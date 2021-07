Bauer (ODS): Důchodová reforma se nedá řešit pozměňovákama

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi opravdu krátce několik slov za poslanecký klub Občanské demokratické strany.

Možná že se mnou nebudou někteří z vás nebudou souhlasit, ale já jsem bytostně přesvědčen, že o důchodech, že o vylepšování parametrů už tak velmi složitého penzijního systému v České republice se nemá rozhodovat o prázdninách, nemělo by se rozhodovat na mimořádné schůzi a už vůbec ne, aby se rozhodovalo nějakých 70 dní před parlamentními volbami. A navíc si myslím, že o důchodech by, a je to můj dlouhodobý názor, neměly rozhodovat stranické sekretariáty, a platí to bez rozdílu všech politických stran. Myslím si, že bychom měli mít v naší zemi nějaký mechanismus, valorizační mechanismus, jak k důchodům systémově přistupovat.

Asi všichni dobře víte, že tato země má svůj valorizační mechanismus. Důchody se každoročně prostřednictvím zákonné valorizace zvyšují o inflaci a zvyšují se o polovinu růstu reálných mezd. Také bych chtěl připomenout, a nebyl jsem u toho já, ale myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, že v minulém volebním období se tento valorizační mechanismus uzpůsobil v naší zemi prostřednictvím rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Byla zavedená takzvaná důchodcovská inflace, která zahrnuje trochu jiný spotřební koš u seniorů než u ostatních domácností. A navíc někdy v roce 2017 se změnil parametr růstu reálných mezd z tehdejší jedné třetiny na současnou jednu polovinu. Z toho důvodu už minulá Poslanecká sněmovna významně zohlednila, že náklady českých seniorů jsou trošku jiné než náklady českých domácností. A já mám informace z tehdejšího Lidového domu, že i tehdejší premiér České republiky Bohuslav Sobotka poté, co se změnil ten parametr na jednu polovinu reálných mezd, měl vážné obavy, jestli si tento růst důchodů bude moci naše země do budoucna dovolit.

Druhá věc. My jsme tady samozřejmě dneska kvůli tomu, aby se zvyšovalo nad rámec zákonné valorizace od navrhovaných 300 Kč. A samozřejmě i z toho důvodu, že tady tento sněmovní tisk máme, se sešlo necelých 30 pozměňovacích návrhů. Chci říci nejenom tady přítomné paní ministryni financí, ale i paní ministryni práce a sociálních věcí, to není žádná důchodová reforma. Ale ať to nazýváme jakkoli, tak důchodová reforma se prostě nedá řešit pozměňovákama. Nedá se řešit. Prostě takto se nedá v naší zemi postupovat. Je to prostě nešťastná věc, která se řeší na poslední chvíli.

A z toho důvodu jenom dovolte říci stanovisko Občanské demokratické strany, které je neměnné, já jsem se vyjadřoval mnohokrát do médií. My jsme byli v minulosti připraveni a také jsme podporovali zvyšování důchodů v naší zemi v rámci zákonné valorizace. A v minulých letech jsme podpořili navyšování důchodů nad zákonnou valorizaci, i když to není systémová věc, ale byli jsme si vědomi toho, že v minulých letech Česká republika zažívala mimořádný ekonomický růst a čeští senioři si také zasloužili mít svůj podíl na tomto mimořádném ekonomickém růstu. Ta situace se za poslední rok a půl opravdu dramaticky - dramaticky - změnila. Máme rozvrácené veřejné finance. Jsme nebývale zadluženi. A myslím si, že není vhodná chvíle, abychom navyšovali české důchody, které se navyšují o opravený valorizační vzorec nad rámec této zákonné valorizace.

Druhá věc, to je ta pseudonereforma nebo reforma, to jsou všechny ty pozměňovací návrhy, které máte všichni před sebou. Já se přiznám, že z nich nejsem nadšen. Pokud se na ně podíváte, pokud se podíváte na jejich rozpočtové dopady, tak mimo těch, které se týkají třeba komunistických kádrů v minulosti, nebo některé pozměňující návrhy, které navrhuje předseda poslaneckého klubu Pirátů, tak většina z nich má dopad na deficit státního rozpočtu.

Abych nebyl pokrytecký, i můj pozměňovací návrh, respektive ten, který podal kolega Krejza, znamená deficit státního rozpočtu v jednotce nebo asi ve dvou miliardách korun. Z naší strany to není žádná snaha o důchodovou reformu, my se pouze dlouhodobě, už po dobu tří let, snažíme pozměnit jeden parametr, kterým se vyplácí důchody v České republice - to je těch známých 85+, 1 000 korun. My si opravdu myslíme, že lidé, kteří jsou starší 85 let, mají mít nárok na tisícovku, nicméně lidé, kterým je 79, 82, mají přibližně stejné náklady na své živobytí, a proto přicházíme již asi potřetí s tím naším návrhem, aby tu tisícovku dostávali ne pouze lidé 85+, ale ti, kteří jsou 20 let v důchodu.

Obecně tento návrh zákona ve finální verzi nebudeme podporovat, jsme ovšem připraveni podpořit náš pozměňovací návrh a některé další, které předkládají kolegové napříč politickým spektrem. Děkuji za pozornost.

