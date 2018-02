Berdychová (ANO): Handicapovaní lyžaři z Janských Lázní míří na paralympiádu

Na paralympijské hry do Jižní Koreje vyšle Česká republika šest alpských lyžařů. České barvy zde budou hájit tři sportovci z krajského Centra handicapovaných lyžařů – Pavel Bambousek, Miroslav Lidinský a Anna Pešková.

„Centrum handicapovaných lyžařů je ojedinělý projekt, který připravuje handicapované sportovce na vrcholné mezinárodní závody, jako jsou světové šampionáty či paralympijské hry. Kromě toho umožňuje vrátit se na svah lidem po úrazu i těm, kteří se narodili s handicapem. Královéhradecký kraj je díky tomu jediný region České republiky, kde se systematicky a dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou handicapovaných lyžařů,“ zhodnotila význam činnosti centra náměstkyně hejtmana pro sport Martina Berdychová. „Jsem ráda, že jsme mohli pomoci v přípravách našich závodníků a přeji celé naší výpravě mnoho úspěchů na blížící se paralympiádě,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Handicapovaní lyžaři závodí na tzv. monoski. Monoski je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzický handicap a umožňuje se zařadit mezi ostatní lyžaře. Monoski se skládá z jedné běžné lyže, na které je upevněna v silném vázání nosná konstrukce s tzv. skořepinou, ve které je lyžař posazen.

„V České republice každoročně přibude 200 ochrnutých pacientů po úrazu páteře. Díky kvalitní lékařské péči a práci rehabilitačních středisek se zdravotní stav pacientů stabilizuje, přesto problém nastává při jejich zapojení zpět do běžného života. Jedním z řešení je aktivní trávení volného času. Sport obecně přispívá k optimální fyzické, ale i psychické kondici a Centrum handicapovaných lyžařů umožňuje přesně to, co handicapovaný sportovec potřebuje. Jsem proto velice rád, že Královéhradecký kraj toto lyžařské centrum může podpořit,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Královéhradecký kraj Centrum handicapovaných lyžařů podporuje dlouhodobě. V roce 2017 mu poskytl příspěvek v celkové výši 270 tisíc korun. Tyto finance centrum využívá pro nákup kompenzačních pomůcek, přípravu závodníků, ale i pro organizování mezinárodních závodů. Zatím poslední taková akce bylo Mistrovství České republiky 2018 World Para ALPINE SKIING, které se uskutečnilo 17. a 18. února 2018 v Rokytnici nad Jizerou.

„Královéhradecký kraj se podílel na zajištění sportovní přípravy našich lyžařů v době, kdy financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z důvodu opětovného vyhlášení dotačního programu kolabovalo. V prvním kole měl Svaz lyžařů ČR schválenou státní podporu na handicapované lyžaře. Ve druhém kole, které bylo vyhlášeno kvůli dotačním machinacím, svaz na handicapované lyžaře nezískal žádné finanční prostředky,“ zdůvodnil důležitost krajské podpory Marek Dušek, předseda Centra handicapovaných lyžařů.

Centrum handicapovaných lyžařů je zapsaný spolek u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem v Janských Lázních, na území Královehradeckého kraje, a pracuje jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností pod záštitou Svazu lyžařů ČR. Činnost sdružení zahájilo dnem registrace u MV 18. 6. 2001. Hlavní náplní organizace je lyžování tělesně handicapovaných, které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými handicapy či s následky po onemocnění pohybového aparátu.

Členové Centra handicapovaných lyžařů, kteří pojedou na zimní paralympijské hry

Anna Pešková (za svobodna Kulíšková) je zrakově postižená lyžařka, která se po mateřské dovolené vrací na bílé svahy. Anička má zrakový handicap, který ji omezuje v zorném poli, má tzv. trubicové vidění. Vzhledem k handicapu s ní na trati jezdí trasér, kterého sleduje těsně před sebou, snaží se kopírovat jeho stopu a řídí se pokyny, které ji trasér dává pomoci vysílaček v helmě. Lyžování se věnuje od dětství, zpočátku se závodů IPC účastnila se svým otcem Martinem jako trasérem. Společně na ZPH 2006 v Turíně získali stříbrnou medaili, na ZPH 2010 už se současnou trasérkou Michaelou Hubačovou získaly bronzovou medaili v Super-G. V téže disciplíně získaly naše reprezentantky následující rok titul mistryň světa. V předchozích letech se Anně taktéž dařilo, ve sjezdu a Super-G získala ve SP malé křišťálové glóby.

Pavel Bambousek je handicapovaný sportovec, který na mezinárodních závodech soutěží v kategorii „sedících“ lyžařů (LW 12-1). Pavel je od roku 2002 po pádu z výšky 10 m na invalidním vozíku, v posledních letech se pohybuje pomocí holí. Od roku 2005 se pravidelně účastní mezinárodních závodů IPC, největší sportovní úspěchy zaznamenal poslední dvě sezony, kdy se propracoval mezi širší světovou špičku. Na mistrovství světa v roce 2017 v italském Tarvisiu obsadil 15. místo v obřím slalomu, 15. místo Pavel obsadil i ve sjezdu a slalomu ve finále Světového poháru 2017 v jihokorejském Pchjongčchangu. V závodech Evropského poháru 2016/2017 pravidelně bodoval, ve švýcarském Veysonnaz získal bronzovou medaili a v celkovém hodnocení EP obsadil konečné 6. místo. Zimní paralympijské hry jsou pro Pavla vrcholem sportovní kariéry. Už v roce 2010 se měl účastnit ZPH ve Vancouveru, ale díky sporům uvnitř ČPV se mu tento sen nepodařilo naplnit.

Miroslav Lidinský je válečný veterán z Afganistánu, který v důsledku střelného zranění má amputovanou dolní končetinu pod kolenem a závodí v kategorii „stojích“ lyžařů (LW4). Lyžování se začal věnovat krátce po úrazu v roce 2010, kdy se zapojil do výukových kurzů Centra handicapovaných lyžařů. V témže roce se stal členem sportovní skupiny centra a začal se účastnit mezinárodních závodů. Od roku 2012 se pravidelně účastní závodů EP. Nejvýraznějších sportovních úspěchů dosáhl v roce 2015, kdy na MS v Kanadě obsadil 13. místo ve slalomu. Následující sezóny šla Mirkova výkonnost výrazně nahoru, má splněné nejpřísnější limity IPC pro účast na světových pohárech. V minulé sezóně obsadil na MS 2017 v Itálii 17. místo ve sjezdu, totožného výsledku dosáhl i ve finále Světového poháru v Koreji. Na závodech Evropského poháru pravidelně bodoval a v celkovém hodnocení EP obsadil v sezóně 2016/2017 20. místo.

