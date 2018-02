Barta ( OČR): Uber, Letgo, Airbnb či internetové obchody jako průkopníci tržní svobody?

Právo si svobodně vybrat co chci koupit nebo prodat, kdy a komu, jakou službu nabízím a pravidla takové služby, za kolik nakupuji či prodávám, to jsou základní pravidla svobodného a rovného tržního prostředí.

Diskriminace a omezování svobodného podnikání, zákazy a příkazy úředníků, kteří jsou placeni z peněz těch, kteří tvoří hodnoty se zdá být často neúnosné.

Není to dlouho, co mi jeden státní úředník řekl: „vrchnost poslouchat musíte“!

Vrací se naše země do středověku, kdy se dělil národ na vrchnost a poddané?

Svoboda, právo, rovnost a spravedlnost zůstaly kde? Jsou přebíjeny penězi těch, kteří si usurpují práva: „my všechno, ostatní jen co jim dovolíme“.

Peníze dokáží úplatné politiky přesvědčit a špatné zákony jsou na světě!

Z peněz daňových poplatníků (nikoliv poddaných) jsou placeny neziskové organizace, vrcholový sport s pohádkovými platy sportovců, trenérů a dalších činitelů, trestanci a jejich pobyt ve věznicích a mnoho dalších věcí, které občanům vadí a okrádají je.

Útěk normálních občanů ke klasickým hodnotám a svobodě při svém rozhodování můžeme vidět například v oblibě přímých a úředníky tolik neomezovaných služeb jako jsou například nákupy zboží a služeb na internetu. Jsou to například i výměnné pobyty nebo krátkodobé pronájmy zprostředkované napřímo společností Aitbnb.

Příkladem svobodného obchodu jsou i Letgo nebo internetové inzertní portály. Tam všude si účastníci obchodu svobodně sjednávají rozsah a hodnotu transakce i ostatní podmínky.

A komu to vadí? Především konkurentům, kteří poskytují podobné služby a těm, co „vybírají daně“! Je třeba změnit zastaralý daňový systém i nevyhovující normy, které svobodě škodí!

Například taxislužba funguje na mávnutí, na telefon i na mailové objednávky.

Proč tedy jedni smí a druzí ne? Lidé by si sami měli vybrat, která služba je pro ně výhodnější a lepší! Nemůže to diktovat uplácený úředník, nelze to diktovat zkorumpovanými politiky ve formě zákazů, povolovacích řízení a omezování.

Je načase změnit škodící úředníky, kteří brání svobodnému podnikání.

Vraťme občanům právo a svobodu, vraťme věcem a službám jejich skutečnou hodnotu!

Hodnotová ekonomika „Privatismus“ popisuje, uvádí příklady, ukazuje cestu pro změny (privatismus.eu). Hodnoty má každý jiné, ale všechny mají svou váhu a místo. Čti, konej a žij!

Spravedlnost, právo, rovnost a svoboda by měla být naší budoucností, aby bylo možné žít ne živořit!

