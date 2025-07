Fialův zeť Chládek a plány k volbám: Zvedne se občanská společnost

V odpovědích od Chládka zazněl důraz na budoucnost občanských demokratů i na jejich schopnost reagovat na výzvy současného světa. A že on, ačkoliv vychází z konzervativní tradice, se profiluje jako zástupce liberálnějšího proudu ve straně. Chládek je členem ODS od roku 2018 a od ledna letošního roku znovu stojí v čele její mládežnické organizace – Mladé ODS

Michal Chládek se ohradil vůči představě, že by konzervatismus měl být svázaný s minulostí: „Zabrzdit se v 18. století ideálně v nějakém šlechtickém stavu, to fakt není konzervatismus,“ poznamenal v rozhovoru pro CNN Prima News.

Naopak, podle něho musí moderní konzervatismus reflektovat změny, které přináší současný svět. A podle Chládka konzervatismus, jak ho reprezentuje právě ODS, umí reflektovat nové výzvy a proměny společnosti. „Typicky v devadesátkách by asi spousta poslanců říkala: ‚Hele, registrované partnerství, to vůbec ne.‘ Dnes se bavíme o manželství pro všechny. To jsou věci, kde se ODS adaptuje,“ vysvětlil, a že občanští demokraté se v tomto směru posouvají.

Otevřeně popsal, jak se staví k otázce manželství pro osoby stejného pohlaví. „Já jsem klidně pro, i s názvem manželství,“ řekl. Čímž se jednoznačně zařadil k liberálnějšímu křídlu občanských demokratů.

Právě postoj k manželství pro všechny dlouhodobě dělí nejen českou veřejnost, ale i členstvo ODS. Strana v tomto bodě nikdy nepůsobila jako jednolitý blok, což se odrazilo i při sněmovním hlasování. Ani tehdy občanští demokraté nehlasoval jednotně. Návrh zákona v uplynulém volebním období nakonec neprošel, přestože mu předcházela rozsáhlá celospolečenská debata.

Chládek se zaměřil na politickou budoucnost. Podle něj je reálné, že koalice Spolu bude mít i po podzimních volbách znovu šanci získat většinu v Poslanecké sněmovně. Opřel se přitom o dva hlavní argumenty. „Představením programu a priorit ukážeme, jakou reálnou vizi pro tuto zemi na další čtyři roky máme. To je jedna věc. Druhá věc je, že se zvedne občanská společnost, která je tu obrovská. Vědomí, že jde skutečně o hodně, včetně budoucnosti sněmovny, přiměje lidi nakonec k volbám jít,“ zdůraznil Chládek.

Michal Chládek, jenž prezentuje ODS jako otevřenou a modernizující se stranu, bývá pro své postavení častým terčem kritiky. Část veřejnosti i politických komentátorů mu totiž vyčítá údajnou protekci plynoucí z rodinného vztahu s předsedou vlády, která mu podle některých názorů pomohla k jeho politickému vzestupu.

Takové podezření zesílilo poté, co média upozornila na to, že Chládek souběžně zastával až pět veřejných funkcí, z nichž mu plynul měsíční příjem přesahující 100 tisíc korun. Kritika mířila především na to, že na tyto pozice údajně mohl dosednout právě díky osobnímu propojení s premiérem.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) však tato nařčení jednoznačně odmítl. Podle něj nikdy do kariéry svého zetě nijak nezasahoval. I Michal Chládek poukazoval na to, že většinu funkcí, které vykonával, získal ještě v době, kdy se s premiérovou dcerou teprve seznamoval – tedy dávno předtím, než se stali rodinou.

Přesto nakonec situace vyústila v Chládkovo rozhodnutí tři z těchto funkcí opustit. Vysvětlil, že se k tomuto kroku rozhodl z vlastního přesvědčení, aby jeho jméno a funkce nebyly zneužívány jako nástroj politického boje, a to zejména v citlivém období před blížícími se parlamentními volbami.

