Úder „bojovníkům s dezinformacemi“. Bazalová: To je přijde draho

Již od dob epidemie koronaviru trvají spory mezi novinářkou Angelikou Bazalovou a jejími odpůrci, například biochemikem Zdeňkem Helem. Kromě toho se na ni zaměřují také takzvaní bojovníci s dezinformacemi. Například aktivista a šéfredaktor webu Manipulátoři Jan Cemper. Ten ve svém nedávném textu Bazalovou označil za „bývalou novinářku“, která je již jen publicistkou. Osočuje ji z nepravdivých tvrzení, například že ČT zamlčela smrt Lenky Šimůnkové v kauze střelby na FF UK. Namítá, že se téma objevilo „ve zpravodajském proudu“ a také v Událostech, komentářích, takže ČT téma nezamlčela a prý to bylo v souladu s interním kodexem ČT.

Ale více se zaměřuje na její spor s biochemikem Helem, který Bazalovou osočil z toho, že „bojuje proti očkování proti tetanu, spalničkám, hepatitidě B či černému kašli, aniž by rozuměla závažnosti těchto nemocí“. „Podobně nebezpečné je její šíření starých konspiračních teorií a pseudostudií z marginálních časopisů, které nikdo z vědecké komunity nebere vážně,“ píše Cemper už sám za sebe.

Helova slova se objevila také v Britských listech, kde je opatřil poznámkou Bohumil Kartous, kterému Bazalová podle jeho vyjádření také leží v žaludku. „Zdeněk Hel, profesor mikrobiologie a molekulární a buněčné patologie na Alabamské univerzitě v americkém Birminghamu upozorňuje opakovaně na nebývale excesivní chování bývalé novinářky Angeliky Bazalové, která bez jakéhokoliv potřebného vzdělání mate podobně naladěné jedince, kteří pojali nedůvěru v systém, ve věcech týkajících se nejen očkování, ale řady dalších expertních oblastí. Ten výčet nesmyslů, které paní Bazalová na sociálních sítích šíří, zdaleka není konečný. Paní Bazalová představuje odstrašující příklad člověka, který ztratil jakoukoliv kontrolu nad vlastními konspiračními sklony a velmi vážně svými bludy ohrožuje naivní fanoušky inklinující k nedůvěře v základní pilíře skutečnosti, poznání, a tedy i společenského řádu. Pozoruhodné je, že tato osoba byla v letech 2020–2024 členkou Rady ČTK. Ještě pozoruhodnější je, že ji nominovala Pirátská strana,“ poznamenává.

Bazalová nyní podle svých slov zvažuje, že by se s dotyčnými soudila. „Vy víte, že jsem až dosud byla tolerantní a ty nešťastníky vyklepané hrůzou z toho, že je čínský virus dostane, jsem se snažila chápat s tím, že čas jim pomůže prozřít. U někoho už mlha na mozku pominula, davy příznivců Zdenka Hela povážlivě řídnou, ale někteří stále drží pozice. V poslední době dokonce ti nejskalnější, jako Cemper, začínají hystericky kopat ve smrtelných křečích a u úst se jim objevuje pěna,“ popsala chování údajných bojovníků s dezinformacemi.

„A tak ztrácejí ostražitost a poslední zbytky pudu sebezáchovy. Protože to, co v poslední době plodí, by je mohlo přijít draho. Jeden paskvil vypotil Cemper a druhý vyšel v Britských listech, kde se statečný autor ani nepodepsal,“ podotkla. S otázkou, zda má využít služby advokátů a „dorazit“ dotyčné, protože ji podobná osočení přestávají bavit. Podle ohlasů je většina podporovatelů Bazalové pro to, aby se s těmi, kdo ji osočují, soudila.

