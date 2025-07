Rajchl (PRO): Duchody jsou u nás natolik žalostné, že se za ně nedá důstojně žít

Jeden z fialových fanatiků mi k videu o tom, jak 14-letý student dostal Petra Fialu otázkou na to, zda by dokázal vyžít s 25.000 korun, napsal, že jsem pokrytec, protože by ho zajímalo, jestli bych za tu částku dokázal vyžít já.

Ne, nedokázal.

Ovšem já taky neříkám lidem, že se za jejich peníze mají kupovat zbraně pro Ukrajinu, že mají platit o tisíce korun víc měsíčně za elektřinu, plyn a pohonné hmoty, že mají přispívat na péči o ukrajinské migranty, kteří často zneužívají náš sociální systém, že jim zvýším daně z nemovitostí, abychom měli na další tanky a rakety, že jim nebudu valorizovat důchod a že se přesto mají nejlépe, jak se kdy měli, protože jsem největší světový lídr.

Mediánové platy a důchody (tedy nikoliv průměry, na které většina lidí nedosáhne) jsou u nás skutečně natolik žalostné, že se za ně důstojně žít nedá. Rozhodnutí o snížení valorizace penzí, které tak nekopírovaly růst inflace způsobené nezvládnutou energetickou politikou naší vlády, pak bylo plivnutím do obličeje našich seniorů a invalidních důchodců a jejich životní úroveň tím ještě více poklesla. A pokud Fiala vyhraje volby, tak bude jen hůř - emisní povolenky budou rozšířeny, daně z nemovitostí zvýšeny a ceny energií budou stále nejvyšší v Evropě.

My proto nabízíme odlišnou cestu.

1) snížení výdajů na obranu na 100 miliard ročně s plnou a koncepční modernizací armády zaměřenou na posílení prvků obranných (drony, PVO), nikoliv útočných (F-35, Leopardy)

2) zastavení finanční a vojenské podpory Ukrajině

3) zrušení dávek pro ukrajinské migranty

4) zákaz financování politických neziskovek z veřejných peněz

5) vyvázání cenotvorby elektřiny z lipské burzy

6) odchod od Green Dealu a systému obchodování s emisními povolenkami

7) investice ušetřených peněz do zvýšení důchodů, dávek pro samoživitelky a samoživitele a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním

8) investice veřejných zdrojů výhradně pro české podnikatele

9) zřízení státem vlastněné komerční banky pro poskytování zvýhodněných půjček novomanželům, rodinám s vícero dětmi a samoživitelkám

10) zřízení státem vlastněného potraviného řetězce primárně nakupujícho potraviny od českých zemědělců a potravinových zpracovatelů

A mnoho dalších kroků.

Naše strategie se bude řídit naším hlavním heslem, jež zní:

"České bohatství do českých rukou".

Už nebudeme živit Ukrajince ani prostřednictvím emisních povolenek a Evropské obranné iniciativy přispívat na důchody Němců a Francouzů.

Teď je čas postarat se o naše lidi.

Snížit jim náklady na elektřinu, plyn, pohonné hmoty a potraviny, snížit daně z nemovitostí a investicí do českého průmyslu a zemědělství postupně zvýšit jejich mzdy a důchody.

Pokud to někdo považuje za proruské, krajně pravicové, či extrémistické, tak ať si klidně poslouží. Mně je to upřímně šumafuk.

Já jsem tady pro to, abych stál na straně našich občanů, nikoliv politických neziskovek, zahraničních korporací, Ukrajinců či mocipánů z EU.

To je moje mise. To je můj cíl.

A z něj neuhnu, ani kdyby se ČT, Seznam a celá twitterová kavárna postavili na hlavu.

Chci jen to, aby se našim lidem žilo v naší zemi líp.

Nic víc, nic míň.

P.S. Předem děkuji za sdílení, ať se co nejvíc lidí může na vlastní oči přesvědčit, co by ten Rajchl dělal tak strašného, kdyby u těch voleb uspěl.