Vích (SPD): Z necelých 2% na 5% procent HDP na zbrojení? Nereálné

Dlouhodobě zastávám názor, že na naplnění úkolů obrany státu stačí současný rozpočet Ministerstva obrany, tedy 2 % ročního HDP. I tak mělo loni MO problém ty z roku na rok skokově navýšené finanční prostředky proinvestovat. Nahonem byla navyšována splátka na nákup stíhacích letounů F-35, které stejně máme dostat až po jednom desetiletí, a to už ani nemusí být tak užitečné, jak se v době nákupu někomu zdálo. Vojenská technika se vyvíjí rychle, zejména v posledních letech.

Tedy máme už tuhle zkušenost s rychlým a výrazným navyšováním rozpočtu na obranu, a dopadá to neefektivními zbrklými nákupy, často násobně předraženými – viz kauza polní kuchyně, ale nejen ta. Lze se domnívat, že takové deklaratorní navýšení na 5 % HDP, vlastně na 3,5 % přímo na obranu, tedy v realitě do rozpočtu Ministerstva obrany a 1,5 % na související činnosti, ve skutečnosti tedy z rozpočtů jiných ministerstev, zejména z Ministerstva dopravy, na projekty spojené s operační přípravou státního území (OPSÚ), která je podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. v působnosti Ministerstva obrany, a na které se stejně dlouhodobě kašle.

400 miliard na obranu – kde na to vezmeme? Zadlužením ČR?

V roce 2014 přijaly členské státy NATO deklaratorní závazek zvýšení rozpočtů na obranu ve výši 2 % ročního HDP dané země. A v realitě to dopadlo tak, že ty 2 % plní z 32 členských států NATO jen 23 států. Teď, s tímhle novým závazkem, to může být ještě horší. Protože takhle razantní nárůst, v případě České republiky na 400 miliard korun ročně, to je nepředstavitelné, jak něco takového sladit s dalšími kapitolami rozpočtu. To už není o posílení armády, na což by 2 % HDP rozumně investovaných bohatě stačilo, to je o překopání rozpočtu státu, osekání služeb státu. To může vyvolat i sociální neklid. Protože když někde tak velkou sumu peněz máte vzít, tak ji někde musíte sebrat. Nebo to vláda Petra Fialy myslí tak, že si na to zase poběží půjčit peníze na finanční trhy, například přes Evropskou komisi, aby to lépe schovali před svými voliči?

Teď se projednává na úrovni Evropské unie program SAFE EUROPE a ten směřuje přesně tímhle směrem. Vcelku humorné je, že to opřeli o článek zakládacích smluv EU, který řeší krize, ale hlavně energetické krize. A k tomu Evropská unie prostě nemá ze zakládacích smluv pravomoc řešit záležitosti obrany. To je pravomoc členských států a nikoliv EU. Chápu, že ohledně NATO teď vzniká pochybnost z důvodu občas nepředvídatelného chování USA, ale to neznamená, že si kvůli těmhle pochybnostem úplně rozložíme státní rozpočet a budeme se bezhlavě a nekontrolovatelně zadlužovat.

Kritika ze strany NKÚ!

Varující jsou i kontrolní závěry NKÚ. Ty hovoří opakovaně o tom, že ministerstvo obrany nakupuje neefektivně. Automobilní techniku opravují dráž, než by stála technika noví. Ženijní vojsko má techniku ze 69 % za hranicí životnosti, některá je stará 45 let! Chemické vojsko je na tom s modernizací podobně. Ze 12 kontrolovaných projektů se plnily pouze 2 a to ještě částečně. Centrum biologické ochrany Těchonín zatím stál 3, 7 miliardy korun a stále nemá po 20 ti letech potřebné schopnosti a certifikace. Na novou techniku chybí garáže a takto by se dalo dlouze pokračovat. Prostě ministerstvo obrany na schopnosti a modernizaci armády kašle a zabývá se pouze mediálně zajímavými projekty typu stíhací letouny F-35, které dostaneme možná za 10 let, ale na pozemní vojsko a protivzdušnou obranu se kašle. Pásová bojová vozidla pěchoty jsou za oficiální hranicí životnosti od roku 2015 a těžkou brigádu jsme měli mít certifikovanou příští rok. Skutečnost je taková, že příští rok snad dostaneme prvních 10 z 246 kusů a těžká brigáda by měla být vybudována možná v roce 2030.

Nekvalitní nákupy a nákupy vojáků v army shopech

Je děsivé, že přestože Armáda ČR má problém s výstrojí pro vojáky, dokupují si ji v soukromých army shopech, přidal se problém s nedodanými batohy (opravdu neskutečný nápad dodavatele poslat je přes Rusko). A ještě je tu kauza s neprůstřelnými vestami. Podle článku na idnes.cz z 19. června neobstály balistické vesty z roku 2020 pravidelnou zkoušku odolnosti. Přitom podle smlouvy se nesmí u vest snížit užitné vlastnosti včetně ochranných. Armáda tedy tyto vesty stahuje do výstrojních skladů. V oblasti obrany České republiky je tedy hodně co napravovat, ale efektivně, v dobrém poměru kvalita – cena. Navíc je třeba abychom si mohli sami stanovovat, jak naše finanční prostředky určené na obranu mají být použity.

Jak z toho ven?

Musíme v první řadě rozvíjet naše vlastní obranné schopnosti a nespoléhat se pouze na NATO. Potřebujeme moderní armádu, ale nejdříve zaplatit lidi, doplnit stavy, budovat potřebné kapacity a mezi tím průběžně modernizovat. Jinak to jsou vyhozené peníze.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

