Babišová (ANO): Zneužívání dávek je jen politická pohádka

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, pane ministře, chtěla bych ze začátku poděkovat za to, že jste opravdu do toho řízli a že jste začali něco s tím dělat. V naší společnosti rezonuje dlouhodobý názor o tom, že dochází u nás k velkému zneužívání sociálních dávek. Ač na to průzkumy neukazují, tak prostě v povědomí lidí se tato větička o tom, že dochází ke zneužívání, samozřejmě stále drží - a tak jednoduše ji vymazat z povědomí našich občanů nepůjde.

Kdo má majetek nebo vyšší příjmy, nebude čerpat dávky. Zabráníme tomu. S heslem - konec zneužívání dávek jste nám představil začátkem února letošního roku vlastně návrh reformy sociálních dávek pro nejchudší Čechy. Možná jsem to řekla špatně, takhle to možná vyznělo, za to se omlouvám, přesto si myslím, že je to paradox, protože podle expertů na sociální problematiku by se to dalo považovat spíš jako plytké politické heslo, protože v Česku se dávky téměř nezneužívají.

Že někdo dobrovolně stojí frontu na úřadech, aby dostal dávky, na které nemá nárok, prohlašuji jako politickou pohádku. Případů takzvaných zneužití je méně než 1 % a navíc se spíše jedná o chyby způsobené neznalostí detailů, nikoliv o cílené podvody. - To v této chvíli cituji paní Alenu Ciglerovou z Institutu pro sociální inkluzi s tím, že to dokládají šetření Úřadu práce České republiky u statisíců příkladů.

Samozřejmě si všichni přiznáváme, že reforma, která do přebujelého byrokratického systému dávek skutečně řízne, je však potřebná. Dosud se většinou upravovaly jen drobnosti a technické parametry, nikoliv způsob vyplácení. Hlavní změna spočívá teda ve sloučení čtyřech dávek - přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení do jedné jediné takzvané superdávky. Tu bude možné vyřídit on-line a odpadne čekání ve frontách na úřadech. A právě tento aspekt změny lidi z terénu oceňují nejvíce. Měl by vést k zjednodušení práce jak pro žadatele, tak pro administrativní pracovníky a motivační se pro ně zdá být také plán na větší zvýhodnění příjmů z práce.

Reforma má řadu pozitivních důležitých změn, které zlepšují současný systém. Zjednodušuje administrativu, jak už jsem řekla, čerpání dávek, zvýší užitek z vydělané koruny, omezí nárok majetným a vysokopříjmovým domácnostem a odstraňuje body zlomu. Reforma má však také nedostatky, na jejichž řešení závisí výsledná kvalita reformy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si samozřejmě nechalo udělat dopadovou studii. Z této dopadové studie vyšlo asi deset největších změn, které je třeba v návrhu udělat pro to, aby výsledný efekt a kvalita té reformy byly co nejlepší. Já tady vypíchnu pouze těch deset, ale těch problémů je víc - o nich už tady hovořila moje předchůdkyně paní místopředsedkyně Richterová a hovořila tady o nich samozřejmě už i zpravodajka tohoto tisku paní kolegyně poslankyně Šafránková.

Těch deset bodů, které jsou důležité, jsou vlastně napříč problematikou celé této reformy. Tak jak říkala paní kolegyně Richterová, prostřednictvím pana místopředsedy, jde opravdu o revizi dávek, jde o cenové mapy nájemného bydlení a další. Všechny tyto skutečnosti mají samozřejmě dopady na žadatele o tyto dávky.

Za prvé bych chtěla vypíchnout bod právě ohledně zvyšování nájmu a podpory bydlení, kdy by normativy měly odpovídat reálným cenám nájmů, protože nyní návrhy podle velikosti obce téměř nesouvisí s tržními cenami nájmu a vede to na jedné straně k nedostatečné podpoře a na druhé k umělému navyšování nájmu. Je třeba tento zákon upravit a změnit, aby umožňoval nastavení normativů právě podle cenových map, které byly v jednotlivých krajích vytvořeny.

Druhý bod je práce v oddlužení, že se musí vyplácet. To znamená, že pokud po revizi domácnostem v insolvenci při zvýšení mzdy klesnou celkové příjmy a jejich dávka se musí vypočítávat z příjmů po insolvenční srážce, a ne z příjmů před srážkami jako dnes - ale o tom už také mé předchůdkyně hovořily.

Za třetí je to definice zranitelné domácnosti, která potřebuje rozšířit. Novela původně dává vyšší podporu zranitelným domácnostem, opomíjí právě však rodiče samoživitelé se staršími dětmi, osoby na dlouhodobé nemocenské a osoby invalidní v prvním stupni - také už tady o tom bylo hovořeno.

Za čtvrté. Dlouhé sankce pro rodiče nepřináší žádný užitek. Žadatel může přijít o dávku při vyřazení z evidence úřadu práce až na šest měsíců, což je demotivující od rekvalifikace a povede k práci načerno. Sankce by se měly zkrátit maximálně na dva měsíce.

Za páté. Pracovní bonus by se měl snižovat jen o část příjmů z dávek. Domácnostem s příjmem z jiných dávek, ať je to rodičovského příspěvku, či důchodu, se výrazně redukuje pracovní bonus, což demotivuje od navýšení příjmu. Také tady již bylo vysvětleno.

Jednotlivci nemají být znevýhodnění v životním minimu. Životní minimum jednotlivce je příliš nízké ve srovnání s životním minimem vícečlenných domácností, což je ve výpočtu dávky znevýhodňuje. Životní minimum jednotlivce by bylo třeba zvýšit - samozřejmě dle domluvy expertní skupiny.

Za sedmé. Pracovní bonus pro dohody má být nižší. Pracovní bonus nerozlišuje mezi pevným pracovním poměrem a dohodami. Dohody jsou už nyní velmi zvýhodněny v daních. Vysoký bonus vytváří negativní zdanění a bude motivovat k práci na dohodu a čerpání dávek.

Za osmé. Podpora má být rovna pro všechny děti. Částka na dítě má být stanovena na tisíc korun i pro nízkopříjmové domácnosti, což bude více motivovat k účasti na středním vzdělání. Požadavek na pracovní aktivitu rodičů pro nárok na částku na dítě by měl být vypuštěn.

Za deváté. Strop na energie nebude stačit. Reálné náklady na energie mají větší rozptyl než navržený 1,2násobek energetického paušálu a měl by být navržen 1,5násobek.

Za desáté. Revize dávek neladí s reformou podpory v nezaměstnanosti. Reformy mohou mít na příjmy domácností opačný efekt. Soulad revize dávek s reformou podpory v nezaměstnanosti je třeba dále zkoumat a část podpory v nezaměstnanosti by se mohla zohledňovat v bonusu spojené dávky.

Tohleto jsou jenom malé části, které vyplynuly z analýzy, která byla provedena. Týká se to opravdu různých částí této navrhované novely. Já věřím, protože jsme v prvním čtení, budeme se o těchto jednotlivých bodech samozřejmě bavit a budeme nápomocni k tomu, abychom posunuli tuto novelu dál a posunuli se právě tady k této úpravě, která je pro náš systém potřebná.

Chtěla jsem ještě zmínit prolomení bankovního tajemství u té superdávky. Vyvolává to řadu etických, právních, ale samozřejmě praktických otázek. V rámci návrhu MPSV na superdávku je tato problematika zejména přístupu k informacím o příjmech a majetkových poměrech žadatele, aby bylo možné spravedlivě posoudit jejich nárok. A teda prolomení bankovního tajemství by mělo mít za cíl zjednodušit a zefektivnit proces posuzování žádostí o superdávku. Umožnilo by to tedy úřadům ověřit skutečné příjmy a majetkovou situaci žadatelů bez zbytečné byrokracie. Je však nutná ochrana osobních údajů. Je tedy nutné zajistit, že jakékoliv sdílení nebo využití informací o bankovním účtu bude v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR. Ochrana soukromí by v tomto případě měla být především prioritou.

Dále bychom se měli u tohoto prolomení zaměřit na prevenci zneužívání. Prolomení tajemství by mělo zabránit zneužívání systému, tedy získání dávek, od osob, které na ně nemají nárok. Efektivní mechanismy by měly být nastaveny tak, aby se zamezilo podvodům. Je nutné vytvořit jasný právní rámec pro to, jakým způsobem a v jakých situacích může být bankovní tajemství prolomeno. To by mělo zahrnovat podmínky, za jakých bude možné sdílet informace a především jakou formou.

V návrhu by také měly být zohledněny aspekty, které zaručí, že prolomení bankovního tajemství nebude znamenat diskriminaci určitého typu žadatelů. Důležité je zajistit rovnost při posuzování nároku. Je také důležité, aby byli žadatelé o superdávku informování o tom, jakým způsobem může být jejich bankovní tajemství prolomeno a jaké to může mít důsledky. Diskuze o prolomení bankovního tajemství je poměrně složitá. Myslím si, že všechny poslanecké kluby jednotlivých politických stran o tom debatovaly, mají na to svůj názor, mají k tomu samozřejmě připomínky. Z druhé strany si uvědomujeme, že pokud chceme zkvalitnit tuto službu, tak potřebujeme mít co nejpřesnější informace a údaje a zároveň co nejmenší byrokratický systém. Určitě už na ministerstvu na tom pracujete, takže zapojili jste odborníky, právníky, zástupce veřejnosti, aby se našlo řešení, a očekávám, že o tomto řešení nás pan ministr bude dopodrobna informovat. Děkuji.

Mgr. Andrea Babišová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky