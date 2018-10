Kalousek (TOP 09): My přece nepískáme spor Horáček-Ondráček

Děkuji. Kolegové, opravdu velmi věcně. My tady přece nepískáme spor Horáček-Ondráček. My nerozhodujeme ani o žádosti pana magistra Horáčka, jak řekl pan místopředseda Okamura, my rozhodujeme o žádosti Policie České republiky jako určenému zákonnému orgánu, která dospěla k tomu, že tady byl spáchán trestný čin. O tom rozhodujeme, o ničem jiném. A já bych se nerad nechal vlákat do toho, že my pískáme spor Horáček-Ondráček. Proto také pokládám za velmi nešťastné, že pan magistr Horáček si vybral cestu trestního práva. Podle mého názoru si měl vybrat cestu práva civilního, pak by to byl opravdu spor těchto dvou lidí a rozhodl by to nezávislý soud. Proč to máme proboha rozhodovat my?

Ale my rozhodujeme o žádosti policie, nikoliv o žádosti Mgr. Horáčka. A to ve mně vybudilo takovou řečnickou otázku na pana místopředsedu Okamuru, který řekl, že nemůže vyhovět žádosti člověku, který takhle ošklivě hovoří o SPD. Pane místopředsedo Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, znamená to, že kdyby o vás mluvil hezky, tak že Ondráčka bez problémů vydáte? No tak to opravdu jaksi svědčí o tomto aktu to samé. Děkuji.

