Birke (ČSSD): Já totiž vím, co je návyk

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje přihláška do technické vzbudila velké pozdvižení, očekáváte samozřejmě, že budu velmi vtipný, ale neočekávejte od toho nic. Asi vás zklamu. (S úsměvem.) Na druhou stranu ale musím říci, že jsem si strašně vybavil s ohledem, jak vás velmi pozorně poslouchám, protože, podotýkám, nejsem absolutně odborník na tuto záležitost, absolutně, věřte tomu, člověk by měl vystupovat k tomu, čemu rozumí, ale mně to opravdu nedá. Já jsem si vybavil ten krásný film Samotáři, kdy ten hlavní protagonista v podstatě obecně konstatoval, že v České republice se málo hulí. A pan exministr, který vystoupil a řekl - konopí do každé rodiny - to mě evokovalo k tomu vystoupení a to z toho důvodu - a teď už trošku vážně - víte, já jsem ještě před pěti lety vykouřil 60 cigaret denně. 60 cigaret denně. Za sedm dní to bylo neuvěřitelné množství kartonů a cigaret. Já totiž vím, co je návyk. A po té události nepříjemné, kterou si někteří kolegové pamatují, která mě postihla, velmi vážná událost, jsem přestal kouřit ze dne na den. A můžu vám říci, já vím, co je abstinenční příznak. Neumíte si někteří z vás, kteří jste neprošli tímhle údolím stínu, tak musím vám říci, že je to něco neuvěřitelného. A po tom, co tady zazněli ti předřečníci, tak ti, kteří dostanou návyk z této látky - a nezpochybňuji zdravotní účinky v žádném případě, ale dostanou návyk - tak musím říci, že tak, jak já jsem se z toho těžce dostával, ze dne na den, tak si nedokážu představit, jak bych se dostával z konopí nebo z marihuany. Děkuji za pozornost.

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Birke (ČSSD): Město Náchod podpoří ochrannými prostředky pracovníky ve školách Birke (ČSSD): Nejsme geniální manažeři, abychom uřídili tuto zemi přes televizní obrazovky Birke (ČSSD): V Babí vyrostlo zbrusu nové sportovně-kulturní centrum Poslanec Birke: ČSSD se vrací na úspěšnou vlnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.