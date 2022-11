Bělobrádek (KDU-ČSL): Přečtěte si stenozáznam, co jste tady řekla

reklama

Děkuji za slovo. K paní Mračkové Vildumetzové, prostřednictvím paní předsedající.

Já znám programové prohlášení vlády, ale vy si přečtěte stenozáznam, co jste tady řekla. Vy jste reagovala na něco, co tady nezaznělo, a faktická poznámka má sloužit k tomu, abyste zareagovala na něco, co tady zaznělo, takže vy jste řekla tezi a proti ní jste řekla antitezi, přitom ta teze nebyla podložena tím, co říkal pan kolega. Takže to je první věc.

Druhá věc. Já jsem to tady vysvětloval a to, že se díky EET vybraly peníze, to se vybraly peníze na daních, to je jasné, ale jestli to bylo navíc kvůli EET, to nikdy nikdo neprokázal a nikdy to ani analýza Ministerstva financí nepotvrdila! Takže to neříkejte. Vy si vždycky vymyslíte nějakou věc a pak tady začnete tvrdit něco jiného. A začnete, že tady někdo řekl něco, co nikdo neřekl, a to zpochybníte. To je slaměný panák. To není nic jiného! To nemá žádnou logiku!

A já už pak přestanu vystupovat, protože některé věci musí člověk vzít tak, jak jsou, že buď používáme logiku, nebo ne. A je to stejné, jako když řeknete, jak to je s naftou, že to je málo, ale přece tady šlo o to, jak to je v Maďarsku, a Maďarsko jste dávali za příklad. Opět uhýbáte od toho, co je, a vždycky si najdete něco bočního, ať je to ta reakce na to, ale kdyby něco...

A musím také na paní kolegyni Balaštíkovou. Hlas lidu není hlas boží. Jsme v zastupitelské demokracii, a když tam dáme, jestli má být znárodněn Agrofert, třeba by tam bylo také 70 %. To nevím. Ale myslím si, že takhle se v politice rozhodovat nedá.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

