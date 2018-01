Barta (OČR): Křetínský, Janeček a Krušné hory

Lesy v Krušných horách jsou likvidovány exhaláty z tepelných elektráren pod Krušnými horami (Ledvice, Tušimice I, Tušimice II, Prunéřov I, Prunéřov II) a pohled na tu spoušť je skutečně smutný.

Větrné podmínky Krušnohoří se snaží využít společnost Daniela Křetínského k výstavbě větrného parku, který by využil přírodní energii k výrobě elektřiny. Jeho úsilí oslaví brzy desáté výročí a výsledek je zatím nejistý. Obec je pro, většina obyvatel i zdravý rozum také, ale…

Výstavbu se snaží blokovat pár jedinců, kterým je jedno, že krušnohorské lesy ničí tepelné elektrárny, lidé dýchají exhaláty i prach, umírají na nemoci, které vyvolávají toxické látky obsažené ve vodě, vzduchu či plodinách vypěstovaných v této lokalitě, včetně hub a ovoce. Údajným důvodem jsou hnízdiště tetřívka v lokalitě Moldava/Pastviny – Cínovec.

Ve stejné lokalitě má zájem společnost Karla Janečka těžit lithium a to povrchovým způsobem z odkaliště na Cínovci. Jeho společnost dostala již v roce 2016 všechna povolení k těžbě od báňského úřadu. Co na to pár jedinců a tetřívek? A co pár ekologických aktivistů? Nic?

Lokalita začne opět poskytovat pracovní místa, začnou rachotit stroje, rozjedou se nákladní auta a kamiony. Pomůže to tetřívkovi, který je důvodem trvání sporu o větrníky, nebo mu to bude ubližovat ještě více?

Názory jedinců či malých skupinek lidí by neměly škodit většině obyvatel, bez ohledu na to, zda jde o ekologické aktivisty, úředníky nebo soudce soudů, kteří rozhodují. Místních obyvatelů se to týká, nechť tedy rozhodují oni!

Jedná se přeci o jejich životy a zdraví. Soudci, úředníci a zpravidla ani ekologičtí aktivisté tam nežijí! Možná přestane bavit i tetřívka žít v devastované krajině a přesídlí jinam, stejně jako mnoho českých občanů.

Rozhodnout lze v místním referendu. Věřím, že lidé dají přednost životu a zdraví a každá chvíle, která změny uspíší, je drahá. Internetové možnosti dovolují zapojení do referenda všech obyvatel rychle, levně a spolehlivě.

Občané braňte se rozhodování o vás bez vás. Více naleznete v hodnotové ekonomice na internetu.

Převzato z profilu.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kauza lithium po volbách utichla. Co k ní řekl ministr Hüner? Budete se divit Společnost European Metals Holdings Limited poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem Gabale, Drahoši, nedělejte z lidí hlupáky. Jiří Vítek, který roky sleduje „kauzu lithium“, odmítá teorie o hybridním útoku agentů Kremlu na volby Barta ( OČR): Copak se mohou takhle občané okrádat?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV