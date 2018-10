Bartoň (Piráti): Jde o pravdu, nebo lež. Jednička, nebo nula

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Pirátů. Ještě předtím bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na pana poslance Ondráčka. Nejsem si jist, zdali z jeho řeči (z pléna kdosi upozorňuje na prostřednictví) - to jsem říkal, děkuji - nejsem si jist, jestli z jeho řeči bylo jasné, zdali souhlasí s vydáním, nebo zdali nesouhlasí s vydáním, jestli by to mohl doplnit.

A ještě bych reagoval na paní poslankyni Černochovou. Praha 2 - mně osobně to nepřijde divné vzhledem k tomu, když jsem se jel podívat do spisu, tak Praha 2, ředitelství, naproti Smíchovskému nádraží, je to odsud deset minut tramvají, mně to přišlo jako dost blízká příslušnost. Nemohu soudit, neznám pozadí. (Ozývá se smích zleva.)

Rád bych uvedl, že v tomto sporu nejde, jak tady zaznělo přede mnou, o svobodu slova, nejde o kritiku jiného politika, jde o prostý fakt. Pan Ondráček uvedl fakt, že byl pan Horáček spolupracovníkem StB, ačkoliv pro to nemá jediný zdroj, nemohl nic citovat, kdokoli, kdo ten spis viděl, tak z něho jasně vyplývá, že nebyl. Takže jde o pravdu, nebo lež. Je to digitální, je to jednička, nula.

Pokud nevydáme pana Ondráčka, tak vlastně připouštíme to, že jakýkoliv poslanec může říkat svobodně lži o ostatních politicích. Pokud má pan Ondráček pro své tvrzení nějaké jiné důkazy, než jsou veřejně známé, tak jeho nevydáním se bohužel připravíme o to, že bychom zjistili nějakou další pravdu o panu Horáčkovi, že by nedošlo k soudu.

Z těchto a dalších důvodů poslanci Pirátů budou hlasovat pro vydání pana Ondráčka. Děkuji.

