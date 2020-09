Balín: Schůzka nejvyšších ústavních činitelů ČR neúplná a „plonková“

reklama

Z několika důvodů. Myslím, že budou stačit uvézt dva. Tím nejhlavnějším je to, že nejde o žádný právní akt daný Ústavou ČR či jinými zákonnými pořádky. Jde o jakýsi plezír chřadnoucího starce v pozici prezidenta ČR, který musel vědět, stejně jako jiní, dokonce i jeho nejbližší okolí a současní spolupracovníci, že jeho zdravotní stav neodpovídá významu funkce (navíc se trvale zhoršuje) a nebude ji zvládat. To se potvrzuje. Prezident by rád absolvoval své nic neřešící výjezdy po krajích, ale zdraví mu to nedovoluje. Je stále méně mobilní a zřejmě i nesamostatný, což se ukázalo při posledním „incidentu“ jeho pádu a následné operace a dosud zřejmě neplně proběhlé rekonvalescence. Prostě nemůže se účastnit řady standardních jednání a schůzek a tak se zařídil dle přísloví – „nemůže-li hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře“. Jen tomu dal tak nějak obrácený gard anebo jen pomnožil na Mohamedy do jejichž rolí pasoval ostatní ústavní činitele.

Tím druhým je nepozvání předsedy senátu. Ve svých stařeckých vrtoších a své zahleděnosti ke Kremlu a „Velké Číně“ vyloučil neposlušného druhého ústavního činitele, který notabene při jeho prezidentské nefunkčnosti přebírá na základě Ústavy ČR řadu pravomocí a kompetencí daných právě funkci prezidenta. Nepozval předsedu Senátu PČR pana Miloše Vystrčila, který dle názorů řady politiků dokonce i v rámci EU aj. zemí světa, udělal pro ČR a její zahraniční politiku návštěvou Thajvanu mnohem více než většinou komediálně tlachající prezident Miloš Zeman.

Aby Commedia dell'arte byla dohrána až do konce se jistě rád a s gustem propůjčil jiný ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny PČR pan Radek Vondráček, který na TK po schůzce v Lánech vzal na sebe roli „králova šaška“ a vyjádřil se mimo jiné k dotazu jedné z novinářek, proč nebyl pozván předseda senátu a co tomu říká. Skoro s úsměvem na rtech použil způsobů „svého krále“, prezidenta Zemana a lhal jako když tiskne. Stejně jako lhal Zeman na TV Prima. Tvrdil, že vina je na předsedovi senátu, na jeho neúctě k hlavě státu. Že se nedá přeci vzkazovat přes média, že se na schůzkách nehlasovalo atd. Ale to, co vyčítal předsedovi senátu, naopak tvrdil ulhaný Zeman na TV Prima. Učinil tak ve veřejném prostoru. Předseda senátu se tedy bránil a odhalil v plné nahotě lži prezidenta Zeman rovněž v médiích. Jak to tedy je? Zeman může atakovat jiné svými výmysly, lhaním veřejně a druzí jím atakovaní by měli být slušní a vše si vyříkávat kdesi v zákulisí zámku v Lánech nebo na Hradu? A následně se třeba opět v médiích dozvědět z hu… úst Zemanových, jak přilezli jako malí hoši a omluvili se a nyní již budou hodní a poslušní? Vondráčku, voni jsou hlava, fakt hlava. Ovšem jestli ne od blbce…. (řekl bych dokonce většího než býval blahé paměti jeden z vašich předchůdců z řad ČSSD pan Vlček)…., sorry jako, jinak bývám slušný, leč na hloupost se musí dávat lněná záplata a jak tvrdil pan Werich, „s hloupostí se nemá přestat bojovat, i když se může jevit boj s ní marným“…

P.S.: Nebude lepší si jít zase zahrát na kytaru do sněmovny, zazpívat, zatančit na jednacích stolech a poslat selfíčko do Lán?

RSDr. Vlastimil Balín BPP

jednatel politického hnutí OMMO

