hradní manekýn a sluníčkoví lidé mu budou, s ustaraně ušlechtilým výrazem ve tváři, tleskat a křičet: „Pryč s nenávistí, zavřete je, vyžeňte je, klidně je i zabijte, ale nenávist vládnout nesmí.“ My už pro ně nejsme lidé s jinými názory, my jsme nenávist, špína, dezoláti, svině, kolaboranti… Na té dehumanizaci lepšolidská média, lepšolidské neziskovky a lepšolidští politici pracují intenzivně už dlouho a povedlo se. Vůči dezolátům si lepšolidé můžou dovolit v podstatě cokoli. Zrušit dezolátskou, nenávistnou, kolaborantskou stranu je v podstatě to nejmenší. Tady probíhá příprava na šibenice.

Jiří Pospíšil, který vše svým trestním oznámením odstartoval, nyní vašemu předsedovi vzkazuje, že „právo platí i pro proruského trolla“. Nemáte pocit, že jak se blíží volby, tak vládní koalice dokáže to slovo „Rusko“ schovat už úplně do všeho?

Mám. Jak už jsem řekl, právo, a zejména právo trestní, platí jenom pro proruského trolla či jiného dezoláta. Lepševici si naopak mohou dělat v podstatě, co chtějí. Na druhou stranu je ale povzbudivé, že si ti lidé takhle úplně odvyknou přemýšlet, a to už před tím to u mnohých z nich nebyla žádná sláva. I nemyslící tupec ovšem umí být nebezpečný, protože uvázat někomu smyčku kolem krku naučíte i opici.





Není to vše přece jenom trochu přitažené za vlasy?

Doufám, že je, ale hodně se bojím toho, že není. Například já výhružkám zabitím či nějakým fyzickým násilím čelím v podstatě denně, což ještě vcelku nedávno nebývalo.



A kontaktoval jste kvůli tomu policii?

To by byla ztráta času.

Psali jsme: Vyhazov Klempíře za politiku? Muzikant z SPD se drží za hlavu

„Trefený“ Okamura: Říkají si lepší lidé, do opozice by ale stříleli

Totalita přichází pomalu. A skrývá se za zelenou barvou, varuje Šichtářová



Poslanec Pavel Růžička upozornil na dění v armádě, kde měl v rámci akce s názvem Karel probíhat sběr a evidence příspěvků a lidí kritických k vedení armády, nebo „proruských“, ve vztahu k volbám 2025. Opozice vyjadřuje obavu, že se jednalo v podstatě o vytváření složek na opozici a lidi, nesouhlasící s vládou. Co si o tom myslíte?

Z reakcí prezidenta, premiéra i ministryně obrany se dá soudit, že pokud to fízlování sami neiniciovali, tak o něm alespoň věděli a nedělali nic, aby ho zastavili. To ovšem jen potvrzuje to, co už jsem říkal.



Co přesně myslíte?

To, že vládnoucí kasta nedotknutelných už demokracii ani nemarkýruje, a že je pro udržení své moci schopna úplně čehokoli.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Budete proti kauze sledování politiků Armádou ČR ve sněmovně ještě do voleb něco podnikat?

To já nevím, protože to není na mém rozhodnutí. Nicméně je ale jasné, že sněmovna dva měsíce před volbami nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by podobným praktikám mohla zabránit.



Opravdu nemá?

Dobře, položím pár otázek a sám si na ně odpovím. Takže, dokáže opozice odvolat zdivočelé lampasáky? Nedokáže! Dokáže odvolat ministryni Černochovou? Nedokáže! Dokáže odvolat vládu? Nedokáže, ale i kdyby dokázala, tak vláda bude vládnout dál bez důvěry, anebo v demisi – podle toho, jak se dohodne s prezidentem… Zkrátka v okamžiku, kdy se vládnoucí koalice, která má většinu v obou komorách parlamentu a má Ústavní soud i prezidenta, rozhodne, vytřít si s demokratickými principy zadek, je opozice zcela bezmocná.

Psali jsme: Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?

Automatická zbraň na českou opozici. Armáda používá, co Slováci zakázali

Bomba. Prý existuje tajný armádní dokument k volbám. Poslanec chce odtajnění. Už sám začal



Jak se taková situace dá řešit?

Demokratickou cestou v podstatě nijak. Proto také velmi často takové situace končí zavedením teroru ze strany vládnoucího režimu anebo občanskou válkou.



Myslíte, že nám něco takového opravdu hrozí?

Ano, hrozí.





Když kauza propukla, novináři hlavního proudu (včetně ČT v pondělních Událostech) zmiňovali hlavně to, že šlo o uniklé interní materiály z armády, a že se slov poslance Růžičky chytla „ruská propaganda“. Je vůbec možné tuto armádní kauzu řešit, když o ní média zjevně nemají zájem a vidí v ní jen svou oblíbenou ruskou propagandu?

Ne, není to možné.

V poslední době však mají média poněkud problém, jak se postavit k dění na Ukrajině. V minulém týdnu na ČT padl dotaz, zda bychom měli podporovat Volodymyra Zelenského za každou cenu (poté, co proti němu vyšli do ulic statisíce Ukrajinců) a respondentka, paní Procházková, se z ní zdála překvapena. Znamená to tedy, že se něco mění, když už se otáčí vítr i na Kavčích horách?

V této souvislosti je především důležité odpovědět si na několik zásadních otázek. Zaprvé: Kdo demonstrace zorganizoval? Zadruhé: Jak je možné, že ukrajinský režim, tedy režim, který dokázal zcela eliminovat opozici a který je schopen nahánět lidi na ulicích jako zvěř, demonstrace nepotlačil? A zatřetí: Jak je možné, že Rusko na demonstrace nezaútočilo? A tady jen připomínám, že demonstranti po Zelenském požadovali, aby svým chováním neohrožoval šance Ukrajiny na vstup do EU, což znamená, že ty demonstranty rozhodně nelze považovat za proruské… No a když si každý na tyto otázky odpoví, tak bude vědět, jaká je zhruba na Ukrajině, a vlastně i v Rusku, situace. To, komu se aktuálně chce zalíbit vedení Kavčích hor, je vcelku nepodstatné, i když mě samozřejmě každý náznak nestranného informování těší.





Říkáte, že když si každý na tyto otázky odpoví, tak bude vědět, jaká je zhruba na Ukrajině a v Rusku situace. Mě by ale zajímalo, jak si na ty otázky odpovídáte vy a jaké z odpovědí vyvozujete závěry.

Dobře, shrňme si tedy výchozí fakta:



1. Rozsáhlé demonstrace konané souběžně v několika městech nemohou vzniknout bez dobře fungující organizace a docela masivního finančního zázemí ani v demokratické zemi, která neválčí, natož v zemi, která válčí, a kde byla domácí opozice de facto vaporizována.

2. Šlo o demonstrace proti Zelenskému.

3. Zelenského režim se ani nepokusil demonstracím zabránit.

4. Zelenského režim nepronásleduje organizátory ani účastníky.

5. Rusko na demonstrace nezaútočilo, i když to rozhodně nebyly demonstrace proruské.



A co z toho vyplývá? To, že na Ukrajině ve skutečnosti nevládne Zelenskyj, ale Někdo, na koho si Zelenského aparát netroufne, a že právě ten Někdo zorganizoval a zafinancoval demonstrace. Pan Někdo také věděl, že Rusko na demonstrace nezaútočí a dokázal o tom informovat demonstranty, kteří následně bez obav vyšli do ulic, z čehož plyne, že pan Někdo nějakým způsobem komunikuje s ruským vedením. Je rovněž patrné, že se Zelenského režim pomalu hroutí, což Zelenského, kterého při moci a asi i při životě drží jen válka, děsí, a proto se pokusil emancipovat, ale pan Někdo mu prostřednictvím demonstrací dal jasně najevo, že žádná emancipace není na pořadu dne. Dále je zjevné, že Rusko na civilní cíle neútočí, respektive, že pokud k takovému útoku dojde, tak nejde o úmysl, ale o omyl, anebo o používání lidských štítů ze strany ukrajinského režimu, což je, mimochodem, válečný zločin. Pro obyvatele ČR z toho všeho plyne, že byli a stále jsou vládou Petra Fialy a vládními médii obelháváni kromě jiného i v tom, že Rusko záměrně útočí na civilní cíle a že se s Ruskem nikdo na světě nebaví. Dále je zřejmé, že Petr Fiala po dobu svého světového státničení na Ukrajině mluvil pouze s nastrčeným panďulákem, z čehož plyne, že i on sám je pouze nastrčeným panďulákem, a že tedy občané ČR, z rozhodnutí toho nastrčeného panďuláka, posílali svoje peníze, svoje zbraně, svoje léky a další materiál buď dalšímu nastrčenému panďulákovi, anebo někomu, kdo toho panďuláka řídí. Uznávám, že to pro nás nejsou moc lichotivé závěry a optimistické vyhlídky do budoucna, ale tak to prostě je.





Kdo je podle vás pan Někdo?

Prezident USA.



Vy tvrdíte, že prezident USA organizoval demonstrace na Ukrajině, a ještě přitom kooperoval s Putinem?

Tvrdím, že tomu všechno nasvědčuje. Samozřejmě to ale nedělal osobně.

Dobře. Kdyby USA chtěly na Rusko zaútočit prostřednictvím jaderných ponorek, nebudou to hlásit předem, takže jde ze strany prezidenta USA pouze o představení především pro domácí publikum. Samozřejmě variantu, že se prezident USA chystá zlikvidovat život na planetě, nemůžeme zcela vyloučit, ale já osobně ji nepokládám za příliš pravděpodobnou. Každopádně Evropa je v této hře jen divákem a husou na škubání.



Říkáte, že Rusko neútočí na civilní cíle. Existují ale poměrně věrohodné zprávy o tom, že Rusko zaútočilo na hotel nebo na školku.

Existuje ale také fakt, že hotel, školka anebo třeba restaurace, kde se nacházejí vojáci, ztrácí charakter civilního cíle.

Fotogalerie: - Okamura v Mělníce



Teď se aktuálně řeší kauza čtyř členů KSČM, které Lotyšsko při návratu z Ruska odmítlo vpustit do země. Na českém internetu zaznívaly názory, že by si je tam měli nechat, a dokonce konspirační úvahy, že se do ČR vrací zajišťovat ruský vliv při říjnových volbách. Kam jsme se to dostali, když už zaznívají názory, že čeští občané nemají mít nárok na ochranu od svého státu?

Na to, kam jsme se dostali, znám velmi přiléhavou odpověď, ale ta je bohužel nepublikovatelná. Na případu, kdy platný cestovní pas jedné členské země EU má v jiné členské zemi EU zhruba stejnou váhu jako kus hajzlpapíru, je ale hezky vidět, že EU není chcípající kobyla, ale kobyla, která se už pomalu rozkládá. Ale neradujme se – rozkládající se kobyla sice už nikoho nedokáže nakopnout, ale šířit nechutný puch a nebezpečné nemoci dokáže spolehlivě.



Nedávno se, pokud jde o Rusko, řešila také kauza publicistky Lucie Sulovské, které na sociálních sítích naložili za to, že jela (za soukromým účelem) do Ruska a že o něm vysílá podcast Kaviárové tousty, kde představuje názory představitelů země. Nemáte také občas pocit, že v debatě o ukrajinské válce není zájem o fakta a znalosti, ale o co nejhorlivěji projevený postoj?

Ano, tak, jako všechny totality, ani liberální demokracie si necení faktů a logického uvažování, ale pouze okázale projevených politických postojů a vybičovaných emocí. A jak už jsem dnes několikrát řekl, takové režimy velmi často končí krveprolitím.