Čím dál víc peněz na zbrojení? Na pořadu je zákon o referendu, říká Zaorálek

Místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek se nedávno silně vymezil vůči současnému směřování Severoatlantické aliance. Na sociální síti uvedl, že „NATO přestává být aliancí demokratických států“. Podle něj se aliance vzdaluje svým hodnotám: „Budování jednoty aliance bylo nahrazeno poslušností a lichocením Trumpovi. NATO zmutovalo do struktury feudálního impéria, v němž jsme se stali pouhými vazaly odvádějícími desátky panovníkovi,“ napsal ve svém facebookovém příspěvku.

Kritizoval přístup k mezinárodnímu právu a k základním principům OSN. „Země NATO už neuznávají Chartu OSN ani mezinárodní právo,“ dodal. A že postupujeme přesně podle Orwella: „válka je mír a mír je válka“. Ocitoval z textu Financial Times, že členové NATO na nedávném summitu v Haagu „se proměnili v králíky, kteří vyděšeně hledí na hada, aby je nespolkl“.

K dotazu redakce Blesku na případné referendum o vystoupení Česka z EU a z NATO se Zaorálek konkrétnímu postoji vyhnul. Jasně ale řekl: „Na pořadu je zákon o referendu a možnost hlasovat o 5 % na zbrojení v ČR. Za to budeme bojovat na prvním místě. To je třeba zastavit okamžitě,“ zdůraznil.

Takový zásah do státního rozpočtu by podle jeho slov zásadně ovlivnil životní úroveň a sociální jistoty drtivé části občanů. Summit NATO v Haagu se přitom právě na závazku výdajů na obranu ve výši 5 % HDP do roku 2030 shodl.

Zaorálek k summitu již dříve řekl: „Na summitu podepsali něco, co je naprostý nesmysl, a nikdo se ani neodvážil zeptat. Vždyť takhle fungovala Varšavská smlouva a Sovětský svaz. Dříve byly summity NATO zásadní strategická shromáždění. Teď jsme viděli turbo summit, kde se jen podepisovalo, a všichni se bojí proti tomu cokoli říct. Je tohle normální? Jsme zcela marginalizovaní? Myslíte, že se Trump ptal svých spojenců, než zaútočil na Írán? Myslíte, že se Trump zítra bude kohokoli na cokoli ptát? Nestojíme mu za to. Když Macron navštívil Dánsko, tak ho za to seřval. To jsme takové ovce, že se tváříme, že je všechno v pořádku? Probuďme se v novém světě!“

Co se týká vystupování z EU či z NATO, nemělo by podle jeho slov být tabu o těchto věcech otevřeně debatovat. Navíc podle Zaorálka nevíme, jak bude NATO vypadat a zda bude i nadále garantem bezpečnosti.

Úmysl SOCDEM o možné volební spolupráci s hnutím Stačilo! vyvolal odezvu. Někteří členové stranu opustili, mj. předseda pražské organizace Jiří Dienstbier, pardubický hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha. Bývalý předseda sociální demokracie Michal Šmarda poznamenal, že je situací „zklamaný stejně jako mnozí jiní členové“.

Pokud SOCDEM skutečně bude kandidovat ve volbách společně s hnutím Stačilo!, bude se muset za místa na společné kandidátce podílet na nákladech volební kampaně, sdělil předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik: „Naše představa je úplně jednoduchá – jestliže do toho má paní Maláčová přinést nějaké lidi na kandidátky, případně se budeme bavit i o nějaké pozici lídra, tak budeme požadovat patřičný podíl z této částky.“

Zaorálek, jenž za SOCDEM jednání se Stačilo! obhajuje, k tomu podotkl, že podobné ujednání považuje za logické: „Pokud bychom kandidovali společně se Stačilo!, tak je jenom přirozené, že se budeme podílet na nákladech volební kampaně.“

Zaorálek podtrhuje smysluplnost společného postupu, aby část hlasů voličů nepropadla. „Spojili jsme se s hnutím Stačilo!, protože vidíme celou řadu témat, která nás spojují, a nedovedeme si představit, že bychom po příštích volbách nebyli v parlamentu, čímž bychom tyto věci nemohli formulovat dostatečně jasně a zřetelně, protože absolutně nikdo kromě nás to neříká,“ prohlásil Zaorálek.

