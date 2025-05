Bartoš (Piráti): Kde skončily miliardy určené na pomoc po povodních?

Ivan Bartoš proto dnes ve Sněmovně upozornil na vážná podezření, že ministr Stanjura použil část těchto prostředků ke krytí jiných děr v rozpočtu, a nikoliv k pomoci obcím postiženým živelnou katastrofou.

„Fakta mluví jasně – vláda na pomoc po povodních vyčlenila 40 miliard, 10 šlo z rozpočtu a dalších 30 miliard korun navíc si na odstranění škod z rozpočtu mimořádně půjčila a navýšila o ně schodek. To by bylo v pořádku, kdyby peníze opravdu šly na pomoc po povodních. Ale lidem zasaženým živlem šla jen desetina celkové slíbené částky. A dodnes nemáme kompletní přehled čerpání těchto prostředků. Kde je zbytek?“ ptá se poslanec a místopředseda kontrolního výboru Ivan Bartoš. Zároveň připomněl, že Piráti jako jediní z vládních stran rozpočet na rok 2024 nepodpořili, protože byl postavený na nestabilních základech.

Bartoš také upozornil na další rozpočtové triky ministra financí Zbyňka Stanjury: například vědomé podhodnocení výdajů na obnovitelné zdroje (vyčlenění 8 místo 28 miliard) nebo iluzorní plán získat 30 miliard z emisních povolenek, přestože tržní realita to neumožňuje. „Tohle nejsou omyly. To je způsob řízení státu. Vláda šetří na lidech a plánuje jen do voleb ‚a po nás potopa,“ dodává.

„Jako místopředseda kontrolního výboru budu chtít, abychom na výboru prověřili, kam doopravdy šly peníze určené na obnovu po povodních. Ministr financí by to měl být schopen doložit. Férové nakládání s veřejnými penězi je základ slušné politiky. A s Piráty dohlédnu na to, že se 30 miliard na pomoc lidem jen tak bez vysvětlení a bez povšimnutí neztratí v nějakých rozpočtových kličkách,“ uzavírá.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



