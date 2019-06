Bláha (ANO): V roli užitečných idiotů jsme úplně všichni

Vážené kolegyně, kolegové,

já musím reagovat, protože to se nedalo poslouchat. V roli užitečných idiotů jsme úplně všichni. A to celých třicet let, protože celých třicet let si tady ty paskvily skládáme všichni. To, že máme na něco papír, to, že máme na něco zákon, nás neopravňuje nebo neumožní to, aby se nekradlo. Zárukou je vždycky jenom poctivý člověk, který na tom daném místě bude sedět. Protože podívejte se na všechny úřady, na veškerá zastupitelstva atd. a najdeme tam tisíce a tisíce pochybení a plýtvání našimi penězi.

Příkladem toho může být poslední vybudovaný Úřad pro kontrolu politických stran, kdy jeho rozpočet měl být 15 mil. a dneska je 36 mil. A takhle to v našem státě postupuje. Takže to, že něco sepíšeme, dáme to do zákonů, budeme to mít napsané na papíře, nás neopravňuje, ani neuskuteční to, že se nebude někde něco rozkrádat. Zárukou je nominovat kvalitní lidi, což si myslím, že pan Hnilička, se kterým sedím v kanceláři a se kterým se o tomto problému celé dva roky bavíme, je. Protože vnímá, kde dneska mizí peníze, kde se rozdělují, kde se sponzoruje ze státních peněz sport, takže je vlastně nekontrolované, kam ty peníze jdou. A tak dále, to bych tady mohl vyčíslit, půl hodiny bych tady mohl mluvit. Takže záleží na nás na poslancích, jestli chceme, aby to fungovalo. Ale z nás nikdo nic kontrolovat nechce, protože nikdo z nás ničemu ani nerozumí. A správně bychom měli všichni kontrolovat.

Děkuji za pozornost.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

