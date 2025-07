„Riziko pro každého občana ČR.“ Šimíček z ODS o hrozbě i o zážitku s Fialou a Pazderkovou

Ondro, jsem rád, že jsme se domluvili na pravidelné spolupráci a na ParlamentníchListech.cz vás uvidíme jednou za 14 dní. Jak se členovi ODS žije teď, na konci první třetiny léta, řekněme?

Milý Jardo, rovněž mě pravidelná spolupráce těší. Mám vždycky ohromnou radost, když mohu Vašim čtenářům přiblížit realitu mimo svět konspiračních teorií a propagandy anticivilizačních a antisystémových demagogů. Já se mám skvěle – ostatně jako téměř vždy. Mám hodně hraní s orchestry a se svým bandem (prostě sezona), chodím po horách – i když ty mám radši v zimě (nežerou Vás hmyzáci) a bavím se politickým cirkusem. Je to letos opravdu výživné.

Čtenáři slyšeli od zástupců opozice, jak proběhla debata premiéra Fialy a herečky Pazderkové v Brně na Šelepce. Vy jste tam byl taky. Tak to vezměme tak jako ,,tarantinovsky“: Co jste tam viděl vy?

Petr Fiala je ve skvělé formě. Baví se se všemi – což je ostatně vidět i na sítích, neboť všechny jeho zastávky na roadshow jely živě. Jako na každé bylo i na Šelepce spousta podpůrců a spousta hejtrů. Dostavili se anticivilizační devianti z obou stran extrému – jak rudozelení podpůrci Hamásu, tak rudohnědí protičeští deprivanti, co se hlásí ke Kremlu. Jsou to dvě strany stejné mince. Progresivistická levice a proruské nekonzervy jsou v podstatě totéž s tím, že jedni mají možná lepší hygienické návyky. Prostě stojí proti svobodě, proti člověku, proti civilizaci na straně barbarství a smrti. Takže klidně a srozumitelně odpovídal na všechny – i nepříjemné dotazy. Každopádně jsem se pobavil i s pár odpůrci venku před Šelepkou. Pobavil mě chlápek, který nadával na novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix – že nemá ani maturitu… ona má samozřejmě doktorát a komplexní právnické vzdělání. Kdo říká něco jiného, je tupý lhář. Ale ten chlápek – stejně jako většina jejich hajterů – zná patrně magistra maximálně jako flašku, ve které může utopit svoji nenávist k úspěšným a vzdělaným lidem.

Já pravidelně prožívám průzkumy veřejného mínění a moje partnerka se mi směje, že když si namaluju na zeď sloupečky a grafy, bude to mít podobnou relevanci. Jak se na ta poslední data díváte vy?

Já mám průzkumy moc rád, ale příliš je neprožívám. Málokdo si totiž dá tu práci a pročítá metodiku, detaily a komplexní dokumenty ke zveřejněným průzkumům. Sám jsem někde nazval průzkumy jako horoskopy. Ne, že bych si nevážil jejich vypovídací hodnoty, ale řešit pořád dokola jednotky procent nemá smysl. Mnohem zajímavější jsou trendy. A docela mě pobavilo, když se naplnila moje slova, že největší nekauza posledních let – bitcoinový dar – kde nikdo o nic nepřišel, jen to blbě zprocesovali a estébáctvo z holdingu Agrofert, jejichž jediný důvod existence je politické krytí gangsterského majitele – tu řvalo o kauze století. Nikoho to reálně nezajímá. Ale zpět k průzkumům – pokud mě něco překvapilo, tak je to hnutí ANO, které jsem tipoval stabilně na 32+. A pak tedy v posledních týdnech vzestup Pirátů. Naopak si dlouhodobě myslím, že většina stran kolem 5 % se do sněmovny nedostane. Tak, jako minule. Zpravidla nerozhodnutí tendují k silnějšímu – tak minule přetáhlo Spolu voliče PirStanu a tak minule ANO přetáhlo voliče těm stranám kolem 5 % (Přísaha, SocDem) a také SPD. SPD mívalo stabilně 12 a ve volbách pak nedolezlo ani na 10. Každopádně to bude legrace. Těším se, jak bude Babiš části svých příčetnějších voličů vysvětlovat, že to musí dávat dohromady s čistými kolaboranty se zemí, která u nás vraždila české občany.

Témata kampaně jsou pro vládu a opozici jako z jiných světů: Vy jedete linku „přijde zlý Putin a se svými přisluhovači vám zničí život“, opozice zase „Fiala a greendealovská EU nám už ničí život“. Jaká reálná témata vidíte vy?

Hele většinou to vyhrává peněženka. Ekonomika. I když vzhledem k tomu, že kousek od nás země smrti, barbarství a nelidských banditů pod vedením stepního Hitlera a válečného zločince Putina – tedy Ruská teroristická federace – stále agresivně útočí a vyvražďuje svobodnou a nezávislou zemi Ukrajina – tak je otázka geopolitiky a bezpečnosti rovněž na místě. A obrany země. Lavírování KoKoKo (SPD, Trikolora PRO a Svobodní) – tedy Koalice Komerčních Kolaborantů – okolo obrany je směšná a jejich pseudoargumenty rozbije dítě, které mělo matematiku 3. třídy ZŠ. Tato parta ne příliš bystrých sabotérů české bezpečnosti v podstatě říká, že má být Česko bezbranné proti napadení. Říkají si vlastenci. Vlastenec by šel bránit svoji zemi. Oni obranu sabotují. Nejsou vlastenci, ale jsou vlastizrádci. Asi mají chybičky v písmenech, která používají.

Ale ano, rudozelené fantasmagorie a klimatický socialismus jsou opravdu rizikem. Vadí mi, že se standardní politické strany nepostaví proti menšinovému proudu užitečných idiotů Ruska a Číny – tedy progresivní zelené levice – a neřeší energetiku a ohleduplný přístup k planetě s respektem k fyzikálním a ekonomickým zákonům.

Ovšem pokud se někdo bojí Bruselu a zároveň zpochybňuje hrozbu z asijských stepí – tak je buď hlupák, nebo darebák. Třetí varianta neexistuje.

Víte, nesmíte se zlobit na lidi, že s některými členy vlády ztrácí trpělivost. Proč ministři Hladík a Dvořák tvrdí, že povolenky ETS2 budou mít marginální dopad, když třeba i novinář Michal Půr varuje, že to prostě marginální dopad nebude?

Nechci mluvit za ministry koaličních partnerů, ale obecně řeknu, že zelenorudý populismus a extrémismus je stejně nebezpečný, jako ten proruský nebo holdingový.

Statisíce vládních voličů už nechtějí volit vládní strany, protože je zklamaly ekonomickou politikou. Chtějí to „hodit“ Babišovi nebo zůstat doma. Co v ODS bublá jako reakce na to? Vytahování Putina, Milady Horákové a Čapího hnízda asi nebude stačit.

Tady Vás opravím. Téměř neexistují voliči vládních stran, kteří by to chtěli hodit Babišovi. Chtějí spíš zůstat doma. A mnohdy se není co divit. Naše vláda je bez jakýchkoli ohledů daleko nejlepší vládou v dějinách ohledně zahraniční politiky a obranyschopnosti země. To je prostý fakt. Na druhou stranu zejména pravicový volič si mnohdy musí trhat vlasy. Kapitálový trh, deregulace, modernizace – tam to hodně pokulhává. Mým tématem je zejména efektivní fungování veřejné správy – a tam se dílčí věci povedly – legislativně – ale nikdo nemá odvahu do toho pořádně říznout. Tam rezervy opravdu vidím. Čapí hnízdo lidi asi nezvedne. Na druhou stranu je potřeba poukazovat ne nesmírnou drzost estébáka Babiše, devadesátkového mafiána a gangstera, který atmosféru v zemi ničí jako rakovina zdravé tělo. Denně lže o druhých, ale jenom on chodí víc k soudu než do sněmovny a je oslovován „Obžalovaný povstaňte“. A vytahování Putina? No, každý, kdo zpochybňuje ukotvení v západních strukturách a zlehčuje ruské zlo, je úplně stejný jako Henleinovci před druhou světovou válkou a ti, kteří udávali za protektorátu sousedy Gestapu. Dnes je ekvivalentem nacistického Německa teroristické barbarské Rusko. Kdo jej omlouvá, kdo chce oslabovat naši obranyschopnost a relativizuje zcela černobílou válku těchto barbarů proti Ukrajině, ten je prostě a jednoduše riziko pro každého občana České republiky.

Ještě k tomu udavači StB. On dokázal (a klobouk dolů před jeho marketingem lží) přesvědčit lidi, kteří žijí v jedné z nejlepších a nejbohatších, nejbezpečnějších a nejsvobodnějších zemí na světě, že se tu žije blbě. On si totiž nepřeje úspěch Česka. Nemusíte mít rádi Fialu, abyste si přáli žít v úspěšné zemi. A my v ní žijeme. Babiš straší kriminalitou – ta je nižší, než za jeho vlády. Babiš straší propadem ekonomiky – a ta patří k nejzdravějším v EU a rozhodně je násobně zdravější a výkonnější, než jeho barbarské vzory z horních a dolních Uher. A takových věcí je milion. Lže úplně o všem. On nelže jen když spí – a to prosím pěkně pouze v případě, že nemluví ze spaní.

Jako zjara jsme všichni koukali na ,,bitcoinovou kauzu“. Vy znáte Pavla Blažka, sám jste právník. Že vás v tom ale vykoupal i STAN a některá média, u kterých byste to nečekali?

Hele – zaprvé rozhodně není náhoda, že ta „kauza“ vylezla navenek den před schvalováním nejvýznamnější novelizace trestního práva, kterou Pavel Blažek odmakal a která se nelíbí temné a na hraně ústavy se chovající hydře uvnitř represivních složek. Protidrogovka, která místo opravdových drogových mafiánů šikanuje dědečky, co si pěstovali trávu na bolístky – přichází o práci a to si přece nenechá líbit…..no tak se z jedné – reputačně hloupé, ale nikterak nelegální věci udělala mega kauza. Nepovedlo se jim to. Konec Pavla mě mrzí, protože to byl nejlepší ministr spravedlnosti za dlouhá desetiletí – ale nakonec své věci dotáhl a udělal toho pro Česko strašně moc dobrého. Bohužel mám za to, že „deep state“ v Česku bude potřeba zkrotit – ať už bude u moci kdokoliv. Mimochodem, hrozně mě baví, když teď o bitcoinové „kauze“ nejvíc mluví takoví lidé, kteří si myslí, že bitcoin je něco jako elektronický žeton z dostihy a sázky. To je hrozná zábava, když o tom mluví třeba doktorka Schillerová, reálně jeden z nejhloupějších lidí, kteří kdy v historii zastávali ministerský úřad – a že tam ta konkurence je velká. Ale hlava není žaludek, ta se nehlásí, že je prázdná.

Zkusme konstruktivní okénko vycházející z iniciativy ČESKO.plus, jejímž jste členem. Pozitivní kroky pro modernizaci Česka a pro „nový průmysl“. Povede se něco z toho protlačit do programu Spolu?

My se snažíme edukovat a šířit naše myšlenky. Snažíme se přesvědčovat kolegy, kteří věci mohou pomoci. Sami jsme si také udělali studii pro zlepšení podnikatelského – zejména startupového – prostředí v Česku, která velmi rezonovala. Ale je nám jasné, že především musíme mít větší vliv. Nedávno se do Radima Ivana obul v rozhovoru Marek Benda – a přineslo nám to za dlouhou dobu nejvíc nových členů naší iniciativy z řad kolegů z ODS.

My víme, že boj proti strejcokracii a snaha aby ODS zůstala stranou reformní, liberálně-konzervativní a pravicovou – má smysl. A nikdy nepřestaneme.

Co možná někoho naštvalo – i z řad voličů ODS – je nová forma koncesionářských poplatků za ČT a ČRo. „Daň z mobilu“ se tomu říká, k tomu ještě povinná registrace živnostníků. Muselo to být zrovna takhle?

V mém okolí je přesně tohle největší červená karta vládě. Ne snad, že by někdo nedokázal platit o pár korun více. Ale úroveň diskuze (kdo to nechce, ohrožuje demokracii apod.), způsob schvalování a naprostá absence seriózní debaty o redefinici veřejnoprávních médií – která akceptuje současnou podobu mediálního a informačního světa – to bylo za mě fakt špatně. Máme tedy příležitost pro zlepšení. I na kandidátkách Spolu je řada lidí, kteří nejsou strejcové a ve spoustě věcí se s naším (ČESKO.plus) viděním světa ztotožňují a jsou nadějí. Proto existují kroužky, proto budu apelovat na všechny, kteří nechtějí volit Spolu (či ODS), ať jdou a kroužkují ty, kteří s sebou nesou schopnosti modernizovat Česko.