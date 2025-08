Šlechtic žene mladé proti starým: Senioři vám volí peklo. Jednejte

05.08.2025 20:00 | Monitoring

Jiří Jan Lobkowicz tvrdě kritizuje seniory za to, že podle něj svými hlasy rozhodují o budoucnosti, ve které sami nebudou žít. Volby podle něj nejsou aktem vděčnosti starším, ale investicí do budoucnosti – a právě mladá generace by měla být hlasitější. Ostře se pouští do lídrů ANO, SPD a Stačilo!, které označuje za „politické zombie, jež živí strach starých“.